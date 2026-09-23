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Статьи

Осенняя выгода: товары с самыми привлекательными скидками

Осень, скидки, товары, магазины, выгода, экономия , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 17:00 Фото: pexels
Осень – золотая пора не только для творческих натур, но и для заядлых шопоголиков, желающих сэкономить на своем увлечении. Правда, найти алмаз среди груды разномастных предложений бывает непросто. Zakon.kz составил список по-настоящему выгодных приобретений осени.

Летняя одежда и обувь

Лето прошло, но его пестрые "осколки" еще остались на полках магазинов в виде разнообразных шорт, сарафанов, босоножек и купальников.

Последние, кстати, сейчас активно распродаются – речь о скидках в размере до 90%.

Легкую летнюю обувь тоже предлагают по "вау-ценам", скашивая чуть не две трети стоимости.

Сезон закончился, продавцы активно избавляются от остатков былой роскоши – пользуйтесь. Особенно если планируете зимний вояж по жарким странам или просто отличаетесь бережливостью.

Чемоданы

Из той же оперы. Отпуска большинства работяг поставлены на паузу вплоть до следующего года, оттого спрос на дорожные сумки активно падает. Вместе с ценниками, что не может не радовать.

Осень, скидки, товары, магазины, выгода, экономия , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 17:00

Фото: pixabay

Чемоданы, по состоянию на конец сентября, сбываются аж целыми комплектами с весьма приятными уценками в среднем на 60-90%. Людям, собирающимся в командировку или путешествие, – на заметку.

Садовый инвентарь

В садах и огородах соотечественников – затишье. Полевые работы выполнены, урожаи собраны. Осталось повесить инструмент на гвоздь до весны. Впрочем, бывалые огородники знают, что повод расчехлить лопаты, секаторы и грабли всегда найдется. А значит, сыщется и повод пополнить запасы.

Сейчас самое время. Можете смело рассчитывать на спецпредложения "минус 50-80% от цены" – скажем спасибо практике освобождения места на складах.

Велосипеды

Заинтересует не всех, но в данном случае мы обращаемся к поборникам здорового образа жизни. Отличный горный велосипед не безымянной марки осенью обойдется вам дешевле процентов на 50 как минимум. Заодно и ребенку прикупите двухколесного, если давно выпрашивал, – чем не подарок к предстоящим праздникам? Да, придется дожидаться тепла и сухих дорог, зато какая экономия для семейного бюджета!

Осень, скидки, товары, магазины, выгода, экономия , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 17:00

Фото: pexels

Демисезонные куртки

Секрет прост – образчики из прошлогодних коллекций. Скидки на "старичков моды" колеблются в районе 50-80%. Идеальный вариант для тех, кто предпочитает трендам неустаревающую базу и личную выгоду.

Текстиль

Куда ни глянь, везде распродажа подушек, одеял, пледов и постельного белья, причем отнюдь не плохого качества. Казалось бы, зима близко, самое время утепляться и наводить в доме уют. Но ошибки нет, просто кто-то цыплят по осени считает, а кто-то обновляет ассортимент.

Осень, скидки, товары, магазины, выгода, экономия , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 17:00

Фото: pexels

Мебель

Эта категория не столь щедра на соблазнительные акции, как предыдущие, но и здесь найдутся свои герои. Мы вот, к примеру, обнаружили огромную двуспальную кровать со скидкой 90%, трехдверный шкаф с зеркалом (-70%) и целый набор стульев (-40%).

На выходе имеем лайфхак для прижимистых: летом покупаем духовки и плиты, осенью – стулья.

Банкноты ведь имеют свойство незаметно исчезать из бюджетов семей, особенно молодых и неопытных. Рассрочка за телефон, кредит на отпуск, заем... Кажется, что каждый платеж небольшой, пока однажды не выясняется, что денег от зарплаты почти не осталось. Ранее мы подсказали, как не попасть в этот финансовый капкан.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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