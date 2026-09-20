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Нетрезвые водители, самокаты и задержания: полицейские провели рейд по улицам Алматы

рейд полицейских, полиция, Алматы, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 15:09 Фото: Zakon.kz.
В День города полицейские усилили контроль на дорогах. Ночная отработка началась с проверки водителей, мотоциклов и мопедов, а завершилась 544 выявленными нарушениями. Как проходила смена патрульных, какие нарушения они зафиксировали и кого задержали – в материале Zakon.kz.

Для ночной отработки сформировали 10 мобильных групп. В их состав вошли сотрудники полиции, служба безопасности дорожного движения и районные подразделения. Маршруты патрулирования проходили по всем районам города, а особое внимание уделяли мотоциклам, мопедам и самокатам.

рейд полицейских, полиция, Алматы, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 15:09

Фото: Zakon.kz.

Один из самых напряженных случаев произошел на улице Сейфуллина, не доезжая Жибек Жолы. Патрульные заметили Nissan Pickup, двигавшийся в южном направлении. Поведение водителя вызвало подозрение, и экипаж потребовал остановиться.

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Вместо этого мужчина попытался скрыться. Полицейские начали преследование и вскоре его задержали. Однако на этом все не закончилось. Пассажир автомобиля стал угрожать сотрудникам полиции. По словам правоохранителей, мужчина пытался найти нож. Его обнаружили под ковриком на водительском сиденье.

рейд полицейских, полиция, Алматы, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 15:09

Фото: Zakon.kz.

Задержание провели капитан полиции Руслан Абдрахимов и Нурбол Куаныспаев.

Стоит отметить, что даже после задержания мужчины продолжали вести себя агрессивно. Во время медицинского освидетельствования они повышали голос и выражались нецензурной бранью.

рейд полицейских, полиция, Алматы, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 15:09

Фото: Zakon.kz.

Капитан Абдрахимов признался, что для полицейских подобные случаи в последнее время не редкость.

"Разные случаи бывают. К примеру, однажды агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения полез в драку и пытался вытащить мое табельное оружие из кобуры. Скрутить нарушителя мне помогли вовремя подоспевшие коллеги", – рассказал полицейский.

После оформления задержанных патрульные снова отправились на маршрут. Следующая остановка – проспект Аль-Фараби. Здесь экипаж обратил внимание на автомобиль с тонированными передними стеклами. Водителя остановили и оформили нарушение. Тонировку сняли прямо на месте.

"Штраф за тонировку передних стекол в Казахстане в 2026 году составляет 21 625 тенге. При оплате в течение первых 7 суток действует скидка 50%, сумма составит 10 812 тенге", – пояснил Нурбол Куаныспаев.
рейд полицейских, полиция, Алматы, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 15:09

Фото: Zakon.kz.

Только за сутки полицейские зафиксировали 544 нарушения правил дорожного движения. 18 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения, 46 нарушителей привлекли за неправильное маневрирование. Еще в семи случаях водители создали аварийную ситуацию.

На штрафстоянку отправили 13 мопедов и 5 мотоциклов. С улиц также убрали 58 электросамокатов кикшеринговых компаний.

рейд полицейских, полиция, Алматы, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 15:09

Фото: Zakon.kz.

В полиции отмечают, что усиленные ночные рейды нужны не только для выявления уже совершенных нарушений. Задача патрульных – не допустить опасного поведения, которое может закончиться ДТП.

"Безопасность дорожного движения не зависит от времени суток. Особенно это касается ночного времени, когда отдельные водители позволяют себе превышать скорость, выполнять опасные маневры, управлять транспортом в состоянии опьянения либо использовать транспортные средства с нарушениями установленных требований. Поэтому мы усилили контроль именно в ночные часы. В первую очередь наша задача – предупредить опасное поведение на дороге и не допустить ДТП", – резюмировал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Абдинур Тасыбаев.
рейд полицейских, полиция, Алматы, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 15:09

Фото: Zakon.kz.

В полиции сообщили, что подобные отработки продолжатся. Патрульные будут уделять особое внимание местам, откуда чаще поступают обращения жителей, а также нарушениям, которые создают угрозу для участников дорожного движения.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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