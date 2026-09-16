В каких странах женщины получают высшее образование чаще мужчин и какая ситуация в Казахстане

Женщины Казахстана, согласно статистике, значительно чаще мужчин получают высшее образование, а их процентное соотношение превышает общемировой показатель, сообщает Zakon.kz.

Специалисты канадской медиа-платформы "Visual Capitalist", основываясь на данных Всемирного банка и Института статистики ЮНЕСКО за 2022-2025 годы, провели анализ того, кто на самом деле, мужчины или женщины, сегодня чаще получают высшее образование, как в отдельно взятых государствах, так и в среднем по миру.

В этом ключе полученные результаты показали, что в Казахстане показатель охвата высшим образованием среди женщин на 17% выше, чем у мужчин, и в этом сегменте наша страна занимает 97-е место из 148 возможных.

Где женщины поступают и оканчивают ВУЗы чаще мужчин

В среднем по миру женщины опережают мужчин по охвату высшим образованием на 12%. При этом самый большой разрыв между количеством получивших высшее образование среди женщин и мужчин зафиксирован в Республике Гамбия. Там женщины опережают лиц противоположного пола в данном аспекте на целых 83%.

На втором месте в мире, где женщин с высшим образованием больше, чем мужчин, находится государственное образование Синт-Мартен (разрыв составляет 78% в пользу женщин), а на третьем – Сент-Винсент и Гренадины (68%).

В первую десятку стран мира, где фактически женщины образованнее мужчин, также вошли Катар (разрыв – 64%), Мальдивы (на 64%), Тувалу (на 60%), Гайана (на 57%), Аруба (на 57%), Самоа (на 57%) и Кирибати (на 56%).

Среди стран с крупными экономиками в этом направлении выделяются Швеция (разрыв – 40%), Польша (37%), Бразилия (36%) и США (32%).

Ситуация в СНГ

Лидерами по охвату высшим образованием среди женщин на пространстве СНГ являются Кыргызстан и Армения. Там женщин, поступивших и окончивших высшие учебные заведения, больше на 28%, чем мужчин.

Вторую позицию, согласно этому рейтингу, среди стран Содружества, где разрыв между женщинами и мужчинами составляет 22%, занимает Азербайджан, а третью – Казахстан (17%).

К слову, Казахстан в этом аспекте также обходит Грузию (16%), Мексику (16%), Люксембург (16%), Нидерланды (16%) и Китай (14%).

Следом за ними в рейтинге расположились следующие страны – Узбекистан (разрыв – 14%), Беларусь (14%), Россия (7%) и Таджикистан. При этом стоит отметить, что в Таджикистане мужчин с высшим образованием на 5% больше, чем женщин.

Где с высшим образованием преобладают мужчины

В конце рейтинга находятся страны, где мужчины опережают женщин по охвату высшим образованием.

Наибольшая разница зафиксирована в Бенине. Там мужской показатель на 41% выше женского.

В число стран, где количество мужчин с высшим образованием значительно больше, чем женщин, также вошли Республика Конго (разрыв составил 33%), Малави (30%), Буркина-Фасо (26%), Лаос (25%), Бангладеш (23%), Кения (21%) и Руанда (20%).