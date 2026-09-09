#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
454.46
527.72
5.25
Туризм

Выше, чем в Астане: выяснилось, где построят самый высокий небоскреб Центральной Азии

Небоскреб в Таджикистане, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 08:57 Фото: rmjm
В Душанбе (Таджикистан) началось строительство 340-метрового небоскреба, который после завершения работ должен стать самым высоким небоскребом Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, президент Эмомали Рахмон и мэр Душанбе, председатель Национального совета Высшего собрания Республики Таджикистан Рустам Эмомали заложили первый камень в основание нового многофункционального архитектурного комплекса в столичном районе Шохмансур.

Строительство планируют завершить в течение пяти лет.

Небоскреб в Таджикистане, проект, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 08:57

Фото: The press service of the President of Tajikistan

Комплекс займет территорию площадью 29 гектаров и включит 52 объекта, в том числе пять высотных башен. Центральным элементом станет Dushanbe Tower высотой 340 метров и с 77 этажами.

Она превзойдет нынешнего рекордсмена региона – Abu Dhabi Plaza в Астане, высота которого составляет 311 метров, а число этажей – 75. Таким образом, Dushanbe Tower будет выше него на 29 метров.

В состав нового комплекса войдут отели, рестораны, магазины и офисные помещения, а также концертный зал на 1000 зрителей. Также проект предусматривает кинотеатр, развлекательный центр, спортивные объекты и благоустроенные общественные пространства.

На территории комплекса планируется разбить парк с озером.

Значительную часть проекта займет жилая застройка: предполагается возвести 42 жилых здания общей вместимостью 6160 квартир. Тут же построят школу на 1200 учеников и детский сад, рассчитанный на 500 детей.

Новый район объединит деловую, жилую, гостиничную и развлекательную инфраструктуру с общественными пространствами и объектами социальной сферы.

Ранее мы писали о том, что идет строительство аэропорта без указателей, который побьет все мировые рекорды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Goldin Finance 117 в Китае
03:59, 10 апреля 2026
Самое высокое заброшенное здание в мире скоро достроят в Китае
Небо, облака, крыша здания
02:59, 12 января 2026
Рекорд планеты: самый высокий небоскреб достигнет километра в высоту
место крушения самолета в Пекине
11:18, 29 июня 2026
Самолет протаранил самый высокий небоскреб Пекина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Триатлонисты сборной Казахстана выступят в финале Мировой серии в Испании
09:49, Сегодня
Триатлонисты сборной Казахстана выступят в финале Мировой серии в Испании
Защитник &quot;Барыса&quot; Дэй Логан
09:34, Сегодня
Удастся ли "Барысу" прервать победную серию "Салавата Юлаева"?: задаётся вопросом КХЛ
Елена Рыбакина на приеме подачи
09:30, Сегодня
Почти в три раза выросли шансы Елены Рыбакиной на победу на US Open
Елена Рыбакина на приеме подачи
09:08, Сегодня
Last Word on Sports дал превью и прогноз четвертьфинала Рыбакина – Чжэн на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: