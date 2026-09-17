Музей без витрин: как один житель села сохранил историю области Абай

В области Абай есть самобытный музей, который уносит посетителей в далекое прошлое. Вход бесплатный, экскурсовода нет, а главное – нет стеклянных витрин, отделяющих человека от экспонатов. Можно сесть в старое кресло, включить "Романтик" и на некоторое время оказаться в другой эпохе.

Село Карагайлы Бескарагайского района области Абай имеет богатую историю. Оно находится примерно в 100 километрах от Семея, здесь живут более 800 человек. Есть школа, акимат, Дом культуры и новый медпункт. Местные жители работают в хозяйстве, где выращивают зерновые и масличные культуры. В этом атмосферном месте удалось побывать корреспонденту Zakon.kz.

Житель села Талгат Султанов руководит местным Домом культуры и по крупицам собирает память о своей малой родине. Еще недавно многие из этих вещей были частью чьей-то повседневной жизни. Теперь они составляют живую и душевную коллекцию, рассказывающую о быте целого района.

Все началось с барабана

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Музей вырос из школьного краеведческого уголка. В 1990-е годы завуч местной школы Даметкен Аралова устроила в своем кабинете небольшую экспозицию. Ее ученики ходили по домам, собирали старинные предметы, фотографии и другие свидетельства жизни села.

После ухода педагога на пенсию экспозиция распалась. До наших дней сохранились лишь пионерские горн, барабан и навершие. Именно они стали первыми экспонатами новой коллекции Талгата Султанова.

Ровно 10 лет назад, в 2016 году, его назначили заведующим Домом культуры. Через год он принес сохранившиеся вещи на второй этаж здания и разложил их прямо на полу. Тогда о создании музея он еще не думал – просто хотел сохранить то, что было жалко потерять.

Постепенно сельчане начали приносить предметы один за другим. Так частная коллекция превратилась в местную достопримечательность, посмотреть на которую приезжают даже из соседних городов.

"Стоило только начать собирать – и экспонаты сами нашли дорогу ко мне. Сначала я спрашиваю у людей, что интересного есть в их домах, а потом мы вместе исследуем чердаки и гаражи. Часто выезжаю в соседние села и районы. Нахожу ценные предметы на блошиных рынках и в ретролавках. Когда вижу интересную вещь, хочется забрать ее именно в наш музей, в нашу коллекцию, чтобы местные жители и их родные могли познавать историю через эти предметы", – вспоминает с улыбкой Талгат Амантаевич.

Некоторые экспонаты он нашел там, где история уже почти утратила ценность, – на пункте приема металла. Так в музей попали старые сепараторы, бидоны, сани и одна из самых интересных вещей коллекции – винтажная кофемолка, похожая на ручную мясорубку.

Вещи, которые помнят руки

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Сегодня музей уже трудно назвать просто комнатой со старыми предметами. В нем уместился целый мир.

На полках соседствуют глиняные горшки и ухваты, конная упряжь и медицинские инструменты, старинные утюги, швейные машинки и прялки. Здесь рядом стоят радиола с пластинками и магнитофон "Романтик", телевизор, кассеты и даже музыкальный комбайн.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Отдельная экспозиция посвящена школьной жизни. На парте лежат старый портфель, книги, журналы и звонкий колокольчик. Рядом – настольные игры, популярные в прошлом веке. Хоккей привезли из Костаная.

"Давайте, держите ворота!" – вращая рукоятки, обращается к корреспонденту Талгат Султанов. И на несколько минут музей превращается уже не в выставочное пространство, а в комнату отдыха советского школьника.

Взгляд притягивает еще один раритет – форма Тихоокеанского флота с бескозыркой, ремнем и пряжкой. За этим экспонатом основатель коллекции охотился больше года. В итоге купил его в ретролавке за 70 тысяч тенге.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Воротник формы исписан именами и надписями тех, кто когда-то служил вместе с ее владельцем. Почти как дембельский альбом – только оставленный не на бумаге, а прямо на ткани.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

На полу стоит германский микроскоп, над ним – старый ноутбук и целая коллекция электроники из тех времен, когда пульт от телевизора казался настоящим чудом, а о мобильных телефонах писали фантасты.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

На соседнем стеллаже – коллекция чемоданов и саквояжей. Среди них один из самых старых экспонатов музея – деревянный дорожный сундук. Когда-то кучер устанавливал его на багажную раму повозки.

На него можно просто смотреть как на старую вещь. А можно представить дорогу, лошадей и человека, который больше 100 лет назад складывал в этот сундук свои вещи.

Юрта, которая приехала на санях

Однажды в музей пришли люди из лесничества Букебай. Один из гостей рассказал, что хочет передать юрту в соседнее село Бозтал. Талгат Султанов убедил его отдать ее музею. Гость согласился, и уже на следующий день за юртой отправились на конных санях.

Поначалу ее устанавливали только во время праздников. Но потом решили оставить постоянно: каждый раз собирать и разбирать конструкцию было слишком хлопотно.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Юрту постепенно украшали, дополняли предметами быта. Так в музее появилось не просто еще одно сооружение, а пространство, рассказывающее о традиционном укладе и связи поколений.

Люди отдают вещи в музей по-разному: одни легко расстаются со старыми предметами, другие долго не решаются передать то, что дорого сердцу. А некоторые и вовсе продолжают хранить семейные реликвии дома – в шкафах, гаражах и на чердаках.

Чаще всего частичку своей семейной истории приносят местные жители. Так здесь собралась солидная коллекция старинных фотографий и документов.

"Вот эти два кресла местная жительница отдала нам просто так, когда переезжала в город. Я немного поработал молотком, забил пару гвоздей – и уголок отдыха готов", – рассказывает Талгат Султанов.

Музей как сердце Дома культуры

Сам Дом культуры, построенный в 1983 году, тоже хранит память о нескольких эпохах.

Помещение, где сегодня находится музей, в начале 1990-х оборудовали под кафе-бар с танцами. Потом здесь ненадолго обосновался тренажерный зал, а затем комната пустовала.

Благодаря увлечению сельчанина она снова наполнилась жизнью. Первые годы экспонаты размещали прямо на деревянном полу, старых партах и ретромебели, которая появлялась здесь вместе с новыми находками.

Три года назад спонсор помог музею приобрести ковролин и новые полки по периметру помещения. С тех пор экспозиция продолжает пополняться – а вместе с предметами в ней появляются новые истории.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Сюда часто приводят учеников местной школы. Ведь музей – готовый кабинет истории и краеведения. Если для ребят старый магнитофон, механическая мясорубка или школьный портфель – почти археология, то для взрослых это встреча с собственной молодостью.

"Приду на работу, зайду сюда, сяду в кресло, включу "Романтик" и отдыхаю. Потом приходят люди. Одни узнают вещь из родительского дома. Другие вспоминают детские годы. Кто-то начинает рассказывать, как когда-то сам пользовался таким же утюгом или слушал пластинки", – говорит Талгат Султанов.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Вход в музей бесплатный. О выручке здесь не думают. Главные посетители – дети и местные жители. Иногда заглядывает аким села, приезжают районные чиновники, осматривают коллекцию и благодарят за работу.

Экспонатов собралось уже столько, что ими заинтересовались другие музеи и коллекционеры. А Талгат Султанов мечтает о том, чтобы официально придать своей частной коллекции статус музея.

Тогда собранная по крупицам память сможет не только остаться в стенах Дома культуры, но и будет сохранена для тех, кто придет сюда спустя годы.