Как научиться говорить "нет": почему мы боимся отказать и соглашаемся себе в ущерб

Часто мы соглашаемся помочь, одолжить деньги, подменить коллегу или взяться за чужие дела, хотя сами этого не хотим. Отказать бывает неловко, а потом приходится жалеть о сказанном "да". Почему нам трудно говорить "нет" и как отстаивать свои границы, – в материале Zakon.kz.

"Да, конечно помогу" – иногда это самая опасная фраза, которую мы произносим на автомате. Коллеге пообещали выйти в выходной, другу одолжили деньги, хотя они были нужны самому, а знакомому согласились помочь с переездом. В момент просьбы неудобно отказать, а спустя несколько часов хочется спросить себя: "А зачем я вообще согласился?".

По словам психолога Жанат Биржановой, за привычкой постоянно идти навстречу может стоять не только желание помочь, но и неумение обозначать собственные границы. Поэтому способность сказать то, чего человек действительно хочет или не хочет, важна не меньше самой готовности помочь.

"Слово "нет" обозначает, что человек сам себе наконец-то говорит "да". Отказ помогает честно обозначить свою позицию и избавляет обе стороны от лишних догадок. Когда такой определенности нет, разговор легко превращается в цепочку неопределенных обещаний по типу "может быть" или "постараюсь". Собеседник продолжает рассчитывать на помощь, а человек тем временем уже придумывает десятый вариант объяснения, почему все-таки не сможет", – пояснила психолог.

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Но если это такой важный навык, почему же он дается многим с трудом? По мнению специалистов, одна из причин может формироваться еще в детстве. Когда ребенку постоянно дают понять, что отказывать нельзя и в семье нужно со всем соглашаться, такая установка может сохраниться и во взрослом возрасте.

"Кому-то когда-то в детстве запрещалось вообще отказывать в чем-либо. То есть нельзя было говорить "нет". На все надо было соглашаться. Позже, спустя годы, в связи с этим человеку бывает сложно отказать близким, даже когда у него нет времени, сил или желания помогать. Иногда хватает простого "ну ты же можешь", чтобы собственные планы быстро отправились в отпуск", – сказала Жанат Биржанова.

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При этом психолог отмечает, что отказывать можно по-разному. Необязательно резко обрывать разговор или полностью отказываться от помощи. Можно обозначить свои возможности и предложить другой вариант.

"К примеру, у вас попросили 10 тысяч в долг. Можно сказать, что можете дать только 2 тысячи. Это определенного рода такой мягкий отказ. То же самое работает со временем и рабочими просьбами. Можно предложить другую дату, выполнить часть задачи или честно сказать, что сейчас не получится", – советует психолог.

Специалисты отмечают, что сложнее всего бывает не в момент самого разговора, а после него. Человек отказал, но вместо облегчения начинает переживать, не обидел ли собеседника и не стоило ли все-таки согласиться. По словам психолога, такое чувство вины тоже может быть связано с привычной с детства моделью поведения.

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Поэтому вместо автоматического согласия иногда полезно сначала взять паузу и сказать: "Я подумаю и скажу позже". Это позволяет спокойно понять собственные возможности и не набрать на себя чужих дел только потому, что в момент просьбы было неудобно отказать.

Стоит помнить, что умение отказывать – не про эгоизм. Это возможность помогать тогда, когда действительно хочется и получается, а не потому, что страшно кого-то расстроить.