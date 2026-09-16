Один объект – разные мнения: чем удивила горожан новая набережная в Алматы – фоторепортаж
В Алматы привычный городской пейзаж постепенно меняется – бетон и серые плиты уступают место искусству, а обычная прогулка превращается в небольшое путешествие по истории и атмосфере города.
Набережная расположена между микрорайонами Коктем-1 и Коктем-2. Плиты возле набережной десятилетиями практически не менялись, привычные бетонные конструкции, знакомые каждому местному жителю, оставались частью пейзажа. Вот так аллея выглядела еще 10 лет назад.
Теперь же пространство выглядит совсем иначе. Вместо безликой бетонной поверхности здесь создают художественную композицию, посвященную Алматы.
"В основу проекта легли строки песен о городе. Они будут появляться по ходу прогулки, складываясь в единый визуальный рассказ. А с помощью QR-кода можно будет включить музыкальное произведение и пройти маршрут, находя его строки в разных частях композиции", – сообщили в акимате города.
Идея стрит-арта построена на движении: композиция не раскрывается целиком с первого взгляда, а постепенно "собирается" перед глазами человека, который идет вдоль Есентая. Пока проект еще находится в стадии реализации, но его узор уже заметно меняет привычный пейзаж набережной. Яркие линии и формы постепенно складываются в единую композицию и, судя по тому, что уже видно, обещают сделать это пространство совсем другим.
Впрочем, новый облик набережной успел вызвать споры и в социальных сетях. Одни воспринимают изменения как возможность оживить давно привычное место, другие задаются вопросом: действительно ли городу было необходимо именно такое решение? Чтобы узнать, как новый арт-маршрут выглядит глазами тех, кто живет рядом и каждый день проходит здесь по дороге домой или на прогулку, корреспондент Zakon.kz отправился в Коктем-1 и Коктем-2 и поговорил с местными жителями.
"Эта аллея и набережная – хранитель истории всей моей семьи. По этому маршруту я ходила в школу, встречалась с друзьями, летом мы из речки вылавливали мячи после игры в выбивалы, зимой по бетонным плитам катались с горки. Так интересно сложилось, что набережная менялась вместе со мной. Когда я пошла в школу, здесь реконструировали речку, когда заканчивала 11-й класс и поступила в КазНУ, тоже меняли кое-какие вещи, и вот сейчас снова вижу изменения. Эта аллея и набережная как будто проходят со мной все жизненные этапы, преображаются по мере моего взросления, а деревья становятся старше вместе со мной. Сейчас я даже понимаю, что все важные и знаковые события произошли именно здесь. Я уверена, что изменения всегда к лучшему, и искренне рада, что мою любимую локацию у дома привели в порядок и сделали более современной", – делится своими эмоциями жительница Алия Алиева.
В акимате нам рассказали, что для оформления бетонных поверхностей используют профессиональные фасадные краски для наружных работ, а также специализированные граффити-краски. При выборе материалов учитывают главное – чтобы покрытие было устойчивым к погодным условиям, долго сохраняло цвет и не теряло свой вид со временем.
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Кстати, работа на набережной еще продолжается. Это легко заметить, если пройтись под мостами, там до сих пор стоят банки с краской, а художники продолжают постепенно превращать привычный бетон в яркую городскую композицию.
"Проект реализуется за счет спонсорских средств, как и благоустройство набережной", – добавили в акимате.
Аллея тоже пока не закончена, но уже близится к финальной стадии: рабочие докладывают плитку, высаживают растения и постепенно приводят пространство в завершенный вид.
Интересно наблюдать, как здесь с любопытством гуляют первокурсники, исследуя ближайшие локации вокруг главного вуза страны. А местные жители наконец с облегчением бегут в овощные и продуктовые магазины по уже готовым дорожкам. Теперь для этого не приходится проходить настоящий квест, чтобы перебраться через речку.
"Мы заехали в этот район в 1972 году. Тогда это считалось буквально концом географии – к нам из Горного гиганта спускались люди на лошадях. Вот уже 54 года мы живем здесь с женой. Когда мы сюда приехали, никакой аллейки не было. Здесь мы вырастили троих детей и пятерых внуков, все они выросли у этой набережной. То, как сейчас выглядит знакомая локация, вызывает и у нашей семьи, и у соседей только положительные эмоции. Скажу честно, летом мы помучились, все было перекопано. Но сейчас, когда видишь результат, понимаешь, что все было не зря. Сначала я не совсем понял задумку, но по мере того, как арт-объект приобретает законченный вид, вижу, что здесь рисуют Алматы во всей его красе. И это прекрасно", – делится житель микрорайона Коктем-2 Алтай Токпанов.
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Пока здесь еще звучит шум стройки, а последние штрихи только появляются на бетонных стенах, набережная уже начинает жить по-новому.
Для кого-то это просто обновленный маршрут, для кого-то – место, которое хранит целую жизнь. Пожалуй, именно в этом и заключается особенность Алматы. Город меняется, но вместе с ним не исчезают воспоминания. Они просто получают новый фон, теперь уже в ярких красках.