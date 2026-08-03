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Происшествия

"Находится в реанимации": солдат-срочник выпал из окна 4 этажа воинской части в Алматинской области

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 17:47 Фото: pexels
Солдат-срочник получил травмы после падения из окна четвертого этажа в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из социальных сетей.

"Военнослужащий срочной службы 2006 года рождения получил тяжелые травмы после падения с четвертого этажа здания воинской части. Сейчас он находится в реанимации... Родные не верят в версию о том, что он выпал из окна самостоятельно. Они требуют опубликовать записи с камер видеонаблюдения и провести объективное расследование обстоятельств произошедшего", – говорится в информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов.

Подробности произошедшего раскрыли в Десантно-штурмовых войсках (ДШВ) Вооруженных сил (ВС) РК:

"3 августа 2026 года в одной из воинских частей Конаевского гарнизона военнослужащий срочной службы получил травмы в результате падения из окна 4 этажа. Военнослужащий был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая специализированная медицинская помощь. Его состояние находится под постоянным контролем врачей".

По имеющимся данным, до происшествия военнослужащий жалоб на условия прохождения воинской службы не высказывал. Накануне он встречался со своими родителями, прибывшими в воинскую часть, при этом каких-либо обращений или заявлений с их стороны также не поступало.

"По данному факту Военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия. Министерством обороны назначена служебная проверка, создана специальная комиссия. Ситуация находится на особом контроле".ДШВ ВС РК

26 июля 2026 года военная полиция Вооруженных сил РК объявила о розыске солдата-срочника. 29 июля стало известно, что военнослужащий был задержан в 20 км от Усть-Каменогорска.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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