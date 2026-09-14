Чем славится озеро Шипалы в области Абай и почему там еще можно купаться – фоторепортаж

В области Абай – бархатный сезон. Сентябрь выдался жарким, поэтому жители снова отправились отдыхать к воде. Популярным местом купания даже осенью остается озеро Шипалы Бескарагайского района. Zakon.kz присоединился к отдыхающим и посмотрел, как выглядит самый теплый водоем в регионе.

Между двумя областями

Озеро Шипалы расположено в 150 км от Семея на границе с Павлодарской областью – ровно на половине пути между двумя областными центрами.

Это соленое озеро с высокой минерализацией и лечебной грязью. Исследования ученых показывают, что в одном литре воды содержится до 15 граммов растворенных солей и минералов. Поэтому его сравнивают с Мертвым морем в Израиле. А благодаря высокой плотности соленой воды человек легче держится на поверхности. Поэтому здесь часто учатся плавать.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Когда-то об этом озере знали только жители окрестных районов. Оно прячется в сосновом бору. А сегодня оно превращается во вторую туристическую жемчужину области Абай после Алаколя.

Но у Шипалы есть преимущество – мелководье. Вода хорошо прогревается летом и долго сохраняет тепло.

"Я приезжаю сюда каждый год, но этим летом не смог. Поэтому наверстываю в сентябре. Сейчас здесь даже лучше – вода теплая, а берег тихий, в сезон здесь не протолкнуться", – говорит отдыхающий Наурызбай Эдгенов.

Мужчина приехал лечить кожу. Но для того, чтобы закрепить результат, нужно окунаться в озеро несколько дней подряд.

"Я сейчас накупаюсь и поеду домой в Семей. Мыться под душем не буду, пусть соль работает на коже всю ночь. Завтра приеду еще раз, возможно, и третий день понадобится. Вот тогда мне этого результата хватит на год. Польза у этого озера колоссальная, я чувствую это на себе", – поделился личным опытом Эдгенов.

Таких историй на Шипалы немало. Люди приезжают курсами, по несколько раз за сезон. Вода, грязь и соленый воздух лечат кожу, суставы и сосуды. Поэтому "санаторий" в лесу притягивает посетителей до октября.

Но природное лечение не отменяет элементарной осторожности. Соленая вода не прощает беспечности.

Администратор одной из баз отдыха Аскар Садиков рассказывает, что отдыхающим постоянно приходится напоминать о правилах поведения на воде. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

"Длительное пребывание в теплой минерализованной воде может создавать дополнительную нагрузку на организм. Поэтому находиться в ней слишком долго не стоит. Мы рекомендуем не больше 15 минут за один заход. Есть и еще одно правило, которое приходится повторять: в воду нельзя заходить в состоянии алкогольного опьянения", – рассказывает Аскар Садиков, которому пришлось приводить в чувство десятки туристов.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

На базе отдыха Аскар – и администратор, и спасатель. Он обучался в школе юного спасателя, а недавно вошел в состав группы мобильных волонтеров.

"Человек, нахлебавшийся соленой воды, в опасности. Ее сложно вывести из организма. К тому же она разъедает внутренние органы. До приезда скорой нужно действовать очень быстро", – объясняет он.

Поэтому на каждой базе отдыха должна быть аптечка для оказания доврачебной помощи. Несколько раз за сезон Аскар проводит тонущим сердечно-легочную реанимацию.

Природные парадоксы

Шипалы выглядит по-разному. Самая популярная часть озера – это северный пляж, который находится рядом с сосновым бором. Именно здесь купаются люди, для которых в начале сезона организовывают подвоз песка.

Западный берег озера засыпан высохшей солью. Здесь же можно увидеть необычное зрелище – несколько высохших и изъеденных минералами деревьев. Озеро словно постепенно забирает себе все живое вокруг. От них остались лишь стволы, как в Каинды.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Восточная сторона озера привлекает источником целебной грязи. Это темно-серая масса с запахом сероводорода и эффектом скраба. Многие люди увозят ее с собой.

Когда вода отступает и испаряется, растворенные в ней соли оседают на берегах. Постепенно они кристаллизуются, образуя тонкую белую корку. А местами соль складывается в причудливые природные узоры – словно кто-то провел по берегу кистью, оставив геометрический петроглиф.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Шипалы относится к бессточным водоемам. Вода поступает сюда с осадками, талыми и подземными источниками, растворяя минеральные вещества, которые собраны в земле. Разные участки системы соленых озер могут отличаться друг от друга по минерализации.

Высокая концентрация соли определяет и еще одну особенность Шипалы – здесь способен существовать только один организм, которому обычная пресная вода совершенно не подходит.

Рачки, которые любят соль

В Шипалы обитают микроскопические рачки – артемии. Для большинства живых организмов такая концентрация соли была бы губительной, а для них это привычная среда обитания.

Они плавают в озере и собираются в стайки на берегу. Поэтому край водоема часто окрашен в розовый-оранжевый цвет. Ими питаются птицы и крупные насекомые.

Артемии имеют большое значение для экосистемы соленых озер. В прошлом их добывали и отправляли в Китай для переработки в косметической сфере. Сегодня, по словам Аскара, вылов рачков на Шипалы ограничивается, а за территорией следят природоохранные службы.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

В окрестностях Бескарагайского района есть несколько соленых озер. Шипалы – самое известное и посещаемое. Его экосистема – словно природная лаборатория посреди степи и леса: пресные подземные воды, бессточные котловины, испарение, соль, микроскопические организмы.

Туризм растет быстрее инфраструктуры

Сезон на Шипалы стартует в конце мая. Но самая активная пора начинается в июле. Многие туристы приезжают сюда после Алаколя. Самые частые гости здесь – это жители близлежащих районов, Семея, Павлодара, Усть-Каменогорска, Зайсана, Алматы, Астаны, а также России и Китая.

Большинство приезжих арендуют беседки и юрты. Их здесь большое количество. Фактурные и скромные, деревянные и каркасные, самодельные и бетонированные. Забавно выглядит и мягкая мебель рядом с курортной недвижимостью, которую владельцы баз отдыха привозят на пляж.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Но растущая популярность постепенно обнажает и другую сторону природной достопримечательности. Здесь не хватает полноценной инженерной инфраструктуры.

Вода для баз отдыха доставляется из города или соседних аулов. Электричество приходится получать от генераторов. На одной из баз их сразу несколько, но техника не всегда выдерживает нагрузку.

Остается большая проблема с вывозом мусора. В этом году администрация района выделила лишь трактор с прицепом. Из-за отсутствия экскаватора сотрудники баз отдыха перекидывали мусор лопатами.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

По данным пресс-службы акимата области Абай, в туристической зоне начато строительство линии электропередачи протяженностью 19,8 км. В перспективе здесь должно появиться централизованное водоснабжение. Это позволит создать условия для прихода новых инвесторов.