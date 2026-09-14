Салют в честь именинника: поздравление с днем рождения может обернуться штрафом

Все мы хоть раз слышали за окнами традиционный "юбилейный" залп, пущенный аккурат в полночь. Все мы хоть раз слышали его против своей воли, совершенно не разделяя чужого праздника. Zakon.kz разбирался, в какой момент чествование виновника торжества может влететь в копеечку поздравляющим.

Бессмысленная и беспощадная увлеченность "огненными цветами" стоит дорого. И дело не только в ценниках самой пиротехники.

Во-первых, "баханье" под одобрительное улюлюканье собравшихся, пока часы 12 бьют, как минимум подпадает под статью 437 Кодекса об административных нарушениях. Соответственно, полуночный "бал" рискует быстро превратиться обратно в тыкву.

"В Республике Казахстан ночным временем для целей упомянутой статьи является период с 22:00 до 09:00 в будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. Поэтому громкий фейерверк, который мешает отдыху граждан ночью, может квалифицироваться как нарушение тишины. За это для физлица предусмотрен штраф 5 МРП – в 2026 году это 21 625 тенге. При повторном нарушении в течение года санкция выше", – предупреждает юрист Вячеслав Сташков.

И тут же уточняет – дело вообще-то не только в здоровом сне невольных слушателей. Статья 436 того же кодекса отдельно рассматривает применение пиротехнических изделий в населенных пунктах как таковое.

Здесь и санкции пожестче – 20 МРП (86 500 тенге).

Штраф аналогичного размера выплатят родители чада в возрасте до 16 лет, если тому вдруг вздумается развлечь себя игрой с петардами.

"То есть ситуация вполне может повлечь ответственность одновременно за сам незаконный запуск пиротехники, и за нарушение тишины, в зависимости от конкретных обстоятельств", – говорит юрист.

Теперь о животрепещущем – о безопасности зданий и автомобилей, случайно оказавшихся в тревожной близости к эпицентру разноцветных взрывов.

МЧС напоминает об этом перед Новым годом, но мы освежим в памяти уже сейчас:

"Пиротехнику запрещается запускать с рук, балконов и лоджий, а также ближе 50 метров от зданий, стоянки автомобилей, под навесами и кронами деревьев, линиями электропередачи. Запрещается ее самостоятельное использование несовершеннолетними".

"Поэтому запуск салюта непосредственно во дворе между многоэтажками, рядом с припаркованными автомобилями, подъездами, окнами может быть нарушением требований безопасности и повлечь административную ответственность. При этом я бы не говорил, что существует единый список "запрещенных зон для фейерверков" для всех городов Казахстана: конкретные требования могут вытекать из общих правил пожарной безопасности, правил оборота пиротехники и местных ограничений. Правила оборота гражданских пиротехнических изделий регулируются отдельными нормативными актами МВД", – подытожил Вячеслав Сташков.

И добавил: устали против воли принимать участие в чьих-то громких именинах – обращайтесь в полицию. Желательно предварительно сняв происходящее на видео и зафиксировав место и время.

Существует угроза пожара или жизни людей? Набирайте "112".

Потому что иногда чья-то минутная радость оборачивается морем слез. Как для виновников торжества, так и для окружающих их людей.

Кстати, в Алматы с 8 января 2027 года начнут действовать отдельные требования Правил охраны атмосферного воздуха для зоны с низким уровнем выбросов (LEZ). В их числе – ограничение на запуск гражданской пиротехники. Уже известно, что запрет не будет распространяться на весь мегаполис – только в пределах зоны с низким уровнем выбросов, границы которой, впрочем, еще не утверждены.