Красный, зеленый или синий: почему антифриз бывает разного цвета и что это на самом деле означает

Цвет антифриза часто воспринимают как своеобразную маркировку. Один оттенок считают более качественным, другой – предназначенным для сильных морозов. На деле такой связи нет. Зачем окрашивают охлаждающую жидкость и как ее правильно выбрать – в материале Zakon.kz.

Если открыть капот разных автомобилей, то можно увидеть, что охлаждающая жидкость в них отличается по цвету. Где-то она красная, где-то – зеленая или синяя, а иногда встречаются желтые и другие оттенки. Из-за этого может возникнуть ощущение, что цвет напрямую говорит о составе жидкости и ее качестве. На самом деле это не так.

Как объясняет автоэксперт Алексей Алексеев, антифриз окрашивают прежде всего для того, чтобы его было легче заметить при утечке.

"В принципе, производители могли бы сделать и бесцветным. Они делают его окраску для удобства. Если жидкость вытекла из системы охлаждения, характерный след помогает быстрее обнаружить проблему и определить место возможной негерметичности", – пояснил Алексей Алексеев.

Фото: magnific

Ошибочным является и мнение некоторых автомобилистов, что по оттенку охлаждающей жидкости можно примерно определить, для каких температур предназначена жидкость. Оказывается, что ее цвет здесь вообще не является показателем ее рабочих характеристик.

"К примеру, бытует мнение, что красный антифриз рассчитан на более сильный мороз, чем зеленый или синий. Это совершенно не верно. Нет такого, что один цвет рассчитан, например, на минус 40 градусов, а другой – на меньшую температуру. На самом деле свойства определяются составом жидкости, а не ее оттенком", – пояснил эксперт.

Материал по теме От аккумулятора до двигателя: что проверить в автомобиле этой осенью

По этой же причине не стоит считать, что каждому бренду автомобиля соответствует определенный цвет антифриза. При выборе жидкости ориентироваться нужно не на оттенок, а на спецификацию, которую указывает производитель машины. Именно она определяет, какой состав подходит конкретной системе охлаждения.

Фото: pexels

Отдельный вопрос – смешивание антифризов. Сам по себе разный цвет еще не означает, что жидкости несовместимы, но и считать все составы взаимозаменяемыми нельзя. У них могут отличаться присадки и другие характеристики. Поэтому при доливке безопаснее использовать жидкость той же спецификации.

"Особенно важно это учитывать, если человек приобрел автомобиль с рук и не знает, что залито в систему. В такой ситуации пытаться определить тип антифриза на глаз бессмысленно. Если происхождение жидкости неизвестно, лучше полностью заменить ее и залить состав, который соответствует требованиям производителя автомобиля", – рассказал автоэксперт.

В конечном счете цвет антифриза – скорее визуальный ориентир, чем техническая характеристика. Гораздо важнее, подходит ли жидкость конкретному автомобилю, не потеряла ли она свои свойства и соблюдается ли срок ее замены. Именно от этого зависит нормальная работа системы охлаждения и защита двигателя от перегрева.