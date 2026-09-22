Опубликован указ президента – 126 казахстанцев вошли в состав Қазақстан Халық Кеңесі

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 22 сентября 2026 года, подписал указ "Об утверждении состава Қазақстан Халық Кеңесі", сообщает Zakon.kz.

Как следует из текста документа, опубликованного на сайте Акорды, в соответствии с подпунктом 1) статьи 5 Конституционного закона РК "О Қазақстан Халық Кеңесі" президент постановил:

"Утвердить прилагаемый состав Қазақстан Халық Кеңесі".

Отмечается, что указ вводится в действие со дня его подписания.

Согласно предоставленному списку, в состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли 126 казахстанцев.

Состав Қазақстан Халық Кеңесі:

1. Аймурзаева Раушан Нургалиевна – депутат маслихата Мангистауской области.

2. Акижанова Гаухар Бериковна – член Общественного совета Карагандинской области, Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения Карагандинской области.

3. Актаев Жандос Берикович – председатель общественного фонда "Esti Bol Qory".

4. Алтай Алмас – член общественного объединения "Eco-social", журналист.

5. Алтынбеков Бекзат Комарович – председатель Ақсақалдар кеңесі Карагандинской области, председатель Карагандинского областного филиала общественного объединения "Партия "Әділет".

6. Антоненко Андрей Иванович – ветеран дипломатической службы.

7. Арсютин Николай Геннадьевич – член объединения юридических лиц "Ассоциация русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений", общественный деятель.

8. Асанов Латипша Каймаханович – председатель Шымкентского городского филиала общественного объединения "Турецкое этнокультурное объединение "Ахыска".

9. Атайбеков Бакыт Ынтыкбаевич – председатель Совета некоммерческой организации "Республиканская палата породы Герефорд".

10. Абдибеков Нурбек Еликбаевич – член Общественного совета Костанайской области.

11. Абенов Мурат Абдуламитович – член попечительского совета общественного фонда "Қазақстан халқына", общественный деятель.

12. Әбіл Еркін Аманжолұлы – первый заместитель директора республиканского государственного учреждения "Институт истории государства".

13. Азильханов Марат Алмасович – член республиканского общественного объединения "Ассоциация кафедр "Шаңырақ", общественный деятель.

14. Әлтай Аманжол Дүйсенбайұлы – первый заместитель председателя общественного объединения "Айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің халықаралық одағы".

15. Амиргалиева Айгуль Маулышарифовна – депутат маслихата Атырауской области.

16. Байрамуков Ислам Ильясович – член общественного объединения "Этнокультурное объединение карачаевцев и балкарцев Жамбылской области", заслуженный мастер спорта, серебряный призер ХХVІІ летних олимпийских игр.

17. Бапи Ермурат Сейтказыулы – общественный деятель.

18. Бимұратқызы Жанар – исполняющая обязанности директора коммунального государственного учреждения "Центр дополнительного образования "Академия творчества и инновации для детей и юношества "Сыр жұлдыздары" Управления образования Кызылординской области.

19. Болатбек Уалихан Болатбекұлы – член Общественного совета города Тараза, заместитель председателя Жамбылского областного филиала общественного объединения "Партия "Әділет".

20. Борчашвили Исидор Шамилович – профессор Высшей школы права товарищества с ограниченной ответственностью "Международный университет Астаны".

21. Буларов Лугмар Харкиевич – председатель наблюдательного совета республиканского общественного объединения "Казахстанское этнокультурное объединение дунган".

22. Гаджибалаев Рафаил Сададдин оглы – председатель общественного объединения "Этнокультурное объединение азербайджанцев Костанайской области "Бирлик".

23. Гаджиев Гаджи Шапиевич – вице-президент общественного объединения "Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан".

24. Газдиева Белла Асланбековна – член объединения юридических лиц "Республиканское этнокультурное объединение "Ассоциация чеченцев и ингушей "Вайнах", профессор некоммерческого акционерного общества "Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова".

25. Гайдай Андрей Николаевич – доцент кафедры некоммерческого акционерного общества "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова".

26. Даулеталин Сатыбалды Телагысович – председатель республиканского объединения профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Казахстан".

