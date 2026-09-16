Один объект – разные мнения: чем удивила горожан новая набережная в Алматы – фоторепортаж

В южной столице на участке набережной от улицы Бухар Жырау до улицы Тимирязева почти готов новый городской арт-маршрут, который уже вызвал целые баталии в социальных сетях. Zakon.kz решил прогуляться и поговорить с жителями ближайших районов, насколько им откликаются изменения.

В Алматы привычный городской пейзаж постепенно меняется – бетон и серые плиты уступают место искусству, а обычная прогулка превращается в небольшое путешествие по истории и атмосфере города.

Набережная расположена между микрорайонами Коктем-1 и Коктем-2. Плиты возле набережной десятилетиями практически не менялись, привычные бетонные конструкции, знакомые каждому местному жителю, оставались частью пейзажа. Вот так аллея выглядела еще 10 лет назад.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Теперь же пространство выглядит совсем иначе. Вместо безликой бетонной поверхности здесь создают художественную композицию, посвященную Алматы.

"В основу проекта легли строки песен о городе. Они будут появляться по ходу прогулки, складываясь в единый визуальный рассказ. А с помощью QR-кода можно будет включить музыкальное произведение и пройти маршрут, находя его строки в разных частях композиции", – сообщили в акимате города.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Идея стрит-арта построена на движении: композиция не раскрывается целиком с первого взгляда, а постепенно "собирается" перед глазами человека, который идет вдоль Есентая. Пока проект еще находится в стадии реализации, но его узор уже заметно меняет привычный пейзаж набережной. Яркие линии и формы постепенно складываются в единую композицию и, судя по тому, что уже видно, обещают сделать это пространство совсем другим.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Впрочем, новый облик набережной успел вызвать споры и в социальных сетях. Одни воспринимают изменения как возможность оживить давно привычное место, другие задаются вопросом: действительно ли городу было необходимо именно такое решение? Чтобы узнать, как новый арт-маршрут выглядит глазами тех, кто живет рядом и каждый день проходит здесь по дороге домой или на прогулку, корреспондент Zakon.kz отправился в Коктем-1 и Коктем-2 и поговорил с местными жителями.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Эта аллея и набережная – хранитель истории всей моей семьи. По этому маршруту я ходила в школу, встречалась с друзьями, летом мы из речки вылавливали мячи после игры в выбивалы, зимой по бетонным плитам катались с горки. Так интересно сложилось, что набережная менялась вместе со мной. Когда я пошла в школу, здесь реконструировали речку, когда заканчивала 11-й класс и поступила в КазНУ, тоже меняли кое-какие вещи, и вот сейчас снова вижу изменения. Эта аллея и набережная как будто проходят со мной все жизненные этапы, преображаются по мере моего взросления, а деревья становятся старше вместе со мной. Сейчас я даже понимаю, что все важные и знаковые события произошли именно здесь. Я уверена, что изменения всегда к лучшему, и искренне рада, что мою любимую локацию у дома привели в порядок и сделали более современной", – делится своими эмоциями жительница Алия Алиева.

В акимате нам рассказали, что для оформления бетонных поверхностей используют профессиональные фасадные краски для наружных работ, а также специализированные граффити-краски. При выборе материалов учитывают главное – чтобы покрытие было устойчивым к погодным условиям, долго сохраняло цвет и не теряло свой вид со временем.

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Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Кстати, работа на набережной еще продолжается. Это легко заметить, если пройтись под мостами, там до сих пор стоят банки с краской, а художники продолжают постепенно превращать привычный бетон в яркую городскую композицию.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Проект реализуется за счет спонсорских средств, как и благоустройство набережной", – добавили в акимате.

Аллея тоже пока не закончена, но уже близится к финальной стадии: рабочие докладывают плитку, высаживают растения и постепенно приводят пространство в завершенный вид.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Интересно наблюдать, как здесь с любопытством гуляют первокурсники, исследуя ближайшие локации вокруг главного вуза страны. А местные жители наконец с облегчением бегут в овощные и продуктовые магазины по уже готовым дорожкам. Теперь для этого не приходится проходить настоящий квест, чтобы перебраться через речку.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Мы заехали в этот район в 1972 году. Тогда это считалось буквально концом географии – к нам из Горного гиганта спускались люди на лошадях. Вот уже 54 года мы живем здесь с женой. Когда мы сюда приехали, никакой аллейки не было. Здесь мы вырастили троих детей и пятерых внуков, все они выросли у этой набережной. То, как сейчас выглядит знакомая локация, вызывает и у нашей семьи, и у соседей только положительные эмоции. Скажу честно, летом мы помучились, все было перекопано. Но сейчас, когда видишь результат, понимаешь, что все было не зря. Сначала я не совсем понял задумку, но по мере того, как арт-объект приобретает законченный вид, вижу, что здесь рисуют Алматы во всей его красе. И это прекрасно", – делится житель микрорайона Коктем-2 Алтай Токпанов.

Пока здесь еще звучит шум стройки, а последние штрихи только появляются на бетонных стенах, набережная уже начинает жить по-новому.

Фото: Акимат Алматы

Для кого-то это просто обновленный маршрут, для кого-то – место, которое хранит целую жизнь. Пожалуй, именно в этом и заключается особенность Алматы. Город меняется, но вместе с ним не исчезают воспоминания. Они просто получают новый фон, теперь уже в ярких красках.