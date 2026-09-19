Ипподром стал местом притяжения алматинцев в День города

Сегодня, 19 сентября 2026 года, в Алматы традиционно пышно отмечается День города. Одной из локаций для гуляний неожиданно стал ипподром, являющийся по сути достопримечательностью и историческим наследием мегаполиса. Zakon.kz побывал на торжестве и оценил его масштабы.

Атмосфера радости и веселья царит здесь с самого утра. Готовы спорить, никогда больше вы не увидите так много нарядных алматинцев в национальных одеждах и украшениях, как в День города.

На подступах к ипподрому виднеются торговые палатки и юрты, перекрытый участок дороги позволяет свободно прогуливаться семьям с детьми.

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

От тематических фотозон и ярких товаров на прилавках гостей отвлекает грянувшая музыка – начинается концерт. Первыми к микрофону выходят творческие коллективы Жетысуского района – креатива у них хоть отбавляй. Здесь и умелые домбристы, и грациозные юные танцовщицы, и, конечно, опытные вокалистки, стройный хор голосов которых желает собравшимся здоровья и яркого солнца.

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

А солнце действительно яркое. И настроение хорошее – оттого хочется быть не просто зрителем, а непосредственным участником событий. Организаторы учли и это, предложив всем желающим посостязаться за символические призы в национальных забавах вроде курес, тогызкумалак, а также поднятии тяжестей и армрестлинге.

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Тем временем талантливые алматинцы уступают сцену профессионалам. Сегодня, 19 сентября, любой желающий мог насладиться выступлениями таких ярких звезд отечественной эстрады, как Молдир Ауелбекова, Сункар Алимуса, Мадина Садвакасова, Мурат Япрак, "Алатау Серілері", Rabat ethno fusion и, разумеется, любимица публики Роза Рымбаева.

Впрочем, главный гвоздь программы – это, конечно, лошади и их бесстрашные наездники. В День города на алматинском ипподроме прошли соревнования по традиционным и национальным видам конного спорта: аламан-байге, кунан-байге, кокпар, аударыспак, жигитовка, акробатические номера и стрельба из лука верхом на лошади.

Фото: Zakon.kz/Ирина Мишура

Как подчеркнули в акимате Жетысуского района, гуляния ко Дню города на территории ипподрома проводятся впервые – это связано с его возвращением на баланс города и попыткой привлечь к нему граждан. Ведь он и проводимые здесь скачки – часть культурного кода, нуждающегося в бережном отношении и сохранении для потомков.

По словам заместителя акима Жетысуского района по идеологической части Жанасыла Сабырулы, местные жители тепло приняли идею проведения праздника на этой необычной локации.

"У нас отличная программа сегодня, вход абсолютно свободный. Тем более нашему району в этом году 90 лет. Нужно понимать, что люди хотят веселья, особенно когда кругом столько негатива. Мы хотим подарить им хорошее настроение", – рассказал Сабырулы.

Отметим, что в этом году в Алматы ко Дню города проходит более 300 праздничных мероприятий.