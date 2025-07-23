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Культура и шоу-бизнес

Почему Мейржан Туребаев не вышел на свободу вместе с Мейирханом Шерниязовым

Мейржан Туребаев, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 17:36 Фото: Instagram/make_sakevich, Instagram/meirzhach_tv
Казахстанский актер и вайнер Мейирхан Шерниязов ответил на самые часто задаваемые вопросы. В частности, почему вместе с ним на свободу не вышел его коллега Мейржан Туребаев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик Мейирхан опубликовал в Instagram накануне, 22 июля 2025 года.

"Потому что во время судебных процессов он (Мейржан. – Прим. ред.) был на домашнем аресте полгода. Вот из-за этого (Туребаев не вышел на свободу. – Прим. ред.) Давайте за него помолимся, чтобы он быстрее вышел", – рассказал Шерниязов.

Также у него спросили, можно ли сняться в фильме, выход которого он анонсировал ранее.

"Да, конечно, можете сняться. Когда будет кастинг, я объявлю об этом", – сказал Мейирхан.

По его словам, выход фильма "Братжан" запланирован на глубокую осень или зиму.

"Постараемся до нового года. Фильм будет называться "Братжан". Будет бомба", – заключил Шерниязов.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В начале 2023 года, когда начался суд, прокурор озвучил подробности масштабного обмана на миллиарды тенге. В июне того же года огласили приговор: Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 17:36
Мейирхан Шерниязов сделал большое обращение после выхода на свободу

3 июля 2025 года стало известно, что Мейирхан Шерниязов вышел на свободу. При этом в КУИС отметили, что Мейржан Туребаев продолжает отбывать наказание, назначенное судом, в учреждении уголовно-исполнительной системы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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