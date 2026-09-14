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Казахстан вошел в топ-40 конкурентоспособных экономик мира – исследование IMD

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 16:23 Фото: pixabay
По результатам последних исследований Казахстан вошел в топ-40 стран мира с наиболее устойчивой и конкурентоспособной экономикой, сообщает Zakon.kz.

Международный институт развития менеджмента обновил данные составляемого им ежегодного рейтинга конкурентоспособности, согласно которому Казахстан, хоть и утратил с прошлого года несколько позиций, все равно остался выше стремительно развивающейся Индии и целого ряда экономически развитых европейских государств.

Немного о рейтинге и методологии расчета

Как уже было отмечено выше, оценку показателей экономической конкурентоспособности осуществляет швейцарский Международный институт развития менеджмента (IMD – Institute of Management Development).

Всего в рейтинге оцениваются показатели от 60 до 70 государств мира, чьи статистические данные, представленные в ООН, МВФ и Всемирном Банке, по версии IMD, считаются наиболее объективными.

Для расчета итогового индекса используются результаты полученных оценок более 300 экономических показателей по четырем основным направлениям:

  • экономическая деятельность (внутренняя экономика, международная торговля, внешние инвестиции, занятость и цены);
  • эффективность государственного управления (государственные финансы, налоговая политика, институциональная среда, законодательство о бизнесе, регулирование);
  • эффективность бизнеса (рынок труда, финансовые услуги, производительность, менеджмент, отношения и ценности);
  • инфраструктура (базовая инфраструктура, научная инфраструктура, технологии, образование, здравоохранение и окружающая среда).

По каждой группе показателей странам выставляется оценка по шкале от 0 до 100, где 100 – наивысший балл. После полученные результаты приводятся к общему среднему значению.

Оценка Казахстана

Согласно данным обновленного IMD рейтинга экономической конкурентоспособности, Казахстан получил итоговую оценку в 65,4 балла и спустился на 38-е место из 70 возможных.

Тем не менее, несмотря на вышеуказанное, наша страна не только продолжила оставаться в числе 40 стран мира, чьи экономики в сегодняшних реалиях считаются наиболее конкурентоспособными, но и обошла по этому показателю такие государства, как Испания (39-е место и 65 баллов), Португалия (40-е место и 64,8 балла), Польша (41-е место и 64,1 балла), Индия (44-е место и 62 балла), Италия (45-е место и 61,7 балла) и Турция (57-е место и 47,2 балла).

Наряду с этим важно отметить, что Казахстан по сравнению с прошлым годом улучшил свои показатели в направлении "инфраструктура" (поднялся с 44-го на 43-е место), а также сохранил довольно-таки высокие позиции в критерии оценок "эффективности государственного управления" и "эффективности бизнеса" (23-е место в обоих случаях).

Лидеры и аутсайдеры

Новым лидером рейтинга мировой конкурентоспособности по данным исследования World Competitiveness Ranking 2026 стал Сингапур, набравший максимально возможное количество баллов.

На второе место поднялся Гонконг95,6 балла. Ну а замкнул первую тройку лидеров прошлогодний обладатель первого места – Швейцария (95,3 балла).

В первую десятку стран мира с наиболее конкурентоспособной экономикой по версии IMD также вошли: Тайвань (94,3 балла), Дания (94,1), Ирландия (94,1), Объединенные Арабские Эмираты (94,1), Нидерланды (90,1), Швеция (88,5) и Соединенные Штаты Америки (86,8).

На последних строчках рейтинга расположились: Венесуэла (22,4 балла), Намибия (28,5), Нигерия (38,8), Монголия (39), Ботсвана (39,9), Бразилия (40,1) и Гана (41,5).

Показатели других стран Центральной Азии и СНГ, помимо Казахстана, в 2026 году в мировой рейтинг экономической конкурентоспособности не включались.

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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