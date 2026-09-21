Как в Семее воссоздали облик первостроителя города Ивана Андреева
Почти год краеведы собирали сведения об инженере из XVIII века, чтобы сначала восстановить предполагаемый психологический облик, а затем воплотить его в 3D. Получившийся результат – это попытка "прочитать" лицо первостроителя по его же трудам.
Оставил больше, чем крепость
Город Семей был основан как "Семиполатная крепость" в 1718 году. В архивных источниках название крепости пишется именно через "о". Но спустя почти 60 лет из-за неудачно выбранного места крепость отстроили на новом месте.
Ее проектом занялся военный инженер-топограф Иван Григорьевич Андреев в 1776 году. Строительство завершили всего за шесть месяцев.
Андреев проектировал крепости и мосты, составлял карты и планы трактов, редутов и форпостов, занимался описанием территории и одновременно собирал сведения о населявших ее народах.
Он стал автором крепостных ворот и многих других зданий в Семее. Кстати, воссозданная реконструкция Ямышевских ворот до сих пор украшает одну из главных улиц города.
Но инженерная работа была лишь одной частью его жизни. По словам краеведов, хорошо изучивших его наследие, он успел проявить себя и в совершенно другой сфере.
"В 1764 году в Омске под его руководством состоялось первое театральное представление, а сам он организовал любительский театр. Позже, в 1781 году, Андреев описал соляные озера и составил их карты. Наблюдал за состоянием земледелия на Иртышской линии. Затем совершил экспедицию в казахскую степь, где собирал сведения о родах и династиях Среднего жуза", – рассказали в краеведческом обществе "Прииртышье" Семея.
Ивана Андреева занимали история, география, этнография, архитектура, образование, театр. Он считается первым создателем русско-казахского разговорника. Написал труды об истории Семиполатной крепости, походе Ермака, торговле и других явлениях региона. Еще один его труд – "Домовая летопись Андреева". Задуманная как семейная хроника, она в итоге превратилась в подробные записи о жизни в степи второй половины XVIII века.
А главным исследовательским трудом Андреева стало "Описание Средней орды киргиз-кайсаков", для создания которого он проехал десятки крепостей. Он подолгу останавливался в отдельных местах, разговаривал с аксакалами, записывал сведения о казахских родах, обычаях и истории. Именно эти тексты спустя столетия помогли краеведам ответить на вопрос о том, как выглядел их автор.
Мост между прошлым и настоящим
История не сохранила ни одного изображения капитана Андреева. Фотографий в то время еще не делали, прижизненных портретов, видимо, тоже не было. Поэтому краеведы пошли необычным путем.
Они изучили сохранившиеся труды и сделали предположения, основанные на манере изложения, характере записей, чтобы определить круг интересов и особенности его личности. На основе этих данных попытались составить его психологический образ, а затем – предполагаемый внешний облик.
То есть сначала нужно было понять не столько то, какое у Андреева было лицо, сколько то, каким он был человеком. Вся работа заняла около года.
"Однажды в краеведческом чате мы обсуждали, как мог бы выглядеть основатель города Семей. Пообщавшись с единомышленниками, мы решили загрузить в чат ИИ главный труд капитана Ивана Андреева "Описание Средней орды киргиз-кайсаков" с целью составить психологический портрет по словообразованию. Это напечатанное и оцифрованное издание. Если бы мы могли видеть почерк автора, то это помогло бы дополнительно выяснить рост, длину рук и примерный возраст капитана", – рассказал представитель общества "Прииртышье" краевед Вилюс Матулюкштис.
Потом энтузиасты начали изучать десятки нейросетей, которые способны сгенерировать фотографию по личным качествам и психологическим особенностям человека. Озадаченные и вдохновленные проектом краеведы провели выбраковку чатов и составили свой топ инструментов ИИ.
В разных чатах были созданы варианты изображений, которые стали основой для следующего этапа – создания трехмерной модели.
"В этой работе пришлось пройти несколько технологических ступеней и протестировать не один инструмент искусственного интеллекта. Затем появилась возможность превратить изображение в трехмерную модель. После испытаний остановились на сервисе Hyper3D, который использует анатомические алгоритмы. Готовый 3D-файл передали специалистам по печати, и за работу взялась одна из городских студий", – рассказал Вилюс Матулюкштис.
Главный экспонат
В результате получился миниатюрный бюст капитана Андреева. Авторы проекта подчеркивают: в его создании участвовала целая команда. Впервые воссозданный облик основателя города уже передан областному краеведческому музею.
"Важно, что новый бюст не является найденным историческим портретом. Это реконструкция – попытка представить внешность человека, чей настоящий облик не сохранился. Но для Семея значение этой работы, пожалуй, именно в этом. Город знает Андреева по картам, документам, крепостям, старым описаниям и его собственным записям. Он оставил после себя гораздо больше свидетельств о своем времени, чем о самом себе", – рассказал председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов.
По словам энтузиастов, в будущем они планируют детализировать облик Андреева по его почерку. В музее Омска обнаружены документы с подписью инженера и описанием его родителей.
Стоит отметить, что краеведы активно пользуются в своей работе нейросетями. Пару лет назад они распечатали на 3D- принтере мини-образцы оконных наличников. Они используют их во время осязаемых экскурсий для незрячих горожан, чтобы дать им возможность руками "увидеть" красоту архитектуры Семея.