27. Дауталиев Казыбек Нурсеитович – председатель Общественного совета Алматинской области, директор филиала республиканского государственного казенного предприятия "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" по Алматинской области.

28. Дементьева Наталья Григорьевна – член общественного фонда "Ана мектебі", общественный деятель.

29. Джанаев Увайс Хаважиевич – председатель общественного объединения "Чечено-ингушское этнокультурное объединение "Вайнах".

30. Ертаев Сырым Махамбетович – член Общественного совета Туркестанской области.

31. Жакупов Нуржан Бауржанович – член Общественного совета города Алматы, председатель объединения юридических лиц "Almaty Azаmattyq Alliance".

32. Жаныкулов Жумабек Есилбекович – председатель президиума объединения юридических лиц "Национальная конфедерация работодателей (предпринимателей) Республики Казахстан "PARYZ".

33. Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы – член общественного фонда "Саламатты Ел", общественный деятель.

34. Жанбыршина Кырмызы Сапаровна – депутат маслихата Костанайской области, член координационного совета объединения юридических лиц в форме ассоциации "Альянс Женских Сил Казахстана" по Костанайской области.

35. Джунусова Фарида Амансариевна – депутат маслихата Жамбылской области, председатель регионального совета Палаты предпринимателей Жамбылской области.

36. Жумашев Мейрамбек Тогусович – депутат маслихата Кызылординской области.

37. Жусип Нурторе Байтелесович – руководитель общественного объединения "Казахстанский Медиа Альянс", общественный деятель.

38. Жусупов Бекмурат Кыдырбаевич – председатель Общественного совета Мангистауской области.

39. Зейнұлқабден Табиғат – председатель маслихата города Астаны.

40. Зенченко Геннадий Геннадьевич – Қазақстанның Еңбек Ері, генеральный директор коммандитного товарищества "Зенченко и Компания".

41. Иманкулов Абдез Рахманович – член Общественного совета города Шымкента.

42. Исбекова Айгерим Ауэзовна – директор коммунального государственного учреждения "Дворец школьников "Кәусар" Отдела образования города Караганды.

43. Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич – председатель республиканского общественного объединения "Республиканское этнокультурное объединение таджиков".

44. Исматуллаев Абдулла Жапарович – председатель объединения юридических лиц "Ассоциация этнокультурных общественных объединений узбеков "Дустлик".

45. Кан Алина Александровна – член общественного фонда "Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев", член общественного объединения "Ер Азамат", основатель языкового клуба "Alash".

46. Канкуров Станислав Владимирович – член республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов", руководитель Алматинского городского филиала общественного объединения "Партия "Әділет".

47. Кенжеханулы Рауан – президент общественного объединения "Международное общество "Қазақ тілі".

48. Кереев Кайрат Нургабылович – депутат маслихата области Жетысу.

49. Ким Вера Александровна – председатель объединения юридических лиц в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть".

50. Кобеева Алтынай Орманкалиевна – руководитель общественного фонда "Информационно-ресурсный центр" города Алматы.

51. Көпжасарұлы Ерқанат – член общественного фонда "Информационно-ресурсный центр", журналист.

52. Куприенко Александр Григорьевич – депутат маслихата Карагандинской области.

53. Кунадилов Толеген Нигиметжанович – член Общественного совета города Астаны, председатель территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Астаны".

54. Кайдарова Диляра Радиковна – первый проректор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова".

55. Калтаева Ляззат Молдабековна – председатель общественного объединения "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак", член Комитета Организации Объединенных Наций по правам инвалидов.

56. Қарт Мерей Мейртайұлы – депутат маслихата области Абай, директор коммунального государственного учреждения "Областная универсальная библиотека имени Абая".

57. Копабаев Адильхан Амангельдинович – член IT-сообщества "Digital Nomads", руководитель отдела по связям с государственными органами и политики для Центральной Азии и Армении Apple Inc.

58. Куспаева Шолпан Насибуллиновна – член Общественного совета Западно-Казахстанской области.

59. Косшиев Назарбек Толеуишович – член Общественного совета Атырауской области, главный редактор областной общественно-политической газеты "Атырау".

60. Курманалин Сагынгазы Даниярович – председатель Общественного совета Актюбинской области.

