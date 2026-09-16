Сила голоса: супруги из Астаны показали, насколько прекрасна опера

Опера – не только про сильные вокальные данные певца, но и сочетание искусств, как великая музыка, драматический театр, поэзия, хореография и декоративная живопись. Однако супруги из Астаны доказали, что для красивого исполнения подойдет даже кухня. Zakon.kz предлагает оценить творчество.

Живое и эмоциональное искусство

Астанчанка Турсын Туремуратова поет с раннего детства, а с 14 лет серьезно занимается оперным вокалом.

"Опера появилась в моей жизни благодаря маме. Она всегда хотела стать оперной певицей, но у нее была боязнь сцены и публики. Поэтому решила воплотить свою мечту во мне и отдала меня заниматься оперным пением. А получилось так, что я сама полюбила этот жанр. Для меня это не просто вокал, а музыка, театр, актерское мастерство, эмоции и огромный труд. Я поняла, что у меня от природы сильный голос". Турсын Туремуратова

Турсын Туремуратова окончила Национальный университет искусств, а с 2017 года работает артисткой хора государственного театра "Астана Опера".

"За это время театр стал не просто местом работы, а большой частью моей жизни. Здесь прошло много важных событий, спектаклей, гастролей и творческих встреч. В "Астана Опера" собраны одни из самых сильных профессиональных голосов нашей страны. Чтобы попасть в театр, артисты проходят серьезный отбор и прослушивания. Это профессиональные певцы, которые знают нотную грамоту и много лет посвятили себя музыке". Турсын Туремуратова

Опера объединяет в себе сразу несколько видов искусства: музыку, вокал, театр, драматургию, оркестр, сценографию и костюмы. Поэтому ее можно не только слушать, но и буквально проживать вместе с героями.

"Опера заслуживает внимания потому, что это красиво, за одним спектаклем стоит огромный труд большого количества людей. И при этом темы, которые поднимаются в операх, часто остаются актуальными и сегодня: любовь, ревность, выбор, предательство, мечты, человеческие отношения. Этот жанр может быть очень эмоциональным и понятным, если дать себе возможность его почувствовать. Иногда кажется, что это что-то сложное, далекое и исключительно для профессионалов. На самом деле это очень живое и эмоциональное искусство: разные спектакли, невероятные истории и музыка на любой вкус. В "Астана Опера" спектакли часто проходят при полном зале, но хотелось бы, чтобы еще больше людей открывали для себя такой прекрасный мир". Турсын Туремуратова

Самое любимое в работе, когда приезжают новые режиссеры и начинается настоящее творчество, говорит собеседница.

"Мы начинаем ставить новый спектакль, создаем его практически с нуля, репетируем, ищем образы, характеры, эмоции, а потом выходим с ним на сцену. Это очень интересный и живой процесс". Турсын Туремуратова

С душой и гастролями

Отдельного внимания заслуживает то, что у артистки есть свой взрослый любительский хор Chorus of Change.

"В хор приходят люди разных профессий и возрастов, и далеко не все умеют читать ноты, зато имеют музыкальный слух. Многие очень быстро учат партии на слух. Я думаю, это связано с тем, что наш народ очень музыкальный, любит песни и музыку. Мне очень нравится видеть, как человек, который раньше никогда не выступал, постепенно раскрывается на сцене и начинает верить в себя". Турсын Туремуратова

И, конечно, артистка театра любит гастроли за возможность выступать на других сценах, знакомиться с новыми странами и культурами.

