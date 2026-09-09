Выше, чем в Астане: выяснилось, где построят самый высокий небоскреб Центральной Азии

В Душанбе (Таджикистан) началось строительство 340-метрового небоскреба, который после завершения работ должен стать самым высоким небоскребом Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, президент Эмомали Рахмон и мэр Душанбе, председатель Национального совета Высшего собрания Республики Таджикистан Рустам Эмомали заложили первый камень в основание нового многофункционального архитектурного комплекса в столичном районе Шохмансур.

Строительство планируют завершить в течение пяти лет.

Фото: The press service of the President of Tajikistan

Комплекс займет территорию площадью 29 гектаров и включит 52 объекта, в том числе пять высотных башен. Центральным элементом станет Dushanbe Tower высотой 340 метров и с 77 этажами.

Она превзойдет нынешнего рекордсмена региона – Abu Dhabi Plaza в Астане, высота которого составляет 311 метров, а число этажей – 75. Таким образом, Dushanbe Tower будет выше него на 29 метров.

В состав нового комплекса войдут отели, рестораны, магазины и офисные помещения, а также концертный зал на 1000 зрителей. Также проект предусматривает кинотеатр, развлекательный центр, спортивные объекты и благоустроенные общественные пространства.

На территории комплекса планируется разбить парк с озером.

Значительную часть проекта займет жилая застройка: предполагается возвести 42 жилых здания общей вместимостью 6160 квартир. Тут же построят школу на 1200 учеников и детский сад, рассчитанный на 500 детей.

Новый район объединит деловую, жилую, гостиничную и развлекательную инфраструктуру с общественными пространствами и объектами социальной сферы.

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