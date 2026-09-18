От жары к холоду и обратно: как сохранить здоровье в сезон температурных перепадов

Осень приносит всегда неожиданные перемены в погоде: утром прохладно, днем тепло, а вечером может пойти дождь и подняться ветер. Как такие резкие перепады температур влияют на организм, какие хронические болезни могут обостриться и как поддержать здоровье, рассказали Zakon.kz врачи.

Сентябрьская погода нередко заставляет менять одежду несколько раз в день. Идя утром на работу, людям приходится надевать кофту, днем становится так жарко, что достаточно одной футболки, а вечером внезапный дождь и холодный ветер могут застать врасплох. Организму в это время приходится постоянно адаптироваться к меняющимся условиям.

Для здорового человека обычные сезонные колебания температуры, как правило, не представляют серьезной опасности. Однако пожилые люди, маленькие дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто работает или активно тренируется на улице, могут переносить такие изменения тяжелее.

Что происходит с организмом при смене температуры

При похолодании организм старается сохранить тепло: сосуды кожи сужаются, а при необходимости появляется мышечная дрожь. В жару происходит обратный процесс – сосуды расширяются, усиливается кровоток в коже и потоотделение.

Таким образом, при резком изменении погоды организму приходится быстро перестраивать механизмы терморегуляции. При этом значение имеет не только сама жара или холод, но и то, насколько быстро меняется температура.

"Для большинства здоровых людей такие изменения не представляют серьезной опасности", – отмечает врач-терапевт высшей категории, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор кафедры внутренних болезней Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Айгюль Ижанова.

При этом более выраженная реакция возможна у людей с хроническими заболеваниями. По данным, приведенным специалистом, температурные колебания связывают с повышением риска сердечно-сосудистых и респираторных проблем, особенно среди пожилых людей. При этом важно подчеркнуть: выявленная связь не означает, что каждый температурный перепад непосредственно вызывает заболевание.

Кому стоит быть особенно внимательным

Как отметила терапевт, в первую очередь следить за самочувствием необходимо людям с сердечно-сосудистыми и хроническими респираторными заболеваниями.

"При воздействии холода сосуды сужаются. Это помогает сохранить тепло, но одновременно может повышать сосудистое сопротивление и артериальное давление. Холодный сухой воздух у некоторых людей способен усиливать сужение бронхов и респираторные симптомы", – объяснила Айгюль Ижанова.

В жару, напротив, организм теряет больше жидкости с потом. Особенно внимательно к водному балансу следует относиться пожилым людям и пациентам с заболеваниями сердца, почек и сахарным диабетом.

Поэтому осенние перепады температуры – не повод паниковать, но хороший момент для тех, кто имеет хронические заболевания, чтобы внимательнее следить за своим состоянием и соблюдать назначенную врачом терапию.

Можно ли заболеть из-за похолодания

С наступлением осени многие начинают связывать первые признаки простуды непосредственно с холодом. Однако, по словам специалиста, здесь важно разделять воздействие температуры и причину инфекции.

Врачи заверяют – сам холод не вызывает ОРВИ. Простудные заболевания вызываются респираторными вирусами. Однако в холодный сезон люди чаще находятся в закрытых помещениях и теснее контактируют друг с другом. Кроме того, холодный и сухой воздух может влиять на состояние слизистых оболочек дыхательных путей и местные защитные механизмы.

Поэтому промокшая одежда или холодный ветер сами по себе не являются причиной вирусной инфекции. Но в сезон респираторных заболеваний особенно важны обычные меры профилактики: гигиена рук, достаточный сон и вакцинация в соответствии с возрастом и медицинскими показаниями.

Почему появляются слабость и сонливость

Резкая смена температуры может сопровождаться кратковременным дискомфортом. При охлаждении организм включает механизмы дополнительного образования тепла, поэтому человек может ощущать холод или озноб. В жару утомляемость может усиливаться из-за потоотделения, перераспределения кровотока и потери жидкости.

Однако списывать любое недомогание на погоду не стоит, уточняют медики. Если появляются лихорадка, выраженная или нарастающая слабость, боль в горле, кашель, одышка или другие выраженные симптомы, причиной может быть инфекция или другое заболевание.

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Особого внимания требуют боль или давление в груди, обморок, спутанность сознания, выраженное сердцебиение, значительное изменение артериального давления и заметное ухудшение хронического заболевания. При сильной одышке, интенсивной боли в груди, потере сознания, спутанности сознания или судорогах необходима неотложная медицинская помощь.

Как одеваться осенью

По мнению специалистов, главным принципом должно стать следующее: ориентироваться правильно не на календарь, а на фактическую погоду и предстоящую физическую активность.

При переменчивой температуре удобнее всего многослойная одежда. Если днем потеплеет, один слой можно снять, а вечером снова надеть. В жаркую погоду предпочтительна легкая и свободная одежда.

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Особенно нежелательно сильно вспотеть во время активного движения, а затем долго находиться на холоде во влажной одежде.

