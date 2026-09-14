Казахстанские скалолазы завершили этап Кубка мира в Китае

Фото: olympic.kz

В китайском городе Гуйян завершился этап Кубка мира по спортивному скалолазанию. Казахстанские спортсмены выступили в дисциплине "скорость", сообщает Zakon.kz.

В мужских соревнованиях представитель Казахстана Алихан Татамбай занял 45-е место в личном зачёте. В женском турнире казахстанка Анна Баларшина стала 37-й, ещё одна представительница национальной команды Арина Новицкая заняла 41-е место. Кроме того, женская сборная Казахстана показала 11-й результат в эстафете, а смешанная команда завершила соревнования на 14-й позиции. Ранее сообщалось, что казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завершила Гран-при в Брно (Чехия) с пятью медалями.

Поделитесь новостью