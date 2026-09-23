Дорога к Аралу: рыбацкие аулы, засыпанные песком дома и живое море

Ракушки под колесами автомобиля, ржавые останки кораблей среди песков, рыбацкие аулы и неожиданная синяя полоса воды на горизонте. Корреспондент Zakon.kz проехала более 100 километров по бывшему дну Аральского моря, чтобы увидеть, каким сегодня стал этот регион.

Маршрут

Из Аральска выезжаем ранним утром. Маршрут такой: город Аральск – плато Устюрт – аул Жаланаш – аул Тастубек – Аральское море – Бутаковский залив – занесенный песками аул Акеспе с горячим источником – урочище Карасандык.

Со мной гид Фариза Бектаскызы, она специалист районного отдела туризма и волонтер геопарка "Арал". Родилась и выросла в Аральске, отлично знает историю региона и душой болеет за свой город.

"Когда-то море было в самом Аральске, а сейчас на его осушенном дне остались солончаки, трава и ржавые останки кораблей. Чтобы добраться до моря, нужно ехать на джипе или другом внедорожнике более 100 километров. Можно проехаться на советской "Ниве". Другие автомобили не пройдут по этой земле". Фариза Бектаскызы

Первые пять километров дорога еще вполне привычная – асфальт, степь, редкие машины. В объектив попадают табуны лошадей, верблюдов, верблюжья колючка, джингил – так в народе называют кустарник тамарикс. Это колючий кустарник с серебристыми листьями и лиловыми цветками, который часто встречается в степных и полупустынных районах.

Степь здесь местами желтая, местами зеленая, а джингил из-за сиреневого цвета смотрится, будто степная лаванда. Кусты украшают степи своим цветением. Бескрайние просторы, еще вчера суровые и сдержанные, сегодня пылают жизнеутверждающими оттенками.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

После асфальтированной дороги начинается грейдер. По сторонам – редкая растительность, песок и растрескавшаяся от жары земля. Под колесами то и дело попадаются белые и желтые ракушки – напоминание о том, что когда-то здесь была вода. Машина поднимает за собой длинный шлейф пыли, а вокруг – ни строений, ни людей. Вокруг столько пространства, что иногда кажется: едешь один посреди огромной пустыни.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Плато Устюрт

Примерно за несколько десятков километров до рыбацкого аула Жаланаш рельеф меняется. Слева появляются обрывы и уступы плато Устюрт. На фоне ровной степи оно выглядит величаво. Устюрт почти плоский, но встречаются резкие обрывы – так называемые чинки. На Устюрте они тянутся на многие километры и издалека напоминают горные хребты. В обрывах хорошо видны слои древних пород, сформировавшихся миллионы лет назад, когда геологический облик этого региона был совсем другим.

Здесь встречаются раковины и другие следы древней морской жизни, а также известняк, глина, песчаник, местами гипс. В солнечный день отдельные кристаллы гипса могут поблескивать на поверхности.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Особенно интересно рассматривать известняк. В нем сохранились следы древней морской жизни – раковины и их отпечатки. Получается, даже камни здесь рассказывают историю моря.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Аул Жаланаш

Мы заезжаем в Жаланаш – небольшой рыбацкий аул. Это центр аульного округа Мергенсай, находится в 64 километрах от Аральска. Вокруг пески и сухая растительность.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В аульном округе живет 160 семей. Люди здесь коптят рыбу, занимаются торговлей и животноводством, рыбным промыслом. В январе 2026 года здесь построили современную школу на 150 мест. Работают детский сад, сельский клуб, библиотека, водораспределительная станция. Есть здесь медицинский, ветеринарный пункты и почта.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Тастубек

Отсюда мы продолжаем путь к Тастубеку. Это тоже рыбацкий аул в 30 километрах от Жаланаша. За Жаланашем уже отчетливо видны последствия отступления воды. Рельеф становится более песчаным, встречается солончак, редкие заросли саксаула. Особенно непривычно видеть здесь ракушки.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Некоторые лежат прямо на поверхности. Они выгорели на солнце, стали почти белыми. Когда-то они находились на дне, а теперь – под колесами автомобилей.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Аул Тастубек небольшой, но его история тесно связана с рыболовством. Было время, когда отсюда уезжали люди, так как море обмелело. После строительства Кокаральской плотины в сетях рыбаков вновь появился улов. В Приаралье возвратилась вода, а море близ Тастубека наполнилось водой.

Сейчас здесь живет 100 семей. В одной из них мы пообедали свежим сазаном, который пожарили при нас. Приготовила его келин этого семейства Акерке Молжигитова. Она учитель начальных классов в местной школе. Уже 17 лет она встречает здесь туристов – готовит обед и ужин.

"Все хотят поесть аральскую рыбу. Поэтому я ее жарю, подаю с овощами и картофелем. Обязательно подаю шубат. У нас поголовье верблюдов, так что есть свой шубат, мясо, также печем хлеб, лепешки, жарим баурсаки. Некоторые иностранцы живут у нас по 3-4 дня. Они ходят по аулу, ездят на море, приезжают назад и отдыхают здесь". Акерке Молжигитова

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Арал

По пути к Малому Аралу встречаются невысокие сопки. Здесь степь местами покрыта светлым налетом соли. Вода Арала появляется сначала тонкой полосой, затем все шире. Перед нами только Арал, ветер и горизонт. А еще фламинго. Несмотря на то, что море уже не такое широкое, на его берегу много лодок. Рыбаки чинят свои снасти, готовятся к очередному улову.

Вода в Аральском море теплая, как парное молоко. Ощущения невероятные: люди купаются в Аральском море. В том самом Арале, который многие привыкли вспоминать исчезнувшим.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Акеспе и горячий источник

Продолжение поездки привело нас в сторону аула Акеспе и залива имени Бутакова. Акеспе находится на северо-западном побережье Аральского моря. Название аула связано с природными источниками, которыми издавна была известна эта местность. Есть Акеспе старый, который занесло песками, и новый – рядом с ним. Жители просто перешли на другую сторону и построили себе новые дома. А занесенные песком так и стоят. Посмотреть на них приезжают туристы.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Главная природная достопримечательность Акеспе – горячий источник. Его обнаружили в 1986 году во время бурения гидрогеологической скважины глубиной 1 307 метров. Вода в нем около 63 градусов. В ней есть радон и сероводород, поэтому возле источника чувствуется характерный запах. Сейчас сюда приезжают местные жители и путешественники: кто-то просто посмотреть на необычный природный объект, кто-то искупаться в нем.

Бутаковский залив тоже заслуживает внимания. Сегодня его очертания совсем не те, что были раньше: большая часть бывшей акватории превратилась в сушу. Но по рельефу и береговым уступам можно представить прежние масштабы залива. Ржавое железо от некогда могучих кораблей местные жители растащили на металлолом.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Карасандык

Еще одна точка маршрута – Карасандык. Здесь среди обнажившихся пластов породы находят ракушечник и даже окаменелые зубы акул. Они напоминают о временах, когда миллионы лет назад эта территория выглядела совсем иначе и была связана с древними морскими бассейнами. Сегодня здесь балки, уступы и открытые слои пород, по которым специалисты могут прочитать геологическую историю Приаралья.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Обратная дорога в Аральск снова идет через пески, солончаки и бывшее морское дно. Но теперь этот пейзаж воспринимается иначе. За день мы увидели рыбацкие аулы, старые корабли, занесенные песком дома, горячий источник, но главное – сам Арал, живой, с лодками, рыбаками и фламинго над водой. Это лишь один маршрут по Приаралью. И точно не последняя история, которую здесь хочется увидеть своими глазами.

