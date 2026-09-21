Собирает не значки, а время: история фалериста из Астаны

В коллекции железнодорожника Марата Кадышева насчитывается около 4 000 значков, медалей, документов, газет и фотографий. Среди них – награды его деда, вагонная пломба 1950 года и редкая медаль, посвященная стыковке железных дорог СССР и Китая, сообщает Zakon.kz.

Как старые значки сохранили историю железной дороги Казахстана

Фалеристика для Марата Кадышева – не просто собирание значков. Каждый предмет он воспринимает как небольшой документ. По его словам, юбилейные значки обычно выпускали к определенной дате: открытию предприятия, запуску поезда или годовщине депо. Поэтому даже несколько цифр на металле позволяют узнать какую-то часть истории железных дорог Казахстана.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

К примеру, на одном из значков указано, что в 1980 году Жезказганскому локомотивному депо исполнилось 40 лет. Значит, к 2026 году его история насчитывала уже 86 лет. По такому же принципу можно проследить возраст депо в Павлодаре, Туркестане, Агадыре, Атбасаре и других городах.

"Значки просто так не выпускались. У каждого был свой повод – дата, событие, юбилей. Начинаешь смотреть, считать и понимаешь, сколько лет предприятию и что тогда происходило". Марат Кадышев

Как рассказывает коллекционер, иногда выпускаются значки с браком. Может быть смещена штамповка, неправильно нанесена цифра или буква. Тогда обычный знак может превратиться в редкую разновидность. Такой брак обычно уничтожали еще на заводе, но нередко значки все-таки проходили мимо строгого ОТК (отдел технического контроля – Прим. ред.). Обычно "уцелевших" экземпляров бывает немного. Но именно поэтому они ценятся. Тоже самое касается монет.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Неподготовленный человек вряд ли найдет разницу между двумя одинаковыми значками. Но коллекционер сразу указывает на детали: где-то иначе написана буква, в другом месте изменился оттенок эмали, а на одном из знаков немного смещен рисунок.



"Если человек просто смотрит, ему кажется, что все одинаковое. Но когда начинаешь изучать значок глубже, становится видно, что они разные. Менялись технологии, оборудование, рисунок. Ранние знаки могли собирать на заклепках и расписывать вручную, а поздние уже отливали", – рассказывает Марат Кадышев.

Разбираться в этих деталях Марат Кадышев начал не сразу. Сначала было обычное детское увлечение, к которому постепенно подключилась вся семья.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Значок как личное воспоминание

В 1980 году, когда в Москве проходили Олимпийские игры, старшему брату Марата было 16 лет. Он собирал значки и развешивал их на стене. Самому Марату тогда было около двенадцати.

"Мы всей семьей помогали брату. Где какой значок увидим или найдем, сразу несем ему домой. Постепенно это вошло в привычку, и я тоже начал собирать". Марат Кадышев

Поначалу он, как большинство начинающих коллекционеров, собирал все подряд. Со временем понял: собрать все существующие значки невозможно и нужно выбрать собственное направление. Так в его собрании появились отдельные темы. Каждая из них связана с его биографией. Он вырос в Караганде, где шахты были частью жизни почти каждой семьи, служил в армии, а затем пришел работать на железную дорогу.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Именно там, на железной дороге, и появился первый профессиональный знак – Карагандинской дирекции по обслуживанию пассажиров. Его выдали Кадышеву вместе с формой, и он носил знак на груди. Позже он потерялся. А когда Марат решил его купить, то выяснил, что найти такой же знак уже почти невозможно. И только после долгих поисков он все же купил его на карагандинской барахолке.

"Я хорошо помню этот значок. Потому что именно с него для меня началась именно железнодорожная коллекция. Фалеристы часто ищут не самый дорогой и не самый старый предмет, а тот, с которым связано личное воспоминание. Один человек хочет найти знак предприятия, где работал его отец, другой – эмблему института, который окончил, третий – герб города, где прошло детство. Все зависит от того, в какой среде человек жил и что сопровождало его в жизни. Через значки люди пытаются восстановить память". Марат Кадышев

Базарные находки

Личными воспоминаниями Марата Кадышева коллекция не ограничивается. В ней есть предметы, связанные с событиями международного масштаба.

