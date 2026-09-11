От дискет до цифрового тенге: как Казахстан построил платежную систему

Еще 30 лет назад банковские расчеты зависели от магнитных лент, дискет и компьютеров с Norton Commander. Сегодня в Казахстане работают цифровой тенге, единый QR и обменники криптовалют. Историю этой трансформации показали на специальной экспозиции в Алматы, передает Zakon.kz.

Временная композиция в рамках Central Asia Fintech Summit-2026 разместилась в Центре современной культуры "Целинный" в Алматы. На стендах собраны документы, фотографии, банковское оборудование и другие экспонаты, связанные с развитием платежной инфраструктуры Казахстана с 1993 года.

С чего все начиналось

На первых стендах – 1993 год. Тогда в Казахстане начали внедрять электронный обмен и электронные платежи между областями страны.

Следующий важный этап – создание Казахстанского центра межбанковских расчетов. В экспозиции представлены документы, связанные с его работой, а также материалы о развитии системы розничных платежей.

В 1997 году платежные сообщения Казахстана начали переходить на международные стандарты SWIFT. Еще через три года появилась система, позволившая проводить межбанковские переводы в режиме реального времени.

Для сегодняшнего пользователя мгновенный перевод денег стал привычной операцией, осуществляемой касанием пальца экрана смартфона. В начале 1990-х бухгалтеру надо было ехать в банк и оформлять каждый платеж с бумажными документами. Занимала такая операция полдня.

Фото: Zakon.kz

Первый триллион

В экспозиции отдельно отмечен 2006 год. Тогда через Межбанковскую систему переводов денег впервые прошел платежный оборот свыше 1 трлн тенге. Указанная на стенде сумма – 1 трлн 106 млрд 794 млн 591 тыс. тенге.

Дальше система продолжала развиваться. В 2008 году в платежных сообщениях появилась поддержка казахского языка, а в 2010 году банковские реквизиты начали переводиться на международный стандарт IBAN.

За этими датами стояли вполне практические изменения: электронные платежи становились быстрее, унифицировались и постепенно приближались к международным стандартам.

Фото: Zakon.kz

Дискеты, магнитные ленты и первые терминалы

Один из самых заметных разделов композиции – оборудование, которое сегодня уже стало историей.

На витринах находятся магнитные ленты БЭСМ-6, дискеты 5,25 и 3,5 дюйма, компьютеры, старые POS-терминалы и банковские карты разных лет.

Рядом с техникой представлены архивные документы. В частности, посетители могут увидеть приказ от 3 сентября 1997 года, связанный с разработкой и внедрением системы розничных платежей.

Есть в экспозиции и документы, отражающие работу Казахстана с международной платежной системой SWIFT.

Эти предметы позволяют увидеть технологическую сторону банковской истории. То, что сегодня занимает секунды, когда-то требовало отдельного оборудования, физических носителей информации и сложной межбанковской инфраструктуры.

Фото: Zakon.kz

Когда 1 триллион прекратился в 12,4 трлн

Еще один экспонат позволяет оценить, насколько изменился масштаб операций.

За 2025 год через Межбанковскую систему переводов денег прошел платежный оборот в размере 12 трлн 395 млрд 431 млн тенге. В 2025 году национальная платежная инфраструктура также перешла на международный стандарт ISO 20022. Он используется для унификации финансовых сообщений и обмена платежной информацией.

Так что история, собранная в "Целинном", поэтому выглядит не как набор старой техники и архивных документов. Это последовательность технологических изменений: от дискет до цифрового тенге, от бумажных носителей до современной платежной инфраструктуры.

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