"Я гастролирую с 17 лет. Начинала с вокального ансамбля INZHU, с которым мы ездили в США и представляли Казахстан на разных концертных площадках с джазовой программой. Затем участвовала в международных конкурсах в Финляндии и Дубае, где занимала первые места. После этого работала в филармоническом хоре, с которым побывали на международных хоровых фестивалях: в Венгрии, Германии, Турции и Китае. Когда пришла в "Астана Опера", с театром были в Италии, Польше, Узбекистане, Таджикистане и России. А потом я создала собственный хор и со своим коллективом посетила Францию и США. Для меня хор – не только репетиции и концерты, а возможность путешествовать, знакомиться с другими культурами и развиваться". Турсын Туремуратова

История любви

Супруг Турсын Туремуратовой Шадияр Курманбай – тоже артист "Астана Опера". Девушка признается, что у них сложилась красивая история любви.

"Впервые я увидела Шадияра на концерте в органном зале. Наши взгляды встретились, мы около минуты просто смотрели друг на друга. Но даже не познакомились тогда, хотя я почувствовала особенную искру. После этого не виделись целый год. А после встретились благодаря моей подруге Меруерт Какимхан – она композитор и оперная певица, мы вместе учились, а позже она получала второе высшее образование по вокалу вместе с Шадияром. Она пригласила нас исполнить ее песню на конкурсе. Так мы снова встретились, уже познакомились и начали общаться. На репетициях было много взглядов, симпатия появилась практически сразу". Турсын Туремуратова

Однажды молодой человек пригласил Турсын Туремуратову помочь выбрать подарки и книги для младшего брата и сестренки.

"Мы вместе поужинали, выбирали подарки, разговаривали. И тогда я увидела, насколько он заботливый человек. Для меня было важно, чтобы мужчина любил детей. Я подумала, что из него получится очень хороший отец. Потом мы начали работать вместе. Шадияр устроился в филармонический хор, и постепенно наши отношения стали более близкими. Он предложил мне встречаться, а через полгода мы поженились". Турсын Туремуратова

Творческий дуэт

С тех пор прошло уже восемь лет. За это время у пары появилась семья, дети, а еще их творческий дуэт.

"Наша любовь со временем превратилась еще и в большое творческое партнерство. Мы вместе выступаем на разных мероприятиях. Шадияр играет на гитаре, поэтому мы часто поем под его аккомпанемент. У нас двое детей. Старший сын Ален занимается скрипкой, а младший Альтаир любит фортепиано и гитару. Пока они еще маленькие, все только начинается, но мы обязательно будем поддерживать их интерес к музыке". Турсын Туремуратова

Недавно о супругах заговорили в разных частях мира. Ведь дуэт креативно запел в соцсетях. Буквально на кухне зазвучала опера. И люди оценили эту простоту и искренность исполнителей.

"Мне нравится в соцсетях показывать людям нашу семейную жизнь, музыку, творчество. А совместные видео с супругом появились совершенно естественно. Когда поем вместе, мы испытываем большую любовь, взаимную поддержку и огромное удовольствие от того, что занимаемся любимым делом. Поем все, что нам нравится: под гитару, эстрадные песни, авторские композиции. Мы сочиняем музыку. Я сама написала уже более 50 песен". Турсын Туремуратова

Голос – как инструмент

Чтобы обладать таким сильным голосом, прежде всего, нужно постоянно работать, считает артистка. Голос для певца – инструмент, который необходимо ежедневно тренировать и беречь.

"Опера действительно требует большой дисциплины, терпения и постоянной работы. Но мне нравится, что здесь невозможно остановиться на достигнутом. Всегда есть куда расти, чему учиться и что открывать в своем голосе. Я регулярно распеваюсь, занимаюсь вокалом, работаю над дыханием и техникой. Важно тренировать не только голос, но и тело, потому что все тело певца является частью его инструмента. И, конечно, очень важен психологический настрой. Нужно доверять себе, своему голосу и уметь справляться с волнением перед сценой". Турсын Туремуратова

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Астанчанка мечтает давать большие сольные концерты с авторскими песнями. 9 октября состоится один из них. А также она хочет много гастролировать – как с сольной программой, так и со своими хоровыми коллективами. В ее желаниях не просто слава – через свой голос и творчество она намерена дарить людям счастье.