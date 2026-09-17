Голубей в Алматы стало больше или так только кажется: мнение орнитолога

Алматинцы все чаще замечают, что голуби стали слишком уверенно себя чувствовать рядом. Птицы бесстрашно подходят к людям, толкаются у мусорных баков и заполняют дворы. Горожане считают, что птиц стало больше. Орнитолог объяснил Zakon.kz, так ли это и при чем здесь любовь людей к подкормке.

"Наглые" голуби заполонили Алматы? Орнитолог объяснил, почему птицы настолько освоились в городе

Алматинцы привыкли к голубям настолько, что порой уже не обращают на них внимания. Но в последнее время горожане стали замечать другую особенность: сизые пернатые ведут себя все смелее, большими стаями собираются во дворах, у мусорных баков и практически не реагируют на людей. Отсюда и возникает ощущение, что голубей в Алматы стало значительно больше.

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Или все-таки их популяция выросла? Мы обратились с этим вопросом к казахстанскому орнитологу – директору по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергею Скляренко.

Голубей в мегаполисе стало больше?

По словам эксперта по птицам, объективных данных, которые позволяли бы говорить о росте численности голубей в Алматы, сейчас нет.

По его субъективным наблюдениям, количество птиц остается примерно на прежнем уровне и, возможно, даже немного снизилось. Однако такие выводы нельзя распространять на весь город: для точного сравнения необходимы результаты многолетних учетов.

Причем получить их не так просто. Даже в исследованиях, проводившихся в Алматы несколько десятилетий назад, голубям уделяли мало внимания.

"Но 40 лет назад, когда собирали сводку позвоночных животных Алма-Аты, голубей просто не считали, откровенно говоря. То есть считали все другие виды, но данных по голубям там не опубликовано. Надо смотреть индивидуальные записи исследователей и так далее", – сказал орнитолог.

Получается, ощущение горожан может быть связано не столько с реальным ростом популяции, сколько с тем, насколько заметными стали птицы в городской среде. А здесь у голубей есть серьезное преимущество.

Почему голуби так хорошо чувствуют себя рядом с человеком?

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Главная причина, по мнению ученого, практически неограниченный выбор еды. Голубь способен питаться семенами и зерном, хлебом, крупами, пищевыми отходами и даже продуктами животного происхождения. Именно такая всеядность позволяет ему легко приспосабливаться к условиям большого города.

"Питание у этих пернатых универсальное, плюс они за многие годы эволюции абсолютно приспособились к жизни с человеком", – объясняет Сергей Скляренко.

Сизый голубь относится к синантропным видам – животным, которые живут рядом с человеком и распространяются вслед за ним. Поэтому там, где появляется городская инфраструктура, находятся и подходящие условия для этих птиц.

Но одной еды недостаточно.

Теплые чердаки вместо деревьев

Как отметил алматинский орнитолог, в отличие от многих городских птиц, голуби не особенно нуждаются в деревьях для строительства гнезд. Их гораздо больше интересуют человеческие постройки.

Чердаки, балки, пространства под шифером, хозяйственные помещения и другие укромные места становятся удобными площадками для размножения. Гнездо птицы при этом выглядит довольно скромно – несколько веточек, уложенных в подходящем месте.

К тому же современные условия позволяют голубям не слишком зависеть от времени года.

Птицы откладывают всего по два яйца, однако за счет тепла на отапливаемых чердаках способны размножаться практически круглый год. Обычно это происходит несколько раз в год – от трех до пяти кладок, а в отдельных случаях их число может быть еще выше, достигая семи.

Так что город предоставляет голубям сразу два важнейших ресурса: еду и безопасное место для потомства.

Дело и в самих горожанах

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Даже если доступ к пищевым отходам становится сложнее, люди продолжают подкармливать птиц.

При этом данный процесс не зависит даже от видоизменения коммунальной структуры Алматы. Известно, что в мегаполисе постепенно меняется система мусорных баков, чтобы сделать их менее доступными для животных. Однако возле контейнеров по-прежнему можно увидеть рассыпанный хлеб, крупу и другие продукты. Несут сюда эти пищевые отходы жители ближайших домов.