Одну из самых редких находок Кадышев случайно заметил на обычном рынке в Караганде. Это была бронзовая медаль, выпущенная в честь стыковки железных дорог СССР и Китая в 1990 году.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

На ней изображены флаги Советского Союза и Китайской Народной Республики, рукопожатие и железнодорожный вагон. Сохранились надписи "Дружба", "Великий рельсовый путь" и "Джунгарские ворота". Медаль посвящена соединению линии между станцией "Дружба", которая сегодня называется "Достык", и китайской станцией "Алашанькоу". Продавец просил за нее три тысячи тенге.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

"Человек продавал ее просто как железку. А я посмотрел и подумал: "Ничего себе железка!" Конечно, сразу забрал. Такие вещи часто и находятся случайно: ходишь по рынку и вдруг видишь то, что нельзя пропустить". Марат Кадышев

Другой небольшой, но не менее выразительный экспонат – вагонная пломба от 18 ноября 1950 года. На ней надпись: Петропавловск и Сибирская железная дорога. Такими пломбами закрывали вагоны с товарами и другими материальными ценностями. При передаче состава от одной станции другой железнодорожники проверяли, не вскрывался ли груз. Обычная рабочая деталь пережила более 75 лет и теперь "рассказывает" о том, как была организована работа магистрали в середине ХХ-го века.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Рядом – целые серии знаков локомотивных депо и Военизированной железнодорожной охраны. Если разложить их по порядку – к 50-, 60-, 70-, 85-, 90- и 100-летию службы, – несколько небольших предметов превращаются в хронику не только ведомственных наград, но и в историю целой страны.



Смена эпох на маленьком значке

Особое место в собрании Марата занимают знаки "Почетный железнодорожник". Среди них есть довоенные экземпляры, знаки советского времени и образцы, выпущенные уже после обретения Казахстаном независимости.

Ранние знаки делали составными: отдельные детали соединяли заклепками, а каждому экземпляру присваивали номер. Позже, когда награждать работников стали чаще, сложную технологию постепенно заменило литье.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Общий рисунок при этом оставался узнаваемым, но менялись цвет, надписи и государственная символика. На знаках переходного периода 1992 – 2002 годов уже нет красного советского флага. Всего одна исчезнувшая деталь показывает, что страна вступила в другую историческую эпоху.

"По самим знакам видно, как менялось время. Казалось бы, это история отрасли, но железная дорога – неотъемлемая часть истории всей страны. Смотрите, вот медаль "100 лет железным дорогам Казахстана". Она была выпущена к отраслевому юбилею в 2004 году. Ее вручали на основании Указа главы государства, тогда как большинство других железнодорожных наград имели ведомственный статус". Марат Кадышев





А вы помните нормы выдачи еды?

Со временем коллекция астанчанина вышла за пределы фалеристики. К значкам и медалям добавлялись монеты, марки, фотографии, подстаканники, старые документы и газеты.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Однажды Кадышев увидел среди выброшенных бумаг акты приемки 1936 – 1937 годов, связанные со станцией Моинты. Для прежнего владельца это была ненужная макулатура. А для коллекционера это ценный документ. И Кадышев забрал находку домой.

"Люди порой не задумываются, что вместе с такими бумагами выбрасывают часть прошлого. А по документам можно увидеть, как жила и работала железная дорога десятки лет назад". Марат Кадышев

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Не менее выразительно о том времени рассказывают выпуски отраслевой газеты "Целинная магистраль" начала 1990-х годов. На ее страницах осталось то, что сегодня уже стало историей: переименование Целинограда в Акмолу, принятие первой Конституции независимого Казахстана, переход пассажирских поездов под управление страны и нормы отпуска продуктов в период свободных цен.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

В одном из январских выпусков 1992 года таблицы с нормами выдачи продуктов расписаны по отдельным городам и станциям.

