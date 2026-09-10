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Психолог назвала пять способов, как вернуться к работе после отпуска

как заставить себя работать, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 17:11 Фото: Zakon.kz
Отпуск – это самое желанное слово для каждого работающего человека, но, как и у любой сказки, у нее есть финал. Когда карета снова превращается в тыкву, свыкнуться с реальностью бывает сложнее, чем кажется. Как помочь себе снова войти в строй, – в материале Zakon.kz.

Выходя из отпуска мы все немного превращаемся в Сквидварда Тентаклса – сидим с лицом человека, который внезапно обнаружил, что мир продолжал существовать без него, и тихо задаемся вопросом: "А оно нам правда надо?". Первые дни особенно суровы, ведь реальность наступает сразу, без прелюдий: письма, чаты, встречи, задачи и непонимание, как я справлялся с этим буквально пару недель назад.

Но есть важное правило: не пытайтесь вернуться в рабочую реальность на скорости света. Вам не нужно за первую секунду все понять, все вспомнить и сразу броситься спасать мир. Дайте себе хотя бы пару дней на мягкую адаптацию. Не обязательно геройствовать и сразу после утренней планерки бросаться на самую сложную задачу. Хотя, конечно, никто не запрещает.

Почему сложно начать?

Одна причина, по которой возвращение на работу может даваться тяжело, – резкая смена привычного ритма, другой часовой пояс. Мы только начали восстанавливать ресурсы, а тут снова задачи, согласования и дедлайны. Для организма и психики такая перестройка может стать дополнительным стрессом. Поэтому не стоит возвращаться из отпуска прямо в рабочую гонку. Лучше приехать домой хотя бы за несколько дней до выхода, чтобы восстановить режим сна, разобрать бытовые дела и постепенно настроиться на привычный график.

Отпуск не всегда заканчивается приливом энергии. Иногда вместо ощущения перезагрузки человек возвращается к работе уставшим, раздражительным и эмоционально опустошенным.

"Одна из причин такого состояния заключается в том, что отпуск далеко не всегда дает человеку возможность по-настоящему отдохнуть. Для полноценного восстановления важно не только сделать паузу в работе, но и хотя бы на время снизить количество обязанностей и ответственности", – говорит психолог Жанат Биржанова.

Однако на практике отпуск часто превращается в период решения накопившихся вопросов: кто-то делает ремонт, занимается домашними делами или пытается успеть все то, на что не хватало времени в рабочие дни. Такая активность сама по себе не является отдыхом.

"В итоге ресурсы не успевают восстановиться, и возвращение к привычному ритму сопровождается усталостью, апатией и ощущением нехватки сил", – отмечает Жанат Биржанова.

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Если мысль о возвращении в офис вызывает не энтузиазм, а желание срочно открыть календарь и проверить, когда следующий отпуск, стоит разобраться, что именно стоит за этим сопротивлением.

Не убегайте от проблемы – ищите точку притяжения сил

Если какая-то рабочая ситуация постоянно отнимает энергию, подумайте, что вы можете изменить. Страх конфликта часто заставляет нас избегать разговоров, но умение спокойно обозначить проблему и искать решение избавят вас от излишней нервозности. Это важный навык не только для карьеры, но и для жизни.

Превратите работу в личный вызов

Вместо вопроса "Как пережить эту рабочую неделю?" попробуйте спросить себя: "Что я могу получить от нее?". Новые навыки, интересный проект, полезное знакомство, результат, которым можно гордиться, или шаг к следующей карьерной цели – конкретная мотивация помогает вернуть ощущение смысла и движения вперед.

Разделите "хочу" и "надо"

Возьмите лист бумаги и выпишите, что вам нравится и не нравится в рабочем режиме и в отдыхе. Такая простая практика помогает понять, чего именно не хватает и что вызывает наибольшее напряжение.

Найдите настоящую причину проблемы

Иногда дело вовсе не в нежелании работать. Причиной могут быть конфликты с коллегами, напряженные отношения с руководителем, чрезмерная нагрузка или даже буллинг. Такие ситуации не стоит считать обычной частью рабочей жизни или терпеть молча.

Тренируйте личные границы

Учитесь говорить "нет" задачам, которые выходят за разумные рамки, обсуждать условия работы и зарплату, отстаивать свои права и интересы. Уверенность не означает конфликтность – это способность не соглашаться на то, что вам не подходит.

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Четкое разделение задач

Возвращение из отпуска к рабочему графику – резкая смена комфорта на дедлайны и будильники. Чтобы переход не оказался слишком болезненным, к нему лучше подготовиться заранее.

"После отпуска полезно заранее планировать не только рабочие дни, но и выходные. Понятный распорядок помогает постепенно вернуться от отпускной спонтанности к привычному ритму и снижает ощущение хаоса", – объясняет психолог Жанат Биржанова.

Попробуйте посмотреть на возвращение с другой стороны. Вас ведь ждут не только задачи и дедлайны, но и люди, с которыми вы каждый день работаете. Коллектив, привычные разговоры на кухне, совместные проекты и, будем честны, свежая порция офисных сплетен – все это тоже часть рабочей жизни. Когда понимаешь, что без тебя команде действительно чего-то не хватает, возвращаться уже не так страшно. В конце концов, кто еще будет знать, что произошло в офисе за две недели вашего отсутствия? А значит, первый рабочий день – это не наказание, а возвращение к своим людям.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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