61. Кусметова Асель Нурлановна – член Общественного совета Восточно-Казахстанской области, директор филиала Уланского района Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области.

62. Кыдырманов Асет Сериккалиевич – председатель Общественного совета области Жетысу, председатель территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр Алматинской области".

63. Кисико0ва Сауле Дюсебековна – советник директора государственного учреждения "Медицинский центр Управления делами Президента Республики Казахстан", доктор медицинских наук.

64. Лаврентьев Андрей Сергеевич – член правления объединения юридических лиц "Союз машиностроителей Казахстана".

65. Лактюшин Дмитрий Николаевич – заместитель председателя объединения юридических лиц "Ассоциация русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений".

66. Локшин Вячеслав Нотанович – член объединения юридических лиц "Ассоциация "Мицва", академик некоммерческого акционерного общества "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан".

67. Лукин Андрей Иванович – общественный деятель.

68. Макишев Турсынбек Шамбулович – член Общественного совета города Сатпаева, Қазақстанның Еңбек Ері.

69. Малькова-Солопова Алёна Юрьевна – преподаватель государственного коммунального казенного предприятия "Строительно-технологический колледж" при Управлении образования Акмолинской области.

70. Маткенов Мурат Кадерович – депутат маслихата области Ұлытау, директор Карсакпайского металлургического завода.

71. Маликова Сауле Зейнуллиновна – член Общественного совета Северо-Казахстанской области, директор коммунального государственного учреждения "Северо-Казахстанский государственный архив Управления культуры, развития языков и архивного дела".

72. Мельниченко Юрий Васильевич – вице-президент республиканского общественного объединения "Казахстанская федерация борьбы", заслуженный мастер спорта, чемпион ХХVІ летних олимпийских игр.

73. Микаелян Наринэ Гамлетовна – председатель объединения юридических лиц "Ассоциация армянских этнокультурных объединений "Наири".

74. Мусин Багдат Батырбекович – президент федерации спортивного программирования, председатель правления акционерного общества "Казахтелеком".

75. Мусин Манат Айтбаевич – депутат маслихата Акмолинской области.

76. Мукаев Мурат Рахметович – председатель маслихата Западно-Казахстанской области.

77. Муканова Роза Кажыгалимовна – член Союза писателей Казахстана, писатель, драматург.

78. Мухамеджанов Евгений Викторович – член Общественного совета города Алматы, основатель проекта "ECO Network".

79. Мұсабеков Арман Төлегенұлы – депутат маслихата Павлодарской области, директор коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Павлодарская областная больница имени Г.Султанова".

80. Мухтарова Найла Алтаевна – член общественного объединения "Ассоциация социологов Казахстана", директор товарищества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Молодежь".

81. Мусапиров Жанузак Керимбекович – вице-президент общественного фонда "Академия художеств Республики Казахстан".

82. Муталип Шахмурат – президент объединения юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса".

83. Мырзағараев Мади Жомартұлы – председатель Республиканской коллегии адвокатов.

84. Надыров Камалжан Талгатович – член общественного объединения "Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана", руководитель общественного объединения "Центрально-Азиатская ассоциация биотехнологий".

85. Нысанбаев Ерлан Нуралиевич – государственный деятель.

86. Огузхан Абдулкарим – председатель общественного объединения "Туркменское этнокультурное объединение города Алматы".

87. Омаров Бауыржан Жумаханулы – член Союза писателей Казахстана, академик некоммерческого акционерного общества "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан", советник Президента Республики Казахстан.

88. Орынбасаров Нурсултан Жумабаевич – депутат маслихата Алматинской области, директор спортивного клуба "Sagadat Batyr" имени Сагадата Нурмагамбетова".

89. Орынбеков Думан Рымғалиұлы – член Общественного совета области Абай, председатель правления – ректор некоммерческого акционерного общества "Университет имени Шакарима города Семея".

90. Осин Кирилл Владимирович – директор неправительственного учреждения "ЭкоМангистау".

91. Останькович Дмитрий Валерьевич – председатель объединения юридических лиц "Ассоциация белорусских этнокультурных объединений "Родны кут".

92. Оторбаев Ардак Рахметоллаевич – член Общественного совета города Астаны, председатель общественного объединения лиц с инвалидностью "Центр "Jasa-Life".

