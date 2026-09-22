Площадка должна показать свою эффективность: политолог о составе Қазақстан Халық Кеңесі

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 22 сентября 2026 года, подписал указ "Об утверждении состава Қазақстан Халық Кеңесі", в который вошли 126 казахстанцев. Политолог в беседе с журналистом Zakon.kz оценил заявленный состав данного органа.

Как отметил известный политолог Эдуард Полетаев, состав Қазақстан Халық Кеңесі по закону утверждает президент страны, причем трудиться члены "Народного совета" будут на безвозмездной основе.

"Кто попадет в президиум, будут ли там какие-то постоянные и временные комитеты, рабочие группы. Должен быть создан регламент. Примерно так, как формировался Курултай, – что-то похожее будет происходить в организационном плане с Қазақстан Халық Кеңесі. Вот это еще надо смотреть. Главная интрига – кто будет отвечать за общее руководство деятельностью, утверждать разного рода сессии и документы, определять повестку дня. Пока можно сказать, что формирование "Народного совета" и его взаимодействие с разного рода региональными механизмами еще будет "обкатываться", скажем так", – считает эксперт.

Материал по теме Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі пройдет 23-24 сентября в Астане: распоряжение Токаева

По его словам, если судить по биографиям и позиционированию 126 казахстанцев, вошедших в состав совета, орган будет иметь мощный представительный характер.

"С одной стороны, Халық Кеңесі – это преемственность, готовность опираться на опыт Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая. С другой – в него вошли депутаты маслихатов, представители общественных организаций, ученые, руководители организаций образования, спортсмены, профсоюзные и общественные деятели, то есть общественность представлена в нем достаточно широко. При этом правовой статус органа довольно высок, но полномочия несколько ограничены: деятельность в большей степени направлена на диалог и общественное согласие, вопросы внутренней политики и укрепления солидарности".

Политолог подчеркнул важный момент – Қазақстан Халық Кеңесі может выдвинуть инициативу о назначении референдума, активно продвигать конституционные ценности республики.

"Надо еще признать, что в список попали люди, которые баллотировались на выборы в Курултай и не прошли туда. Есть там и бывшие депутаты Сената, но они уже обозначены как руководители общественных объединений. Наверное, это говорит о том, что их опыт и публичная деятельность, их ранее озвученные инициативы были замечены". Эдуард Полетав

Теперь, продолжает Полетаев, эта площадка должна продемонстрировать свою эффективность.

Отдельно спикер остановился на вопросе гендерного равенства: в состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли 40 женщин или 31,7%, 46 представителей различных этнических групп (36,5%), а также представители всех регионов страны.

Также важная задача Қазақстан Халық Кеңесі – обеспечение постоянной связи между общенациональной и региональной повесткой. Широкая представленность регионов (42 человека от маслихатов и общественных советов) позволяет успешно реализовать данную задачу.

Казахстан – большая страна, и вопросы, актуальные для мегаполисов, могут существенно отличаться от проблем областей, моногородов и сельских территорий.

При этом, как показывает практика, многие вопросы, имеющие значение для всей страны, первоначально возникают на уровне конкретного города, района или области. Именно на местах наиболее отчетливо проявляются общественные запросы, проблемы и одновременно формируются практики, которые впоследствии могут быть востребованы на общенациональном уровне.

Участие представителей разных регионов позволит своевременно поднимать вопросы, которые не всегда заметны из центра, и учитывать территориальную специфику при подготовке общенациональных инициатив.

Поэтому регионы в системе Қазақстан Халық Кеңесі будут выступать полноценным источником инициатив, предложений и практических решений.

Добавим, что широкая представленность позволяет учитывать интересы различных социальных групп, территорий и сообществ. Это особенно важно для органа, призванного стать площадкой общенационального диалога и выработки консолидированных решений по ключевым вопросам развития Казахстана.

"При том нужно учитывать, что это не просто показатель ради формального соблюдения квоты, а люди с реальным опытом общественной деятельности, выстраивания коммуникации с государством. Поэтому, я думаю, женская часть совета заявит о себе достаточно громко", – подытожил собеседник.

Стоит отметить, что средний возраст членов Қазақстан Халық кеңесі составляет 49,3 года. Это оптимальный показатель, свидетельствующий о сочетании профессионального и жизненного опыта с современным видением общественных процессов. Такой баланс позволит не только сохранить преемственность, но и привнести новые подходы в обсуждение актуальных вопросов государственной и общественной жизни.

В целом, вошедшие в состав Қазақстан Халық Кеңесі представители этнокультурных объединений, медиаторы, эксперты, ученые, представители творческой среды с практическим опытом работы в сфере общественного согласия обеспечат преемственность компетенций АНК через профессиональный опыт и успешные практики.

С составом Қазақстан Халық Кеңесі можно ознакомиться здесь.