За год доходы казахстанцев увеличились на 14%

Среднедушевые денежные доходы населения Казахстана во II квартале 2026 года достигли 410 088 тенге, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы казахстанцев увеличились на 14%. Речь идет о номинальном росте без учета инфляции. Показатель рассчитан за весь квартал, а не за один месяц.

Главные источники дохода

Основным источником доходов остается трудовая деятельность. На нее приходится 72,7% всех денежных поступлений населения. В эту категорию входят заработная плата и доходы от самостоятельной занятости.

Еще 24,2% обеспечивают социальные выплаты. В их числе пенсии, пособия, адресная социальная помощь и стипендии. Остальную часть составляют материальная помощь от родственников, алименты, доходы от собственности и другие поступления.

Основные расходы

Среднедушевые денежные расходы за квартал составили 358 584 тенге. В статистике учитываются покупки товаров и услуг, налоги, погашение кредитов, долгов и другие платежи.

На потребительские расходы пришлось 90,7% всех денежных трат населения. При этом крупнейшей статьей расходов остаются продукты питания.

На продовольственные товары казахстанцы направляли 50,5% своих денежных расходов. На непродовольственные товары и платные услуги приходилась остальная часть потребительских затрат.

Что и как считают

В Бюро национальной статистики уточнили, что с начала года изменился порядок учета расходов. Теперь питание вне дома относится к платным услугам, тогда как раньше его включали в расходы на продовольственные товары.

Данные получены на основе выборочного исследования бюджетов 12 тысяч домашних хозяйств. Следующую публикацию статистики доходов и расходов населения запланировали на декабрь.