Получается парадокс: город пытается ограничить доступ птиц к отходам, а люди фактически компенсируют им потерю этого источника пищи.

Причем угощения достаются не только голубям. По словам орнитолога, пищевые отходы возле мусорных баков одновременно становятся кормом для крыс и других животных.

"Люди, которые любят подкармливать голубей, находятся в каждом дворе, высыпают возле этих баков, наваливают буквально иногда там кучу хлеба полузасохшего, какие-то недоеденные остатки пищи, покупают зерно, сыплют птицам", – говорит специалист.

При этом полностью отказываться от желания покормить птиц он не предлагает. Вопрос скорее в том, где и как это делать.

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Чем нельзя кормить голубей?

Голуби настолько непривередливы, что способны съесть практически все, что окажется доступным.

"А так едят они вообще все. Все, что ни дадите, все будет употреблено", – отметил Скляренко.

Однако это не означает, что любая пища для птиц безопасна. По словам специалиста, голубям, как и другим птицам, вредна слишком соленая еда. Нежелательны также продукты, способные вызвать отравление, в том числе заплесневелый хлеб.

Поэтому остатки человеческой еды – далеко не лучший вариант для регулярной подкормки.

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А могут ли оштрафовать за кормление голубей?

У наблюдающих за любителями покормить голубей может возникнуть закономерный вопрос: а вообще разрешено ли это делать в Алматы?

Как утверждают правоведы, сам по себе факт того, что человек насыпал птицам немного зерна или хлебных крошек, не означает автоматического штрафа. Юридические последствия могут возникнуть, если подкормка приводит к загрязнению территории или другим нарушениям правил благоустройства.

В частности, статья 505 КоАП РК предусматривает ответственность за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов.

Поэтому одна ситуация – человек аккуратно покормил птиц небольшим количеством подходящего корма, а другая – регулярно высыпает возле мусорных баков целые пакеты хлеба и крупы.

Несъеденные остатки могут привлекать крыс и других животных, а большое скопление голубей приводит к загрязнению территории пометом.

При этом для привлечения конкретного человека к ответственности необходимо установить связь между его действиями и нарушением. Само по себе наличие голубей или мусора поблизости еще не доказывает, что именно этот человек стал причиной загрязнения.

Важный момент – Закон РК "Об ответственном обращении с животными" закрепляет принципы гуманного отношения к животным и гармоничного сосуществования человека и животных. Среди задач закона; воспитание у населения нравственного, гуманного и осознанного отношения к животным.

Поэтому речь скорее идет об ответственной подкормке, а не о полном запрете кормить птиц.

И здесь рекомендации орнитолога вполне соответствуют здравому смыслу, который должен возникать у общества: если хочется покормить голубей, лучше делать это небольшими порциями и не превращать территорию возле мусорных баков в постоянную "столовую" для птиц. Такой целесообразный подход позволит птицам получить корм, не создавая дополнительных проблем для людей, коммунальных служб и других животных.

Ведь, как отмечает Сергей Скляренко, голуби являются частью городской природы – важно то, чтобы их присутствие было умеренным и не создавало проблем для самого города.

А может ли подкормка действительно увеличить количество голубей?

По мнению орнитолога, это возможно. Если человек регулярно предоставляет птицам корм, это повышает доступность ресурса, а значит, создает более благоприятные условия для размножения.

И наоборот: если прекратить массовое высыпание еды в общественных местах, доступного корма станет меньше. Это может привести к снижению успешности размножения и в дальнейшем численности птиц.

Однако это не означает, что без вмешательства человека голубей станет бесконечно много.

"У городской популяции работают естественные механизмы регулирования: нехватка пищи, конкуренция между птицами, болезни, гибель под колесами автомобилей и нападения кошек. Особенно уязвимы молодые птицы". Сергей Скляренко

Поэтому, как объясняет специалист, численность не может расти беспредельно.