93. Отыншиев Меиржан Батырбекович – председатель маслихата города Алматы.

94. Павленко Дмитрий Иванович – директор коммунального государственного казенного предприятия "Костанайский высший колледж автомобильного транспорта".

95. Поломарчук Борис Викторович – член Общественного совета Павлодарской области, преподаватель некоммерческого акционерного общества "Торайгыров университет".

96. Правдина Вера Николаевна – председатель местного этнокультурного общественного объединения "Восточно-Казахстанский русский культурный центр".

97. Ракишева Ботагоз Ислямовна – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Исследовательский институт "Общественное мнение", доцент Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

98. Рахметулина Багдат Сагингановна – член Общественного совета Акмолинской области, ассоциированный профессор некоммерческого акционерного общества "Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова".

99. Рыпаков Денис Сергеевич – председатель маслихата Восточно-Казахстанской области.

100. Сабильянов Нұртай Салихұлы – общественный деятель.

101. Садвокасова Айгуль Какимбековна – директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт философии, политологии и религиоведения".

102. Салимов Алмас Алтаевич – депутат маслихата Туркестанской области.

103. Серикжанова Айгерим Тельжановна – руководитель лаборатории креативных технологий и искусственного интеллекта корпоративного фонда "Фонд развития креативных индустрий".

104. Соловьёва Ирина Анатольевна – директор коммунального государственного казенного предприятия "Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского города Семея".

105. Спирина Ольга Сергеевна – автор общественного проекта "Қазақша Speaking Club", телеведущая.

106. Стадникова Лилия Викторовна – учитель коммунального государственного учреждения "Школа-лицей №8 для одаренных детей" Управления образования Павлодарской области, Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы.

107. Сураган Дурвудхан – академик некоммерческого акционерного общества "Национальная академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан".

108. Суентаева Гулкасима Рамазановна – председатель маслихата Актюбинской области.

109. Сүлеймен Олжас Серикбайулы – руководитель республиканского общественного молодежного объединения "Qazaqstan Team".

110. Тахтай Василий Сергеевич – координатор молодежного общественного объединения "Дала қырандары".

111. Ташыбеков Манас Нурмаматович – заместитель председателя объединения юридических лиц "Казахстанское этнокультурное объединение кыргызов".

112. Тварионас Виталий Ионо – председатель общественного объединения "Этнокультурное объединение "Lituanica".

113. Тимощенко Юрий Евгениевич – председатель объединения юридических лиц "Этнокультурное объединение "Рада украинцев".

114. Тореханов Роман Алмаханович – почетный президент объединения юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса".

115. Тұрдалиева Ақнұр Нұрталапқызы – председатель республиканского общественного объединения "Единая детско-юношеская организация "Жас Ұлан".

116. Усанова Руфина Касымовна – член общественного объединения "Этнокультурное объединение татарской культуры "Туган тел", заместитель директора республиканского государственного учреждения "Қоғамдық келісім".

117. Ульжекова Нургуль Туленовна – генеральный секретарь республиканского общественного объединения "Казахстанская федерация бочча".

118. Хмелевский Виталий Альбертович – председатель объединения юридических лиц "Этнокультурное объединение "Казахстанский союз поляков".

119. Цхай Александра Сергеевна – заместитель председателя республиканского общественного объединения "Этнокультурное объединение "Ассоциация казахстанских корейцев".

120. Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич – член Общественного совета Кызылординской области, Қазақстанның Еңбек Ері, директор товарищества с ограниченной ответственностью "Тан ЛТД".

121. Шанаи Нәзипа Ыдырысқызы – председатель республиканского Совета матерей.

122. Шиповских Геннадий Геннадиевич – член республиканского общественного объединения "Жастар үні".

123. Чинкисбаева Ляззат Алтынбековна – председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына".

124. Искакова Жулдызай Амангельдиновна – председатель правления некоммерческого акционерного общества "Казахстанский институт общественного развития".

125. Эктова Ирина Андреевна – депутат маслихата Северо-Казахстанской области.

126. Юсупова Алия Махсутовна – депутат маслихата города Шымкента, президент объединения юридических лиц в форме ассоциации "Национальная федерация гимнастики Казахстана".

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