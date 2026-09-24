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Статьи

Горные яблоки Каскасу и необычная осенняя традиция шымкентцев

Шымкент, яблоки, яблони, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:32 Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
Осенью жители Шымкента отправляются в горы не только ради прогулок. В окрестностях Каскасу они собирают яблоки, шиповник, барбарис и ежевику, а затем готовят из урожая домашние заготовки. Корреспондент Zakon.kz узнал, куда ехать за горными яблоками и какие правила важно соблюдать в садах.

Дом наполняет волшебный аромат свежеиспеченной шарлотки, который переплетается с нотками корицы и запахом свежезаваренного чая. Осень – время, когда особенно хочется тепла, уюта и добрых семейных встреч. У жителей Шымкента есть своя теплая традиция – отправляться в горы за ароматными яблоками. А потом из собранного урожая варят душистое варенье, пекут румяные пироги, и тогда даже хмурый осенний сезон приобретает особое очарование.

Плед, термос с горячим кофе и плетеные корзины – для Галины Алиевой именно так выглядит идеальный осенний день. Горная природа в это время года особенно приходится ей по душе. Поэтому с начала сентября она вместе с супругом, детьми и друзьями отправляется в свои традиционные "яблочные походы". Чуть больше часа в дороге – и вот они уже оказываются в горных садах.

Шымкент, яблоки, яблони, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:32

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Конечно, за яблоками нужно отправляться исключительно в Каскасу, это недалеко от Шымкента. А маршрут и дорогу освоит любой водитель. Яблоки зреют в чистом горном воздухе, что придает им особенный насыщенный вкус. Но мало кто знает, что там можно собрать и барбарис, и шиповник, а если хорошо поискать, то и ежевику". Галина Алиева

От Шымкента до Каскасу – около 60 километров. Самое важное правило для тех, кто едет на сбор яблок – не вывозить фрукты из сада мешками и не ломать деревья, – отмечает Галина. Призывает она гостей и соотечественников не срывать все подряд, а для начала найти тот самый вкусный сорт по вкусу.

"Сады заброшенные, и сейчас, конечно, сложно выяснить, сколько им лет и кто сажал. Но одно можно сказать точно – именно из этих яблок получаются особенно вкусные джемы. Кажется, будто в банке удалось сохранить последние теплые солнечные лучи лета, смешанные с разноцветными осенними листьями. А потом, когда за окном мороз или прохладный ветер, достаточно открыть банку – и вместе с ароматом яблок в дом возвращается лето".Галина Алиева
Шымкент, яблоки, яблони, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:32

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Отлично горные яблоки подходят и для компота, который также закрывает Галина. Героиня поясняет: чтобы попасть к яблочному раздолью, необходимо проехать вброд небольшой участок реки.

"В моей семье любят из этих яблок не только шарлотку, но и компоты. Даже звучит красиво: "компот из горных яблок". Туда же отправляются ежевика, барбарис и немного сахара. Вкус у растущих там яблок разный. Поэтому, когда приезжаем, мы пробуем яблоки с каждого дерева и уже только потом собираем. И тут важно "выключить" свою жадность и набрать так, чтобы и себе с пользой, и другим осталось. Горы любят порядок и честность".Галина Алиева

Кроме того, как говорят сами горожане, такие яблочные сборы не только позволяют здорово провести время, приучить детей к труду, но и отлично сплачивают семью.

Шымкент, яблоки, яблони, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:32

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Со своим пятилетним сыном за осенним урожаем ездит и Александра Шик. Она с гордостью отмечает, что ребенок отлично ориентируется в небольшом саду и уже точно знает, какие фрукты стоит собирать, а каким еще необходимо дозреть. Яблочные тропы и кругозор расширяют, и становятся отличным воспоминанием.

"Есть у нашей семьи одна прекрасная осенняя традиция – выезжать в горную местность Каскасу, где среди свежего горного воздуха и яблочных садов мы проводим целый день вместе. Мы любим гулять по саду, собирать спелые, ароматные яблоки и радоваться простым моментам, которые так приятно разделять всей семьей. Здесь можно и отдохнуть от городской суеты, и вдоволь насладиться природой, и конечно же, привезти домой целый урожай вкуснейших яблок".Александра Шик
Шымкент, яблоки, яблони, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:32

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Еще одна традиция семьи – честно делить собранный урожай. А значит, на следующий день все яблоки будут разложены по пакетам, и маленький Кирилл отправится в гости к бабушкам, чтобы угостить их.

"А еще мы обязательно готовим свежевыжатый яблочный сок, натуральный и такой вкусный, что хочется выпить сразу несколько стаканов. Наверное, невозможно представить нашу осень без этих двух вещей – румяной яблочной шарлотки и большого стакана свежевыжатого сока. Самое главное, что за всеми этими яблоками, прогулками и вкусностями стоит нечто большее: время, проведенное вместе. Именно такие семейные поездки потом вспоминаются с особым теплом, как маленькие, но очень счастливые моменты нашей осени".Александра Шик
Шымкент, яблоки, яблони, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 10:32

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Пока во всем мире осень ассоциируется с тыквой, в Шымкенте ее главным символом являются яблоки. И, кажется, это тот самый случай, когда осень лучше всего чувствуется не по календарю, а по запаху свежеиспеченной шарлотки, вкусу домашних заготовок и теплым семейным воспоминаниям.

Яблочные тропы для жителей Шымкента – это не просто поездка за урожаем, но и возможность стать ближе друг к другу. А еще это семейные рецепты, которые передаются из поколения в поколение.

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Лика Морозова
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