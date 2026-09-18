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Мобильный интернет: Казахстан отыграл утраченные позиции в мировых рейтингах

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 18:35 Фото: unsplash
Данные последних исследований показывают, что скорость мобильного интернета в Казахстане продолжает оставаться самой высокой на всем центральноазиатском пространстве, сообщает Zakon.kz.

Один из самых популярных среди пользователей всего мира сервис по измерению скорости интернета Speedtest, принадлежащий американской компании Ookla, обновил данные проводимых им замеров.

В этом ключе Казахстан после заметного падения в рейтинге по скорости мобильного интернета на целых шесть пунктов в начале текущего года сумел не только отыграть сразу четыре позиции, но и остаться в статусе безоговорочного лидера среди стран Центральной Азии, а также превзойти показатели таких государств, как Канада, Италия, Испания, Ирландия, Великобритания и Япония.

Стоит отметить, что замеры скорости интернета в этом случае производятся с помощью специальных программ без привлечения обычных пользователей, а сам процесс условно поделен на несколько этапов: обнаружение тестового устройства, проверка задержки сигнала, измерение скорости загрузки и скачивания.

Где интернет быстрее всех

Согласно оценке специалистов компании Ookla, процессы передачи сигналов и данных по мобильным устройствам во всем мире продолжают стремительно расти, при этом лидерами по скорости интернета продолжают оставаться далеко не самые высокотехнологичные страны.

В этом случае первое место в мире с максимально зафиксированной скоростью мобильного интернета 675,51 Мбит/сек занимают Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте с результатом в 535,94 Мбит/сек расположился Катар, а на третьем – Кувейт (399,92 Мбит/сек).

В топ-10 стран с самым скоростным в мире мобильным интернетом также вошли Германия (291,96 Мбит/сек), Бразилия (272,04 Мбит/сек), Южная Корея (250,56 Мбит/сек), Бахрейн (243,48 Мбит/сек), Саудовская Аравия (224,54 Мбит/сек), Вьетнам (219,93 Мбит/сек) и Болгария (203,13 Мбит/сек).

Две страны с самыми крупными и высокотехнологичными экономиками в мире – США и Китай занимают в этом рейтинге 11-ю и 12-ю позицию с показателями в 186,64 и 176,16 Мбит/сек, соответственно.

Оценка Казахстана

Как уже отмечалось выше, Казахстан в глобальном рейтинге стран по скорости мобильного интернета, составленного сервисом Speedtest, занял 52-е место с показателем в 89,11 Мбит/сек.

На пространстве стран СНГ Казахстан по этому критерию уступает лишь Азербайджану, который занял 47-ю строчку с зафиксированной скоростью мобильного интернета в 99,13 Мбит/сек.

Остальные страны Содружества и Центральной Азии, данные которых оказались в рейтинге, показали результат значительно ниже, чем у Казахстана: Армения (60-е место и 75,66 Мбит/сек), Узбекистан (72-е место и 65,27 Мбит/сек), Кыргызстан (79-е место и 51,77 Мбит/сек) и Таджикистан (90-е место и 38,45 Мбит/сек).

Также стоит отметить, что наша страна по скорости мобильного интернета превзошла Канаду (53-е место и 86,08 Мбит/сек), Италию (54-е место и 85,12 Мбит/сек), Испанию (55-е место и 83,65 Мбит/сек), Ирландию (57-е место и 79,78 Мбит/сек), Великобританию (61-е место и 74,99 Мбит/сек) и Японию (69-е место и 66,48 Мбит/сек).

Где самый медленный интернет

Самая низкая скорость мобильного интернета зафиксирована в Афганистане. Там она, согласно произведенным замерам, составляет всего 19,13 Мбит/сек.

Чуть лучше показатели сегодня имеют Эсватини (19,36 Мбит/сек), Ливия (20,06 Мбит/сек), Боливия (20,65 Мбит/сек), Босния и Герцеговина (25,53 Мбит/сек), Никарагуа (27,95 Мбит/сек), Венесуэла (28,30 Мбит/сек) и Пакистан (32,01 Мбит/сек).

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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