Опасны ли голуби для человека?

Отдельный вопрос касается санитарных рисков. Голуби могут быть носителями различных возбудителей, а их помет способен содержать микроорганизмы, представляющие опасность для человека.

Особое внимание стоит обращать не столько на сам факт присутствия птиц, сколько на большие скопления и загрязненные места.

По словам специалиста, высохший помет может превращаться в пыль, которая поднимается в воздух при движении птиц или уборке.

"В помете могут находиться возбудители самых разных заболеваний. Так же как и в пыли, которая поднимается голубями при их взлете. Там могут быть частички помета. Поэтому крайне нежелательно все это вдыхать", – предупреждает Сергей Скляренко.

Если человек оказался в месте большого скопления птиц, орнитолог советует после этого тщательно вымыть руки и умыться.

Голуби могут переносить опасные для человека инфекции, включая орнитоз, сальмонеллез и грибковые заболевания легких. Главные опасные болезни • Орнитоз (пситтакоз): тяжелое бактериальное заболевание, поражающее легкие и нервную систему. Передается воздушно-капельным путем при вдыхании высохшей пыли от помета. • Сальмонеллез: кишечная инфекция, которая вызывает сильную температуру, рвоту и понос. Передается при контакте с больными птицами или грязными руками. • Криптококкоз и гистоплазмоз: опасные грибковые инфекции. Споры грибка живут в голубином помете и могут вызывать тяжелые пневмонии при вдыхании. • Кампилобактериоз: бактериальная инфекция, приводящая к поражению желудка и кишечника. • Голубиные клещи и блохи: паразиты кусают человека, вызывая сильный зуд, аллергию и дерматит.

При этом единичная гибель голубей сама по себе не является признаком эпидемии. Птицы гибнут по разным причинам: от нападения кошек или под колесами автотранспорта. Другое дело – массовая гибель.

Когда голубями должны заняться специалисты?

Именно массовая гибель птиц, по словам орнитолога, должна стать поводом для проверки санитарными и ветеринарными службами.

В такой ситуации необходимо установить причину гибели и при необходимости провести анализы. Постоянно обследовать всех городских голубей, напротив, необходимости нет.

Таким образом, внимание специалистов требуется прежде всего тогда, когда появляются признаки неблагополучия – например, одновременно гибнет большое количество птиц.

Фото: pexels

Что делать, если голубей действительно станет слишком много?

По мнению Сергея Скляренко, безусловно, прибегать нужно не к отлову или уничтожению птиц, а к ограничительным мерам по отношению к стихийным подкормкам.

"Если человек хочет кормить голубей, лучше делать это на своей территории, используя небольшую кормушку. Это позволит дать птицам корм, но не создавать постоянную кормовую точку возле мусорных баков". Сергей Скляренко

Есть и другой способ ограничить численность – перекрывать доступ к местам массового гнездования. Например, защищать чердаки с помощью сеток.

А если проблема касается конкретного здания, памятника или подоконника, можно использовать специальные защитные приспособления, которые не травмируют птиц, но не позволяют им садиться на определенные поверхности.

Фото: pexels

Голубиный помет, к слову, способен повреждать поверхности, в том числе постепенно разрушать цемент, поэтому защита памятников и отдельных объектов от постоянного скопления птиц имеет практический смысл.

При этом полностью избавляться от голубей в городе, считает орнитолог, необходимости нет.

"Я не скажу, что это здорово, когда голубей нет совсем. Какое-то количество голубей город совершенно не портит, оно его все-таки оживляет", – говорит специалист.

По его мнению, проблема возникает не из-за самого присутствия птиц, а тогда, когда их становится чрезмерно много.

Иными словами, голуби не должны исчезать из городов. И, конечно, они не исчезнут. Но то, насколько комфортно они будут чувствовать себя рядом с человеком, во многом зависит от населения – прежде всего от количества доступной еды и мест для гнездования.