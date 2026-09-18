Мобильный интернет: Казахстан отыграл утраченные позиции в мировых рейтингах
Один из самых популярных среди пользователей всего мира сервис по измерению скорости интернета Speedtest, принадлежащий американской компании Ookla, обновил данные проводимых им замеров.
В этом ключе Казахстан после заметного падения в рейтинге по скорости мобильного интернета на целых шесть пунктов в начале текущего года сумел не только отыграть сразу четыре позиции, но и остаться в статусе безоговорочного лидера среди стран Центральной Азии, а также превзойти показатели таких государств, как Канада, Италия, Испания, Ирландия, Великобритания и Япония.
Стоит отметить, что замеры скорости интернета в этом случае производятся с помощью специальных программ без привлечения обычных пользователей, а сам процесс условно поделен на несколько этапов: обнаружение тестового устройства, проверка задержки сигнала, измерение скорости загрузки и скачивания.
Где интернет быстрее всех
Согласно оценке специалистов компании Ookla, процессы передачи сигналов и данных по мобильным устройствам во всем мире продолжают стремительно расти, при этом лидерами по скорости интернета продолжают оставаться далеко не самые высокотехнологичные страны.
В этом случае первое место в мире с максимально зафиксированной скоростью мобильного интернета 675,51 Мбит/сек занимают Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте с результатом в 535,94 Мбит/сек расположился Катар, а на третьем – Кувейт (399,92 Мбит/сек).
В топ-10 стран с самым скоростным в мире мобильным интернетом также вошли Германия (291,96 Мбит/сек), Бразилия (272,04 Мбит/сек), Южная Корея (250,56 Мбит/сек), Бахрейн (243,48 Мбит/сек), Саудовская Аравия (224,54 Мбит/сек), Вьетнам (219,93 Мбит/сек) и Болгария (203,13 Мбит/сек).
Две страны с самыми крупными и высокотехнологичными экономиками в мире – США и Китай – занимают в этом рейтинге 11-ю и 12-ю позицию с показателями в 186,64 и 176,16 Мбит/сек, соответственно.
Оценка Казахстана
Как уже отмечалось выше, Казахстан в глобальном рейтинге стран по скорости мобильного интернета, составленного сервисом Speedtest, занял 52-е место с показателем в 89,11 Мбит/сек.
На пространстве стран СНГ Казахстан по этому критерию уступает лишь Азербайджану, который занял 47-ю строчку с зафиксированной скоростью мобильного интернета в 99,13 Мбит/сек.
Остальные страны Содружества и Центральной Азии, данные которых оказались в рейтинге, показали результат значительно ниже, чем у Казахстана: Армения (60-е место и 75,66 Мбит/сек), Узбекистан (72-е место и 65,27 Мбит/сек), Кыргызстан (79-е место и 51,77 Мбит/сек) и Таджикистан (90-е место и 38,45 Мбит/сек).
Также стоит отметить, что наша страна по скорости мобильного интернета превзошла Канаду (53-е место и 86,08 Мбит/сек), Италию (54-е место и 85,12 Мбит/сек), Испанию (55-е место и 83,65 Мбит/сек), Ирландию (57-е место и 79,78 Мбит/сек), Великобританию (61-е место и 74,99 Мбит/сек) и Японию (69-е место и 66,48 Мбит/сек).
Где самый медленный интернет
Самая низкая скорость мобильного интернета зафиксирована в Афганистане. Там она, согласно произведенным замерам, составляет всего 19,13 Мбит/сек.
Чуть лучше показатели сегодня имеют Эсватини (19,36 Мбит/сек), Ливия (20,06 Мбит/сек), Боливия (20,65 Мбит/сек), Босния и Герцеговина (25,53 Мбит/сек), Никарагуа (27,95 Мбит/сек), Венесуэла (28,30 Мбит/сек) и Пакистан (32,01 Мбит/сек).