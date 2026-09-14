#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
Спорт

Казахстанские скалолазы завершили этап Кубка мира в Китае

Казахстанские скалолазы завершили этап Кубка мира в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 18:04 Фото: olympic.kz
В китайском городе Гуйян завершился этап Кубка мира по спортивному скалолазанию. Казахстанские спортсмены выступили в дисциплине "скорость", сообщает Zakon.kz.

В мужских соревнованиях представитель Казахстана Алихан Татамбай занял 45-е место в личном зачёте.

В женском турнире казахстанка Анна Баларшина стала 37-й, ещё одна представительница национальной команды Арина Новицкая заняла 41-е место.

Кроме того, женская сборная Казахстана показала 11-й результат в эстафете, а смешанная команда завершила соревнования на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завершила Гран-при в Брно (Чехия) с пятью медалями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Этап Кубка мира по скалолазанию во Франции: результаты казахстанцев
19:29, 14 июля 2026
Казахстанские скалолазы проверили силы среди лучших на Кубке мира во Франции
Казахстанские скалолазы примут участие в этапе Кубка мира в Испании
20:36, 22 мая 2026
Казахстанские скалолазы примут участие в этапе Кубка мира в Испании
скалолазание, спорт
13:41, 13 июля 2025
Казахстанец завоевал "серебро" этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по футболу перед матчем
19:01, Сегодня
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на матчи Лиги наций
Мирра Андреева после победного матча
18:35, Сегодня
Шамиль Тарпищев объяснил, в чём Мирра Андреева уступает Елене Рыбакиной
Александр Зверев на US Open
18:12, Сегодня
Александр Зверев ответил, считает ли себя сильнейшим теннисистом в мире
Арина Соболенко и Елена Рыбакина
17:46, Сегодня
"Будет крайне тяжело": Энди Роддик о том, как Соболенко переживёт поражение от Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: