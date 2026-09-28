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Статьи

Каменная летопись Каратау: о чем рассказывают петроглифы Сауыскандыка

Наскальные рисунки в Кызылординской области, скалы, горы, Каратау, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:00 Фото: пресс-служба Шиелийского района Кызылординской области
В двух часах езды от Кызылорды среди склонов Каратау сохранились тысячи древних наскальных рисунков. Быки и архары, охотники и колесницы, "солнцеголовые" фигуры – настоящая летопись на камнях. Zakon.kz побывал в Сауыскандыке и узнал, какие тайны до сих пор хранят древние горы.

Они находятся в Шиелийском районе Кызылординской области, примерно в 60 километрах от аула Енбекши, на западной оконечности хребта Большой Каратау.

Наскальные рисунки в Кызылординской области, скалы, горы, Каратау, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:00

Фото: пресс-служба Шиелийского района Кызылординской области

На площади около 500 гектаров насчитывается, по оценкам специалистов, около 10 тысяч наскальных изображений. Часть из них относится еще ко II тысячелетию до нашей эры, к эпохе бронзы.

Некоторые изображения хорошо видны даже издалека, другие едва различимы. За тысячи лет камень потрескался и выветрился, часть древних рисунков оказалась стерта. На скалах изображены быки, архары, козлы, лошади и верблюды. Есть сцены охоты, колесницы и загадочные "солнцеголовые" фигуры.

Посмотреть на петроглифы приезжают туристы – как казахстанские, так и из других стран. Но чаще всего к этим местам едут кызылординцы. Одна из них – студентка журфака Маржан Исатаева. Она впервые приехала в Сауыскандык.

Наскальные рисунки в Кызылординской области, петроглифы в Кызылординской области, скалы, горы, Каратау, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:00

Фото: пресс-служба Шиелийского района Кызылординской области

"Я в восторге! Вижу здесь не просто рисунки, а древние репортажи. Только вместо камеры у его авторов были камни, а вместо текста – линии, выбитые на скале. И спустя тысячелетия мы читаем эти каменные истории. Мы привыкли говорить о Сырдарье, рисовых полях, Аральском море, древних городах и мавзолеях. Но у нас в области есть еще и горы Каратау, каменные ущелья и огромный открытый ландшафт, по которому когда-то проходили люди, оставившие после себя эти изображения. Не передать того ощущения, когда стоишь перед рисунком, которому не одна тысяча лет".Туристка Маржан Исатаева

Еще в 2014 году началась работа по подготовке документации для включения петроглифов в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Современная заявка Казахстана в ЮНЕСКО объединяет петроглифы Сауыскандыка и Арпаөзена (древнее урочище в предгорьях Каратау в Туркестанской области, где сохранились петроглифы бронзового века. – Прим. ред.) как часть культурного ландшафта Каратау. Объект был представлен в предварительном списке Всемирного наследия в 2025 году.

Наскальные рисунки в Кызылординской области, петроглифы в Кызылординской области, скалы, горы, Каратау, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:00

Фото: пресс-служба Шиелийского района Кызылординской области

"Петроглифы – это своеобразная летопись, оставленная на камне. По ним археологи видят, как жили наши предки, чем занимались, каких животных видели вокруг себя, во что верили и какие обряды совершали. Особенность этих рисунков в том, что их создавали в разные исторические периоды. Одни изображения выбиты точечным способом, другие процарапаны или нанесены на поверхность скалы, встречаются и рельефные фигуры. Размеры рисунков тоже разные: от мелких до длиной в несколько метров".Археолог Сагымбай Мургабаев

Археолог Сагымбай Мургабаев с коллегами изучает петроглифы южного Казахстана с 2004 года. По его словам, Каратау – один из древнейших районов расселения человека в регионе. Здесь археологи обнаруживали стоянки, относящиеся еще к нижнему палеолиту – каменному веку. Исследователи обнаружили здесь не только наскальные изображения, но и другие археологические объекты.

Наскальные рисунки в Кызылординской области, петроглифы в Кызылординской области, скалы, горы, Каратау, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:00

Фото: пресс-служба Шиелийского района Кызылординской области

"Нынешним летом мы завершили очередные раскопки в Шиелийском районе. Нашли много интересного, и пока определяем, к какому периоду они относятся. О результатах объявим позже, когда они будут готовы. Но хочу сказать, что именно в горах Каратау появились первые агломерации первобытных людей. Стоянки древних людей, которые мы ранее нашли здесь во время раскопок, относятся к каменному веку, к периоду нижнего палеолита".Археолог Сагымбай Мургабаев

Сам хребет Каратау проходит по трем областям Казахстана – Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской. На протяжении веков через эти места пролегали важные пути, связывавшие разные территории.

"Здесь проходили караваны, появлялись стоянки и караван-сараи. Поэтому в каменной летописи Каратау мы видим изображения разных эпох. Это целые сцены, связанные с мифами, с религией. Некоторые из них исследователи связывают с периодом персидского царя Дария и эпохой Александра Македонского. Получается своеобразная каменная летопись. Ее можно назвать музеем под открытым небом".Специалист районного отдела туризма Тайыр Байдусенов

Петроглифы Сауыскандыка не расскажут свою историю за один визит. Чтобы понять их, нужны годы исследований, а чтобы сохранить – бережное отношение тех, кто сюда приезжает.

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Фото Мира Жакибаева
Мира Жакибаева
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