То есть осенью лучше предусмотреть возможность быстро адаптироваться к погоде: взять с собой дополнительный слой одежды, дождевик или зонт и не рассчитывать только на утреннюю температуру.

Нужно ли менять режим дня

Специально "акклиматизироваться" к обычной смене сезонов здоровому человеку, как правило, не требуется.

Гораздо важнее сохранять регулярный сон, прогулки и привычную физическую активность, корректируя ее интенсивность в зависимости от температуры. В жаркие дни тренировки лучше переносить на более прохладное время, а после резкого похолодания увеличивать нагрузку постепенно.

Полностью отказываться от прогулок из-за перемены погоды также не стоит. Ориентироваться нужно на погодные условия и собственное самочувствие.

А нужны ли витамины для "поддержки иммунитета"

Похолодание само по себе не является основанием для того, чтобы начинать принимать витаминные комплексы или препараты "для повышения иммунитета".

По словам Айгюль Ижановой, убедительных оснований для такой профилактики нет. В частности, регулярный прием витамина C практически не снижает вероятность простуды в общей популяции, хотя может несколько сократить продолжительность симптомов.

Витамин D и другие витамины могут быть необходимы при подтвержденном дефиците или наличии конкретных медицинских показаний. В таких случаях вопрос приема и дозировки должен решаться с врачом.

Что положить в осеннюю тарелку

Одной одежды для защиты от переменчивой погоды недостаточно. Врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор Елена Ушанская рассказала, нужно ли менять рацион с наступлением холодов и какие продукты должны регулярно появляться на столе.

"Переходить на какое-то специальное "осеннее меню" необходимости нет. Но с похолоданием естественным образом меняются аппетит, уровень физической активности, потребность в жидкости и предпочтения в еде", – отмечает специалист.

Вместо холодных и легких блюд можно чаще выбирать теплую и более сытную пищу, сохраняя основу здорового рациона: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, достаточное количество белка и полезных жиров.

При этом желание есть более калорийную пищу не означает, что организму обязательно требуется больше сладкого, выпечки или жирных продуктов. Как отмечает Елена Ушанская, организму нужна не "запасная жировая прослойка к зиме", а качественное питание.

Белок, овощи и цельные продукты

Специалист не советует искать отдельный "суперпродукт" для иммунитета. Для нормальной работы иммунной системы важны достаточное количество энергии, белка, витаминов и минералов.

В рационе могут регулярно присутствовать мясо, птица, рыба, яйца, бобовые, цельнозерновые продукты, овощи, зелень, ягоды, фрукты, орехи и семена. Среди важных для организма нутриентов специалист выделяет белок, цинк, селен, железо, витамины A, C, D, B12 и фолат.

При этом автоматически увеличивать количество белка, жиров или углеводов только потому, что наступила осень, не нужно. Важнее не допускать дефицита энергии и белка и сделать рацион полноценным.

Вода нужна не только летом

С наступлением прохлады жажда действительно может ощущаться слабее, однако потребность организма в жидкости не исчезает.

В жару жидкости теряется больше из-за потоотделения, тогда как в прохладную погоду потери обычно ниже. Но вода продолжает уходить через дыхание, мочу и кожу. Поэтому специально резко сокращать питье осенью не стоит. Ориентироваться можно на жажду, цвет мочи, физическую активность, температуру воздуха и индивидуальные особенности.

Людям, которым врач рекомендовал ограничивать жидкость из-за заболеваний сердца или почек, следует придерживаться именно индивидуальных рекомендаций.

Что есть в течение дня

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Осенний рацион, по словам нутрициолога, не требует сложных схем. Основной принцип – регулярные полноценные приемы пищи, достаточное количество белка, овощей и жидкости.

Пример простого рациона может выглядеть так:

Завтрак: теплая каша из овсяной, гречневой или другой цельнозерновой крупы, яйца или другой источник белка, ягоды или фрукт.

Обед: суп или другое теплое блюдо, мясо, птица, рыба либо бобовые, большая порция овощей и гарнир из крупы, картофеля или цельнозерновых продуктов.

Ужин: рыба, птица, яйца или бобовые, овощи – свежие или тушеные; при необходимости небольшая порция сложных углеводов.

В течение дня можно пить воду и чай без избытка сахара, есть сезонные овощи и фрукты, а также добавлять в рацион орехи и семена в умеренном количестве.

Главное – не ждать, когда организм сам подаст тревожный сигнал

Осеннюю погоду невозможно изменить, зато можно изменить повседневные привычки. Проверить прогноз перед выходом, взять дополнительный слой одежды, не забыть о воде, нормально поесть, выспаться и скорректировать тренировку в зависимости от температуры – простые меры, которые помогают организму справляться с меняющимися условиями.

А людям с хроническими заболеваниями важно воспринимать сезонный переход не как повод для самолечения, а как сигнал внимательнее относиться к своему привычному состоянию. Если самочувствие заметно изменилось или появились симптомы, которых раньше не было, безопаснее выяснить их причину, чем объяснять все исключительно осенней погодой.