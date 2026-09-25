Найдены тела двух пропавших на Каспии военнослужащих: поисковая операция завершена
По данным ведомства, сегодня, 25 сентября, около 09:15 в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих – сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса.
Трагедия произошла 24 сентября 2026 года в результате внезапного и резкого ухудшения погодных условий во время выполнения учебно-боевой задачи, когда 17 военнослужащих унесло в открытое море.
"Трое из них были спасены, 14 человек погибли".Пресс-служба МО РК
В ведомстве также заверили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая всесторонняя, материальная и психологическая помощь.
Известно, что в Казахстане создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Кроме того, в Генеральной прокуратуре РК уже выступили с заявлением: они установили подозреваемых:
"Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей".
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