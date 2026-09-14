Казахстанские скалолазы завершили этап Кубка мира в Китае
Фото: olympic.kz
В китайском городе Гуйян завершился этап Кубка мира по спортивному скалолазанию. Казахстанские спортсмены выступили в дисциплине "скорость", сообщает Zakon.kz.
В мужских соревнованиях представитель Казахстана Алихан Татамбай занял 45-е место в личном зачёте.
В женском турнире казахстанка Анна Баларшина стала 37-й, ещё одна представительница национальной команды Арина Новицкая заняла 41-е место.
Кроме того, женская сборная Казахстана показала 11-й результат в эстафете, а смешанная команда завершила соревнования на 14-й позиции.
Ранее сообщалось, что казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завершила Гран-при в Брно (Чехия) с пятью медалями.
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