"Осматривался каждый сантиметр": как проходила поисковая операция на Каспии – фоторепортаж

11 сентября на Каспии начались плановые учения ВМС РК. Перед военными моряками стояла задача – проверить свои навыки непосредственно в море при отработке взаимодействия между кораблями, навигации и применении вооружения, сообщает Zakon.kz.

Однако плановые учения пошли совсем не по плану. 24 сентября в 11:20 от дежурного военно-морской базы поступило сообщение о том, что волной в море унесло 17 военнослужащих. Это произошло при отработке высадки с военного корабля "Кайсар". Резкое ухудшение погоды и поднявшаяся сильная волна не дали им возможности добраться до берега.





Фото: Zakon.kz

К слову, сообщение о штормовом предупреждении и об усилении ветра до 15-20 м/с накануне дважды поступило от службы 112.

К спасательной операции приступили незамедлительно. К поискам были подключены силы ДЧС, катера, военные корабли, в небо поднялся вертолет МИ-8, а дно осматривали водолазы.

Фото: Zakon.kz

На берегу круглосуточно дежурили кареты скорой помощи и полиция.

Фото: Zakon.kz

В этой части моря подводные течения довольно сильные, поэтому поисково-спасательная операция велась на большой территории.

Фото: Zakon.kz

С начала спасательной операции из воды извлекли 8 тел погибших моряков. Спустя несколько часов были найдены тела еще двух матросов. Троих удалось спасти, одному из выживших потребовалась медицинская помощь. Сейчас он в больнице под наблюдением медиков. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. По словам родителей срочника, парню удалось всплыть на поверхность, однако он долгое время пытался спасти своего товарища.

После обеда Министерство обороны Казахстана подтвердило гибель 12-ти военнослужащих. Среди них семеро были призваны из Мангистауской области. Всем погибшим до дембеля оставалось чуть больше недели.

Ближе к вечеру родные и близкие погибших моряков собрались у городского морга в Актау. Однако тела получить они так и не смогли, лишь опознали погибших.

Накануне в область прибыл заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев. Была создана специальная комиссия по расследованию гибели военнослужащих. Бозумбаев поручил вести поиски, не прерываясь даже на ночное время.

Фото: Zakon.kz

К ночи число спасателей увеличилось до нескольких сотен. Поиски двоих пропавших без вести, среди которых матросы-срочники, призванные из Западно-Казахстанской и Мангистауской областей, продолжались до самого полудня. В операции были задействованы наземная, морская и воздушная техника, в том числе четыре вертолета МИ-8.

К этой минуте известно, что тела двух пропавших на Каспии военнослужащих найдены: поисковая операция завершена.



25 сентября 2026 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана заявили , что расследование по факту гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области продолжается, установлены подозреваемые.