"Сейчас показываешь это детям, а они не понимают, как продукты могли выдавать по талонам и установленным нормам. Мы и сами уже начали об этом забывать. Но все это печаталось в газетах – сколько и где человек мог получить". Марат Кадышев

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

В газетах сохранилась и история поезда Караганда – Москва. После распада СССР его обслуживание перешло казахстанской стороне. Решение приняли в январе 1993 года, а в апреле в путь отправилась первая бригада. Для Кадышева это еще один пример того, как отраслевая хроника отражает становление независимого государства.



Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

От подстаканника до кусочка рельса

Некоторые предметы в коллекции могут показаться слишком обыденными. Среди них – подстаканники, которыми пользовались в казахстанских поездах в 1990-е и 2010-е годы, форменные пуговицы, застежки и небольшой срез рельса, превращенный в сувенир Байкало-Амурской магистрали.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

"Но именно такие вещи исчезают быстрее всего. Награду человек еще может сохранить, а старую пуговицу, застежку или подстаканник обычно выбрасывают, не задумываясь об их времени и происхождении. Вроде бы все простое, но люди это не сохраняют. А ведь из каждой такой мелочи складывается история". Марат Кадышев

Хотя в коллекции Марата Кадышева железнодорожная тема – главная, его собрание все-таки шире, чем просто история отрасли, в которой он работает. В нем есть номерной серебряный знак депутата Верховного Совета, знаки депутатов областных, городских, районных, сельских, поселковых и аульных советов.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Отдельную серию он посвятил международным отношениям Казахстана. На каждом знаке государственный флаг страны расположен рядом с флагом другого государства. Сейчас в серии представлены 33 страны, но коллекционер планирует ее пополнять и дальше.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Его главный принцип остается неизменным: предмет должен быть связан с Казахстаном. Даже железнодорожные знаки других республик и городов Кадышев почти не собирает.

Точного количества своих экспонатов Кадышев не знает. По его оценке, их около 4 000. Строгого каталога с порядковыми номерами он не ведет, однако помнит, где был найден тот или иной предмет и какая история с ним связана.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

Новые экземпляры он ищет в тематических чатах, у других коллекционеров и на блошиных рынках. Что-то покупает, чем-то обменивается, иногда получает находки от знакомых. Один из недавних знаков ему разыскал товарищ в Караганде. В такие моменты хозяин экспонатов очень радуется: его коллекция постоянно пополняется.

Точка отсчета, или Зачем человеку нужны хобби

По выходным Кадышев встречается с другими коллекционерами. По субботам они собираются возле здания бывшего Конгресс-холла (сейчас концертный зал "Астана" – Прим. ред.), показывают друг другу находки, раскладывая их прямо на лавочках. По воскресеньям встречи проходят в одном из столичных бизнес-центров.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

По словам фалериста, самым старшим участникам клуба по 85 – 86 лет, самым младшим – 13 – 14. На этих встречах рядом могут оказаться железнодорожник, руководитель предприятия, сотрудник правоохранительных органов и школьник. Но здесь профессии, возраст и должности остаются за дверью.

"Когда мы собираемся, все становятся просто коллекционерами. Никто не выше и не ниже другого. Нас объединяют одно увлечение и уважение к истории". Марат Кадышев

Для него самого фалеристика давно стала не только способом сохранить прошлое, но и возможностью отдохнуть от работы и повседневного напряжения.

Фото: Zakon.kz/Бота Ибраева

"Это настоящая перезагрузка. Сядешь спокойно, начнешь рассматривать. Хотя видел эти вещи уже много раз, все равно находишь что-то, вспоминаешь. На 30 – 40 минут полностью отключаешься от внешней суеты. Потом убираешь коллекцию и чувствуешь, будто перезарядился. Жена уже знает: если я начал заниматься значками, меня некоторое время нет". Марат Кадышев

Для постороннего человека все это может показаться ненужным старым металлом и пожелтевшей бумагой. Для Марата Кадышева каждый предмет как точка, начиная с которой можно рассказать целую историю о семье, профессии, городе или стране. Нужно лишь вовремя ее заметить и не дать исчезнуть.