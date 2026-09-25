"Осматривался каждый сантиметр": как проходила поисковая операция на Каспии – фоторепортаж
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На берегу круглосуточно дежурили кареты скорой помощи и полиция.
Фото: Zakon.kz
В этой части моря подводные течения довольно сильные, поэтому поисково-спасательная операция велась на большой территории.
Фото: Zakon.kz
С начала спасательной операции из воды извлекли 8 тел погибших моряков. Спустя несколько часов были найдены тела еще двух матросов. Троих удалось спасти, одному из выживших потребовалась медицинская помощь. Сейчас он в больнице под наблюдением медиков. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. По словам родителей срочника, парню удалось всплыть на поверхность, однако он долгое время пытался спасти своего товарища.
Ближе к вечеру родные и близкие погибших моряков собрались у городского морга в Актау. Однако тела получить они так и не смогли, лишь опознали погибших.
Накануне в область прибыл заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев. Была создана специальная комиссия по расследованию гибели военнослужащих. Бозумбаев поручил вести поиски, не прерываясь даже на ночное время.
Фото: Zakon.kz
К ночи число спасателей увеличилось до нескольких сотен. Поиски двоих пропавших без вести, среди которых матросы-срочники, призванные из Западно-Казахстанской и Мангистауской областей, продолжались до самого полудня. В операции были задействованы наземная, морская и воздушная техника, в том числе четыре вертолета МИ-8.
К этой минуте известно, что тела двух пропавших на Каспии военнослужащих найдены: поисковая операция завершена.