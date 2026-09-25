Найдены тела двух пропавших на Каспии военнослужащих: поисковая операция завершена

Министерство обороны Казахстана 25 сентября 2026 года заявило о завершении поисковой операции в акватории Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сегодня, 25 сентября, около 09:15 в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих – сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса.

Трагедия произошла 24 сентября 2026 года в результате внезапного и резкого ухудшения погодных условий во время выполнения учебно-боевой задачи, когда 17 военнослужащих унесло в открытое море.

"Трое из них были спасены, 14 человек погибли". Пресс-служба МО РК

В ведомстве также заверили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая всесторонняя, материальная и психологическая помощь.

Известно, что в Казахстане создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре РК уже выступили с заявлением: они установили подозреваемых:

"Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей".

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25 сентября в стране объявлен общенациональный траур.