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Происшествия

19 казахстанских военных унесло в Каспий во время учений, девять из них погибли

корабль, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:57 Фото: gov.kz
24 сентября 2026 года в Мангистау во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра военнослужащие были унесены в море, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, в море унесло 19 военнослужащих.

"На данный момент зафиксирована гибель 9 военнослужащих. Трое спасены, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных".Пресс-служба МО РК

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства спасательных служб.

В Министерстве обороны Казахстана заявили, что в поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы.

"Для установления всех обстоятельств произошедшего и координации поисково-спасательных работ на место происшествия экстренно направилась комиссия Министерства обороны во главе с министром обороны генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым".Пресс-служба МО РК

Министерство обороны РК выразило соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Также в ведомстве пообещали оказать семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.

"Дополнительная информация о ходе поисковой операции и состоянии военнослужащих будет предоставляться по мере поступления и подтверждения данных", – говорится в дополнительной части сообщения.

"Просим ориентироваться исключительно на официальную информацию Министерства обороны и других государственных органов".Пресс-служба МО РК

22 сентября в МО сообщали, что в казахстанском секторе Каспийского моря началось учение "Хазар қорғаны-2026". Отмечалось, что учение Военно-морских сил проводится в рамках единого замысла стратегического командно-штабного учения. В нем принимают участие более 500 военнослужащих Военно-морских сил и приданных подразделений, экипажи боевых кораблей, береговые подразделения, а также силы и средства Береговой охраны Пограничной службы КНБ по Мангистауской области и Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

Стоит отметить, что утром 24 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра обороны. Им стал Даулет Бекманов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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