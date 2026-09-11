#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+31°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+31°
$
450.79
524.13
5.31
Статьи

От дискет до цифрового тенге: как Казахстан построил платежную систему

банковское оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 14:15 Фото: Zakon.kz
Еще 30 лет назад банковские расчеты зависели от магнитных лент, дискет и компьютеров с Norton Commander. Сегодня в Казахстане работают цифровой тенге, единый QR и обменники криптовалют. Историю этой трансформации показали на специальной экспозиции в Алматы, передает Zakon.kz.

Временная композиция в рамках Central Asia Fintech Summit-2026 разместилась в Центре современной культуры "Целинный" в Алматы. На стендах собраны документы, фотографии, банковское оборудование и другие экспонаты, связанные с развитием платежной инфраструктуры Казахстана с 1993 года.

С чего все начиналось

На первых стендах – 1993 год. Тогда в Казахстане начали внедрять электронный обмен и электронные платежи между областями страны.

Следующий важный этап – создание Казахстанского центра межбанковских расчетов. В экспозиции представлены документы, связанные с его работой, а также материалы о развитии системы розничных платежей.

банковское оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 14:15

Фото: Zakon.kz

В 1997 году платежные сообщения Казахстана начали переходить на международные стандарты SWIFT. Еще через три года появилась система, позволившая проводить межбанковские переводы в режиме реального времени.

Для сегодняшнего пользователя мгновенный перевод денег стал привычной операцией, осуществляемой касанием пальца экрана смартфона. В начале 1990-х бухгалтеру надо было ехать в банк и оформлять каждый платеж с бумажными документами. Занимала такая операция полдня.

банковское оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 14:15

Фото: Zakon.kz

Первый триллион

В экспозиции отдельно отмечен 2006 год. Тогда через Межбанковскую систему переводов денег впервые прошел платежный оборот свыше 1 трлн тенге. Указанная на стенде сумма – 1 трлн 106 млрд 794 млн 591 тыс. тенге.

Дальше система продолжала развиваться. В 2008 году в платежных сообщениях появилась поддержка казахского языка, а в 2010 году банковские реквизиты начали переводиться на международный стандарт IBAN.

За этими датами стояли вполне практические изменения: электронные платежи становились быстрее, унифицировались и постепенно приближались к международным стандартам.

история банков, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 14:15

Фото: Zakon.kz

Дискеты, магнитные ленты и первые терминалы

Один из самых заметных разделов композиции – оборудование, которое сегодня уже стало историей.

На витринах находятся магнитные ленты БЭСМ-6, дискеты 5,25 и 3,5 дюйма, компьютеры, старые POS-терминалы и банковские карты разных лет.

Рядом с техникой представлены архивные документы. В частности, посетители могут увидеть приказ от 3 сентября 1997 года, связанный с разработкой и внедрением системы розничных платежей.

Есть в экспозиции и документы, отражающие работу Казахстана с международной платежной системой SWIFT.

Эти предметы позволяют увидеть технологическую сторону банковской истории. То, что сегодня занимает секунды, когда-то требовало отдельного оборудования, физических носителей информации и сложной межбанковской инфраструктуры.

история банков, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 14:15

Фото: Zakon.kz

Когда 1 триллион прекратился в 12,4 трлн

Еще один экспонат позволяет оценить, насколько изменился масштаб операций.

За 2025 год через Межбанковскую систему переводов денег прошел платежный оборот в размере 12 трлн 395 млрд 431 млн тенге. В 2025 году национальная платежная инфраструктура также перешла на международный стандарт ISO 20022. Он используется для унификации финансовых сообщений и обмена платежной информацией.

Так что история, собранная в "Целинном", поэтому выглядит не как набор старой техники и архивных документов. Это последовательность технологических изменений: от дискет до цифрового тенге, от бумажных носителей до современной платежной инфраструктуры.

Ранее мы рассказали, сколько долларов и золота накопил Казахстан в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
Читайте также
Евразийский банк и Mastercard выпустили первую платежную карту в цифровом тенге
11:33, 15 ноября 2023
Евразийский банк и Mastercard выпустили первую платежную карту в цифровом тенге
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге
20:48, 27 февраля 2026
Новая схема: мошенники используют цифровой тенге, чтобы обмануть казахстанцев
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге
19:00, 15 сентября 2025
Когда и где казахстанцы смогут использовать цифровой тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нурадиль Альжан
15:29, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана Альжан досрочно проиграл Старкелю и не вышел в 1/4 Grand Slam
Софья Берульцева
15:15, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана по каратэ на Азиаду-2026
Олимпийский огонь Юношеских Олимпийских игр в Дакаре зажгли в Афинах
15:05, Сегодня
Олимпийский огонь Юношеских Олимпийских игр в Дакаре зажгли в Афинах
Очередное поражение Казахстана на супертурнире
14:50, Сегодня
Дзюдоист из Болгарии нанёс поражение казахстанцу Байзакову на рейтинговом турнире в Венгрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: