Приставки, CD-плееры и видеокассеты: культовые гаджеты из 90-х возвращаются в моду

Мода умеет возвращать то, что еще недавно казалось безнадежно устаревшим. В интерьерах и повседневной жизни вновь появляются знакомые детали 90-х и нулевых, а вещи той эпохи находят покупателей на онлайн-площадках. Почему прошлое снова становится актуальным, – в материале Zakon.kz.

Еще недавно старые игровые приставки, CD-плееры и видеокассеты считались техникой, от которой пора избавиться. Однако сегодня их снова выставляют на продажу на онлайн-площадках. Причем казахстанцы ищут не только редкие коллекционные модели: кому-то нужен плеер для музыки, кому-то – приставка из детства, а кто-то просто хочет вернуть в жизнь знакомую вещь.

Преподаватель по стилям в интерьере и искусствовед Наталья Ковтун считает, что интерес к таким вещам во многом связан с их эмоциональной ценностью. Для поколения, которое выросло в 90-е и нулевые, старый плеер или приставка напоминают о конкретном периоде жизни.

"Телевизор и видеоплеер, кассеты с фильмами с озвучкой "гнусявого" человека, "Марс", "Баунти", "Сникерс" и яркая реклама этих самых шоколадок – все это было для нас новым, поэтому и вызывало такой восторг и интерес. Человеку вообще свойственно тянуться к тому, чего он раньше не видел и не знал. Именно поэтому эти вещи так запоминались. И сейчас они снова привлекают внимание потому, что вызывают приятные воспоминания о детстве и юности", – рассказывает специалист.

Многие антиквары считают, что интерес к старой технике также связан не только с ностальгией, но и с ее практичностью. У устройств из прошлого есть особенность – каждое из них выполняет одну конкретную задачу. Плеер нужен для музыки, приставка – для игр, видеоплеер – для просмотра фильмов. В этом есть простота и ясность, которых порой не хватает современным гаджетам,

"Да, сейчас тоже можно скачать все и слушать все что хочешь, но ведь проблема в том, что даже если это все в твоем телефоне, тебя в любой момент могут прервать звонком, сообщением, – и ты уже не в том настрое, если бы просто шел в наушниках и слушал то, что тебе нравится и дает энергию", – говорит Наталья Ковтун.

Фото: pexels

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Стоит отметить, что интерес к старым вещам не означает отказа от современных технологий. Скорее, это попытка совместить их удобство с характером предметов прошлого. Поэтому рядом с новым смартфоном вполне может оказаться старый CD-плеер, а современная игровая система – соседствовать с приставкой, на которой когда-то играли всей семьей.

"Поэтому приставки, видеоплееры, плееры и становятся опять в моде – они помогают нам вспомнить то, что уже многие забыли – теплоту ощущений и живое общение с родными", – считает Наталья.

Фото: pexels

Специалисты отмечают, что ностальгия в последнее время проявляется и в интерьере. По словам Натальи Ковтун, в последнее время казахстанцам особенно стал интересен стиль 2000-х годов.

"В начале двухтысячных у людей было стремление окружить себя новой мебелью, выполненной в европейском стиле. Так в домах появились неизвестные ранее барные стойки, стеклянные столешницы и большое количество декоративных предметов. Сейчас подобные элементы снова входят в моду", – отмечает искусствовед.

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Похоже, прошлое возвращается не для того, чтобы повторить себя. Оно просто получает новый сценарий. Ранее привычные вещи становятся редкими, характерными и снова желанными. И пока на онлайн-площадках находят покупателей старые приставки и плееры, эпоха 90-х и нулевых продолжает жить уже в новом времени.