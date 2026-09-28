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Статьи

От Нидерландов до Восточного Тимора: где проживают самые высокие люди

Люди, улица, машины, горы, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 11:03 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
По данным проводимых исследований, в Казахстане сегодня проживают самые высокие люди среди стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

По мнению западных ученых, рост населения напрямую связан с качеством жизни, особенно с уровнем питания и медицинской помощи в детстве. Именно поэтому в развитых странах физический рост населения часто остается на высоком уровне.

Тем не менее хороший рост на 70-80% все же определяется генетикой, и только оставшиеся 20-30% – окружающей средой, качеством жизни, питанием и так далее.

На этом фоне специалисты независимой исследовательской онлайн-платформы World population review, сравнив параметры среднего роста мужчин и женщин 195 государств, поставили Казахстан на 67-е место в общемировом зачете.

Это, в свою очередь, позволяет говорить не только о том, что казахстанцы превосходят по росту граждан стран Центральной Азии и СНГ, но и о высоком уровне жизни в нашей стране в целом.

Кто выше всех

Согласно статистическим данным, используемым в рейтинге вышеназванной онлайн-платформы, самые высокие люди в мире сегодня проживают в Нидерландах. Там средний рост мужчин фиксируется на отметке 183,78 см.

На втором месте в мире с показателем среднего роста у мужчин 183,30 см расположилась Черногория, а на третьем – Эстония. Ее граждане мужского пола в среднем вырастают до 182,79 см.

В топ-10 стран мира с самыми высокими людьми также вошли: Босния и Герцеговина (182,47 см), Исландия (182,10 см), Дания (181,89 см), Чехия (181,19 см), Латвия (181,02 см), Словакия (181,02 см) и Украина (180,98 см).

Ситуация в СНГ

Самая высокой нацией на пространстве стран Содружества сегодня обладает Беларусь. Она в общемировом зачете занимает 33-е место, а ее мужчины в среднем вырастают до 178,89 сантиметра.

Второе место на пространстве Содружества в этом направлении занимает Россия – средний рост фиксируется на отметке в 176,65 см. Ну, а замыкает тройку лидеров в СНГ Казахстан. Там в среднем мужчины вырастают до 175,50 см, что является, как уже отмечалось выше, 67-м показателем в мире.

Ниже в рейтинге стран по показателям среднего роста граждан разместились: Азербайджан (91-е место и 174 см), Армения (97-е место и 173,67 см), Кыргызстан (117-е место и 171,66 см), Узбекистан (123-е место и 170,94 см) и Таджикистан (157-е место и 168,43 см).

Лидеры и аутсайдеры

Самые низкие люди в мире, согласно данным этого рейтинга, сегодня проживают в Восточном Тиморе, или, как его еще называют, Тимор-Лесте. Там средний рост мужчин фиксируется на отметке 160,93 см.

Чуть выше показатели среднего роста, чем у мужчин Восточного Тимора, имеют граждане Лаоса (162,78 см), Соломоновых островов (163,07 см), Папуа-Новой Гвинеи (163,10 см), Мозамбика (164,30 см), Гватемалы (164,36 см), Непала (164,36 см) и Йемена (164,42 см).

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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