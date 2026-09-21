Как в Семее воссоздали облик первостроителя города Ивана Андреева

Краеведы общества "Прииртышье" создали 3D-бюст первостроителя Семея Ивана Андреева. Поскольку изображений инженера XVIII века не сохранилось, его предполагаемый психологический и внешний облик почти год восстанавливали по трудам автора, передает Zakon.kz.

Почти год краеведы собирали сведения об инженере из XVIII века, чтобы сначала восстановить предполагаемый психологический облик, а затем воплотить его в 3D. Получившийся результат – это попытка "прочитать" лицо первостроителя по его же трудам.

Оставил больше, чем крепость

Город Семей был основан как "Семиполатная крепость" в 1718 году. В архивных источниках название крепости пишется именно через "о". Но спустя почти 60 лет из-за неудачно выбранного места крепость отстроили на новом месте.

Ее проектом занялся военный инженер-топограф Иван Григорьевич Андреев в 1776 году. Строительство завершили всего за шесть месяцев.

Андреев проектировал крепости и мосты, составлял карты и планы трактов, редутов и форпостов, занимался описанием территории и одновременно собирал сведения о населявших ее народах.

Он стал автором крепостных ворот и многих других зданий в Семее. Кстати, воссозданная реконструкция Ямышевских ворот до сих пор украшает одну из главных улиц города.

Ямышевские ворота, фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Но инженерная работа была лишь одной частью его жизни. По словам краеведов, хорошо изучивших его наследие, он успел проявить себя и в совершенно другой сфере.

"В 1764 году в Омске под его руководством состоялось первое театральное представление, а сам он организовал любительский театр. Позже, в 1781 году, Андреев описал соляные озера и составил их карты. Наблюдал за состоянием земледелия на Иртышской линии. Затем совершил экспедицию в казахскую степь, где собирал сведения о родах и династиях Среднего жуза", – рассказали в краеведческом обществе "Прииртышье" Семея.

Ивана Андреева занимали история, география, этнография, архитектура, образование, театр. Он считается первым создателем русско-казахского разговорника. Написал труды об истории Семиполатной крепости, походе Ермака, торговле и других явлениях региона. Еще один его труд – "Домовая летопись Андреева". Задуманная как семейная хроника, она в итоге превратилась в подробные записи о жизни в степи второй половины XVIII века.

А главным исследовательским трудом Андреева стало "Описание Средней орды киргиз-кайсаков", для создания которого он проехал десятки крепостей. Он подолгу останавливался в отдельных местах, разговаривал с аксакалами, записывал сведения о казахских родах, обычаях и истории. Именно эти тексты спустя столетия помогли краеведам ответить на вопрос о том, как выглядел их автор.

Мост между прошлым и настоящим

История не сохранила ни одного изображения капитана Андреева. Фотографий в то время еще не делали, прижизненных портретов, видимо, тоже не было. Поэтому краеведы пошли необычным путем.

Они изучили сохранившиеся труды и сделали предположения, основанные на манере изложения, характере записей, чтобы определить круг интересов и особенности его личности. На основе этих данных попытались составить его психологический образ, а затем – предполагаемый внешний облик.

То есть сначала нужно было понять не столько то, какое у Андреева было лицо, сколько то, каким он был человеком. Вся работа заняла около года.

Портрет Ивана Андреева, сгенерированный ИИ, фото: Zakon.kz/Альбина Халел

"Однажды в краеведческом чате мы обсуждали, как мог бы выглядеть основатель города Семей. Пообщавшись с единомышленниками, мы решили загрузить в чат ИИ главный труд капитана Ивана Андреева "Описание Средней орды киргиз-кайсаков" с целью составить психологический портрет по словообразованию. Это напечатанное и оцифрованное издание. Если бы мы могли видеть почерк автора, то это помогло бы дополнительно выяснить рост, длину рук и примерный возраст капитана", – рассказал представитель общества "Прииртышье" краевед Вилюс Матулюкштис.

Потом энтузиасты начали изучать десятки нейросетей, которые способны сгенерировать фотографию по личным качествам и психологическим особенностям человека. Озадаченные и вдохновленные проектом краеведы провели выбраковку чатов и составили свой топ инструментов ИИ.

В разных чатах были созданы варианты изображений, которые стали основой для следующего этапа – создания трехмерной модели.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

"В этой работе пришлось пройти несколько технологических ступеней и протестировать не один инструмент искусственного интеллекта. Затем появилась возможность превратить изображение в трехмерную модель. После испытаний остановились на сервисе Hyper3D, который использует анатомические алгоритмы. Готовый 3D-файл передали специалистам по печати, и за работу взялась одна из городских студий", – рассказал Вилюс Матулюкштис.

Главный экспонат

В результате получился миниатюрный бюст капитана Андреева. Авторы проекта подчеркивают: в его создании участвовала целая команда. Впервые воссозданный облик основателя города уже передан областному краеведческому музею.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

"Важно, что новый бюст не является найденным историческим портретом. Это реконструкция – попытка представить внешность человека, чей настоящий облик не сохранился. Но для Семея значение этой работы, пожалуй, именно в этом. Город знает Андреева по картам, документам, крепостям, старым описаниям и его собственным записям. Он оставил после себя гораздо больше свидетельств о своем времени, чем о самом себе", – рассказал председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов.

По словам энтузиастов, в будущем они планируют детализировать облик Андреева по его почерку. В музее Омска обнаружены документы с подписью инженера и описанием его родителей.

Стоит отметить, что краеведы активно пользуются в своей работе нейросетями. Пару лет назад они распечатали на 3D- принтере мини-образцы оконных наличников. Они используют их во время осязаемых экскурсий для незрячих горожан, чтобы дать им возможность руками "увидеть" красоту архитектуры Семея.