Музей без витрин: как один житель села сохранил историю области Абай
Село Карагайлы Бескарагайского района области Абай имеет богатую историю. Оно находится примерно в 100 километрах от Семея, здесь живут более 800 человек. Есть школа, акимат, Дом культуры и новый медпункт. Местные жители работают в хозяйстве, где выращивают зерновые и масличные культуры. В этом атмосферном месте удалось побывать корреспонденту Zakon.kz.
Житель села Талгат Султанов руководит местным Домом культуры и по крупицам собирает память о своей малой родине. Еще недавно многие из этих вещей были частью чьей-то повседневной жизни. Теперь они составляют живую и душевную коллекцию, рассказывающую о быте целого района.
Все началось с барабана
Музей вырос из школьного краеведческого уголка. В 1990-е годы завуч местной школы Даметкен Аралова устроила в своем кабинете небольшую экспозицию. Ее ученики ходили по домам, собирали старинные предметы, фотографии и другие свидетельства жизни села.
После ухода педагога на пенсию экспозиция распалась. До наших дней сохранились лишь пионерские горн, барабан и навершие. Именно они стали первыми экспонатами новой коллекции Талгата Султанова.
Ровно 10 лет назад, в 2016 году, его назначили заведующим Домом культуры. Через год он принес сохранившиеся вещи на второй этаж здания и разложил их прямо на полу. Тогда о создании музея он еще не думал – просто хотел сохранить то, что было жалко потерять.
Постепенно сельчане начали приносить предметы один за другим. Так частная коллекция превратилась в местную достопримечательность, посмотреть на которую приезжают даже из соседних городов.
"Стоило только начать собирать – и экспонаты сами нашли дорогу ко мне. Сначала я спрашиваю у людей, что интересного есть в их домах, а потом мы вместе исследуем чердаки и гаражи. Часто выезжаю в соседние села и районы. Нахожу ценные предметы на блошиных рынках и в ретролавках. Когда вижу интересную вещь, хочется забрать ее именно в наш музей, в нашу коллекцию, чтобы местные жители и их родные могли познавать историю через эти предметы", – вспоминает с улыбкой Талгат Амантаевич.
Некоторые экспонаты он нашел там, где история уже почти утратила ценность, – на пункте приема металла. Так в музей попали старые сепараторы, бидоны, сани и одна из самых интересных вещей коллекции – винтажная кофемолка, похожая на ручную мясорубку.
Вещи, которые помнят руки
Сегодня музей уже трудно назвать просто комнатой со старыми предметами. В нем уместился целый мир.
На полках соседствуют глиняные горшки и ухваты, конная упряжь и медицинские инструменты, старинные утюги, швейные машинки и прялки. Здесь рядом стоят радиола с пластинками и магнитофон "Романтик", телевизор, кассеты и даже музыкальный комбайн.
Отдельная экспозиция посвящена школьной жизни. На парте лежат старый портфель, книги, журналы и звонкий колокольчик. Рядом – настольные игры, популярные в прошлом веке. Хоккей привезли из Костаная.
"Давайте, держите ворота!" – вращая рукоятки, обращается к корреспонденту Талгат Султанов. И на несколько минут музей превращается уже не в выставочное пространство, а в комнату отдыха советского школьника.
Взгляд притягивает еще один раритет – форма Тихоокеанского флота с бескозыркой, ремнем и пряжкой. За этим экспонатом основатель коллекции охотился больше года. В итоге купил его в ретролавке за 70 тысяч тенге.
Воротник формы исписан именами и надписями тех, кто когда-то служил вместе с ее владельцем. Почти как дембельский альбом – только оставленный не на бумаге, а прямо на ткани.
На полу стоит германский микроскоп, над ним – старый ноутбук и целая коллекция электроники из тех времен, когда пульт от телевизора казался настоящим чудом, а о мобильных телефонах писали фантасты.
На соседнем стеллаже – коллекция чемоданов и саквояжей. Среди них один из самых старых экспонатов музея – деревянный дорожный сундук. Когда-то кучер устанавливал его на багажную раму повозки.
На него можно просто смотреть как на старую вещь. А можно представить дорогу, лошадей и человека, который больше 100 лет назад складывал в этот сундук свои вещи.
Юрта, которая приехала на санях
Однажды в музей пришли люди из лесничества Букебай. Один из гостей рассказал, что хочет передать юрту в соседнее село Бозтал. Талгат Султанов убедил его отдать ее музею. Гость согласился, и уже на следующий день за юртой отправились на конных санях.
Поначалу ее устанавливали только во время праздников. Но потом решили оставить постоянно: каждый раз собирать и разбирать конструкцию было слишком хлопотно.
Юрту постепенно украшали, дополняли предметами быта. Так в музее появилось не просто еще одно сооружение, а пространство, рассказывающее о традиционном укладе и связи поколений.
Люди отдают вещи в музей по-разному: одни легко расстаются со старыми предметами, другие долго не решаются передать то, что дорого сердцу. А некоторые и вовсе продолжают хранить семейные реликвии дома – в шкафах, гаражах и на чердаках.
Чаще всего частичку своей семейной истории приносят местные жители. Так здесь собралась солидная коллекция старинных фотографий и документов.
"Вот эти два кресла местная жительница отдала нам просто так, когда переезжала в город. Я немного поработал молотком, забил пару гвоздей – и уголок отдыха готов", – рассказывает Талгат Султанов.
Музей как сердце Дома культуры
Сам Дом культуры, построенный в 1983 году, тоже хранит память о нескольких эпохах.
Помещение, где сегодня находится музей, в начале 1990-х оборудовали под кафе-бар с танцами. Потом здесь ненадолго обосновался тренажерный зал, а затем комната пустовала.
Благодаря увлечению сельчанина она снова наполнилась жизнью. Первые годы экспонаты размещали прямо на деревянном полу, старых партах и ретромебели, которая появлялась здесь вместе с новыми находками.
Три года назад спонсор помог музею приобрести ковролин и новые полки по периметру помещения. С тех пор экспозиция продолжает пополняться – а вместе с предметами в ней появляются новые истории.
Сюда часто приводят учеников местной школы. Ведь музей – готовый кабинет истории и краеведения. Если для ребят старый магнитофон, механическая мясорубка или школьный портфель – почти археология, то для взрослых это встреча с собственной молодостью.
"Приду на работу, зайду сюда, сяду в кресло, включу "Романтик" и отдыхаю. Потом приходят люди. Одни узнают вещь из родительского дома. Другие вспоминают детские годы. Кто-то начинает рассказывать, как когда-то сам пользовался таким же утюгом или слушал пластинки", – говорит Талгат Султанов.
Вход в музей бесплатный. О выручке здесь не думают. Главные посетители – дети и местные жители. Иногда заглядывает аким села, приезжают районные чиновники, осматривают коллекцию и благодарят за работу.
Экспонатов собралось уже столько, что ими заинтересовались другие музеи и коллекционеры. А Талгат Султанов мечтает о том, чтобы официально придать своей частной коллекции статус музея.
Тогда собранная по крупицам память сможет не только остаться в стенах Дома культуры, но и будет сохранена для тех, кто придет сюда спустя годы.