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Статьи

Куда поехать если уже везде побывал: фоторепортаж с гор Долантау

Область Жетысу, горы Долантау, тигровые горы, путешествия, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 12:19 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Каждый алматинский любитель природы рано или поздно столкнется с ситуацией, когда во всех популярных туристических местах он уже побывал. А хочется чего-то новенького. Корреспондент Zakon.kz отправилась в тигровые горы Долантау, чтобы показать нераскрученную, но очень красивую локацию.

Долантау, или Тигровые горы, находятся в Панфиловском районе области Жетысу. Пологие глинистые склоны имеют необычный полосатый окрас. Высота горного массива небольшая – всего 1 800 метров над уровнем моря в высшей точке. А возраст их примерно 60-80 млн лет.

Область Жетысу, горы Долантау, тигровые горы, путешествия, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 12:19

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Расстояние до Долантау от Алматы примерно 300 км. Дорога практически до точки назначения отличная. Сначала "бетонка", затем асфальт. И только последние пару километров придется ехать по бездорожью.

Область Жетысу, горы Долантау, тигровые горы, путешествия, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 12:19

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Как добраться

Из Алматы по трассе "Западная Европа – Западный Китай" нужно доехать до съезда на поселок Коктал. Примерно через 30 км после поворота на Коктал нужно свернуть с асфальта направо на грунтовую дорогу. Съезд очень неприметный, и гор с дороги почти не видно, так что мы нашли его далеко не сразу. После съезда придется ехать по высохшему руслу реки, а потом и вовсе по кочкам и холмам. Поэтому без хорошего внедорожника этот маршрут осилить не получится. Однако пробираться через препятствия придется недолго. Через пару километров машину нужно оставить и прогуляться по холмам до самых красивых видов.

Область Жетысу, горы Долантау, тигровые горы, путешествия, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 12:19

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Чем заняться

Конечно же, гулять. Пустынная местность и сильный ветер не располагают к долгому сидению на одном месте. Зато от прогулки получаешь истинное удовольствие. Людей в Долантау очень мало – так что можно наслаждаться видами в тишине и спокойствии.

Область Жетысу, горы Долантау, тигровые горы, путешествия, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 12:19

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Область Жетысу, горы Долантау, тигровые горы, путешествия, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 12:19

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Над головой парят величественные хищные птицы, а под ногами шныряют из норки в норку любопытные степные мышки – песчанки. Во все стороны вокруг простираются величественные необъятные пейзажи, переходя от полосатых гор к золотистым степям.

Область Жетысу, горы Долантау, тигровые горы, путешествия, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 12:19

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Среди гор есть пещеры и глубокие провалы – в них растаявшая от дождей и нагретая на солнце глина становится похожа на осколки древней керамики. Подходить слишком близко к глубоким провалам не стоит – глина может осыпаться под ногами.

Область Жетысу, горы Долантау, тигровые горы, путешествия, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 12:19

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Область Жетысу, горы Долантау, тигровые горы, путешествия, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 12:19

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Особенно красивы горы Долантау на закате. Лучи уходящего солнца подсвечивают причудливый рельеф и окрашивают небо в нежно-персиковые оттенки. Если вы планируете сделать красивые фотографии, это тоже лучше делать на закате. Но рассчитывайте свое время так, чтобы выехать на асфальт до наступления полной темноты. Отыскать обратный путь по руслу без света будет очень непросто.

Область Жетысу, горы Долантау, тигровые горы, путешествия, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 12:19

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Куда можно заехать по пути

По дороге мы решили заглянуть на красные горы Богуты. Съезд с "бетонки" на них находится примерно на 198-м километре. Сразу после столбика с отметкой направо уходит грунтовая дорога. Ориентиром послужат вот эти серые скалы вдалеке.

Область Жетысу, горы Долантау, тигровые горы, путешествия, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 12:19

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Грунтовая дорога до них относительно хорошая. От трассы до красных гор по ней ехать примерно 10 км. Как отдельное направление красные горы, возможно, могут показаться скучными, но будут отличным дополнением к маршруту на Долантау.

Советы туристам

· Источников влаги там, где вы будете останавливаться, нет. Поэтому с собой нужно взять побольше воды – не только для питья, но и для технических нужд.

· Сетевых заправок поблизости нет, но в поселке Коктал есть три небольшие АЗС.

· Обязательно берите с собой головные уборы и очки. Ветер поднимает пыль, которая попадает в глаза.

· Ступайте по склонам осторожно, особенно на крутых спусках. Глиняная порода легко крошится и осыпается.

· Если едете большой группой, возьмите рацию. Связь там не ловит.

· Не оставляйте после себя мусор и берегите природу.

Ранее мы рассказывали как появилось самое радиоактивное озеро в Казахстане и можно ли там ловить рыбу.

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Фото Ксения Калашникова
Ксения Калашникова
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