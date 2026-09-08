Астана и Алматы сохраняют абсолютное лидерство среди мегаполисов Центральной Азии

Эксперты заявляют, что рост экономики Астаны составил около 10%, а Алматы – около 5% . Вместе эти два города в 2025 году сгенерировали примерно 107 млрд долларов, став движущей силой, объединяющей значительную часть торговли Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Так, по мнению редакции The Times of Central Asia, Астана и Алматы обладают экономическим масштабом, не имеющим аналогов в Центральной Азии. Согласно данным ТСА, на один только Казахстан приходится более половины ВВП региона и примерно две трети объема прямых иностранных инвестиций.

Вместе с тем Казахстан, продолжает корреспондент, обладает наиболее развитыми рынками капитала в регионе и является страной с высоким суверенным кредитным рейтингом.

"Эти преимущества укреплялись на протяжении десятилетий. Алматы и Астана долгое время служили региональными базами для крупных мировых компаний, создав устоявшуюся экосистему корпоративного управления, финансов, профессиональных услуг и квалифицированной рабочей силы. Этот опыт в свою очередь укрепляет их способность привлекать дополнительные инвестиции и региональные штаб-квартиры", – пишет издание.

Журналисты упоминают, что следом за нами идет Ташкент, однако Алматы и Астана обеспечивают значительно больший объем экономической продукции на душу населения. В 2025 году валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения составил приблизительно 29 900 долларов в Алматы и 23 700 долларов в Астане по сравнению с примерно 9 300 долларами в Ташкенте.

Автор задается вопросом, может ли столица Узбекистана наверстать упущенное, и заверяет: Ташкент пока не превзошел Астану, но сократил разрыв.

"Официальные данные указывают на то, что устойчивое опережающее развитие Ташкента в последнее время сократило относительный разрыв, но они не подтверждают, что такое преимущество может сохраняться достаточно долго, чтобы город достиг паритета".

Безусловно, Ташкент расширяется. К 2034 году планируется построить 200 тыс. квартир, а также обеспечить деловую, образовательную и транспортную инфраструктуру. Ведется строительство жилых комплексов, бизнес-центров и университетских кампусов.

Однако столица Казахстана тоже вносит существенный вклад в развитие данной сферы. В январе – июле 2026 года было завершено строительство около 2,2 млн квадратных метров жилья, ведется строительство новой транспортной и коммунальной инфраструктуры.

"Таким образом, Ташкент преследует постоянно меняющуюся цель. Резкое ускорение Астаны в 2025 году демонстрирует, как быстро может сократиться преимущество Ташкента в росте. Для сокращения оставшегося разрыва Ташкенту необходимо поддерживать значительное экономическое превосходство, в то время как Астана продолжает расширять свою собственную экономическую и городскую базу. Если это преимущество исчезнет до достижения паритета, разрыв перестанет сокращаться. Поэтому текущие данные по городам не показывают, что Ташкент находится на пути к тому, чтобы обогнать Астану", – считает журналист.

Что до Алматы, его издание называет "гораздо более серьезным препятствием", поскольку экономика "яблочного города" в настоящее время более чем в два раза больше экономики Ташкента. Это значит, что столице Узбекистана необходимо значительно опережать ее на протяжении десятилетий, дабы сократить разрыв.

Казахстан продолжает укреплять свои исторические преимущества. Алматы и Астана расширяют корпоративные сети, финансовые институты и опыт, накопленные за десятилетия, а это означает, что основы их экономического лидерства продолжают укрепляться, подытожил ТСА.