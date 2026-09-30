История одной инициативы: как сельчане спасли свой клуб и наполнили его жизнью

25 лет назад клуб в селе Карамурза продали на слом за 50 тысяч тенге, и трактор уже начал разрушать здание. Снос остановили две сестры, а затем к ним присоединились односельчане. Как они сохранили свое общественное пространство, где сегодня собирается все село, – в материале Zakon.kz.

Библиотека в мешке

В Бескарагайском районе области Абай есть небольшое село Карамурза. Находится оно в сосновом бору, из которого к людям иногда выходят зайцы, лисы и косули. Деревня живет за счет работы в местном лесничестве и уникальном лесо-семенном питомнике, где выращивают сеянцы сосны обыкновенной для восстановления сгоревших участков бора. Из соседних населенных пунктов на работу сюда приезжают химбойцы, водители, механики, инженеры леса, пропольщики.

В Карамурзе живет 309 человек, которые давно и хорошо друг друга знают. Они отправляют детей в одну школу, ходят в одни магазины и собираются по праздникам в одном клубе, который за последние 25 лет стал больше, чем просто культурное учреждение. Это кирпичное одноэтажное здание объединило сельчан в борьбе за то, что принадлежит им.

Сельский ДК много лет состоял на балансе лесхоза. В конце 90-х финансирование прекратилось и его отрезали от отопления. Котельную быстро разобрали на кирпичи. На тот момент Гульнар Цепневская устроилась работать в клуб культорганизатором. Ее родная сестра Нуриля Ромазанова – библиотекарем.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

"У нас было 0,25 ставки на двоих. Мы сами платили за свет. Мерзли, но все равно приходили в клуб. Потом установили буржуйку, за счет которой выжили", – вспоминают сестры.

В ту неотапливаемую зиму Нуриля Ромазанова собрала весь библиотечный фонд в мешки и унесла к себе домой до весны, чтобы книги не отсырели. Полки, которые валялись на полу после "работы" мародеров, сложила вдоль стенки.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

В роковой 2000 год здание выставили на продажу. Объявление напечатала местная газета "Иртыш". Небольшая заметка мелким шрифтом в углу страницы сообщала о том, что клуб продается на слом за 50 тысяч тенге.

"Через несколько дней после этого слышу: что-то на улице происходит, шум стоит. Выхожу, а там трактор начинает ломать угол", – вспоминает Гульнар Цепневская.

В тот момент она с сестрой встала на защиту здания.

"Я им говорю: Вы что делаете? Это мое рабочее место!" – рассказывает наша собеседница.

На помощь пришли сельчане и снос удалось остановить. В 2001 году после бюрократических процедур здание клуба поставили на баланс Канонерского сельского округа, в состав которого входит село Карамурза. Это уберегло здание от чужих планов.

Жизнь у буржуйки

Казалось бы, здание сохранили от разрушения. Но тут начались другие сложности. Клуб нужно было отапливать и сторожить, устраивать массовые мероприятия, которых люди по-прежнему ждали. Тепла и воды в нем не было. На помощь снова пришли односельчане.

"Мужчины построили внутри клуба полноценную печку, топили ее. Сварщики сварили трубы. Жители подвозили дрова, уголь и воду. Помогали, чем могли. Особенно молодежь. Она у нас активная во все времена. Бабушки переживали за клуб, отправляли своих детей и внуков к нам в помощь. Все понимали, что только общими усилиями можно сохранить здание. Истопников и сторожей не было, поэтому мы выбивали из биржи труда эти ставки". Гульнар Цепневская

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Местные жители не опускали рук. Борьба за клуб продолжалась больше 10 лет. И только в 2013 году районный Дом культуры взял карамурзинский клуб на свой баланс.

"Нам сделали долгожданный ремонт. С тех пор у нас появилась котельная, дали ставку сторожа и кочегара, которые получают заработную плату", – рассказывают сестры, которые сохранили клуб на селе и обеспечили рабочие места.

Сейчас перед сестрами стоят уже другие хозяйственные вопросы, которые они сами считают приятными хлопотами. В клубе необходимо отремонтировать освещение и обновить музыкальное оборудование. Бюджетные заявки на финансирование работ подали в районный акимат. Они надеются, что в 2027 году их одобрят.

"Мы всем селом отстояли здание! Теперь нам остается только работать и прикладывать больше сил", – говорят сестры.

Сильные традиции

Сельский клуб почти никогда не пустует. Здесь проходят концерты, собрания и массовые мероприятия, артисты из других районов устраивают гастроли. Местные жители отмечают все народные и государственные праздники. Здесь до сих пор сохранилась традиция наряжаться на старый Новый год, Масленицу, колядовать, ходить по домам, радовать своих соседей вниманием, а потом собираться в клубе. Поэтому ворота в здешних домах редко закрывают наглухо. А у многих их и вовсе нет.

Жители давно сохранили особый культурный код, который передают из поколения в поколение. Люди сами создают себе хорошее настроение, комфорт, учатся преодолевать сложности, помогая друг другу, и не жаловаться на власть. У жителей есть личная жизнь и общественная жизнь, которые тесно переплетены.

Слева Зайтуна Матвеева, фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Активно поддерживает местные традиции и помогает клубу жительница села Зайтуна Матвеева. Ее знают во всем Бескарагайском районе.

Сотрудницы клуба говорят о ней с теплотой.

"Она выступает на концертах, ни один не пропускает. Поет на казахском, татарском, русском, украинском языках. Участвует в конкурсах, представляет наше село на праздниках, приводит внучек. На Наурыз варит коже, на Масленицу печет блины. Легко перевоплощается в любого героя или символ праздника, охотно делится рецептами", – рассказала Гульнар Цепневская о своей землячке.

Кстати, Зайтуна-апай, как называют ее в деревне, много лет перевоплощалась в местного Деда мороза. В своем фирменном костюме водила хороводы на новогодней елке для малышей и школьников. А накануне 31 декабря заходила к ним домой, предварительно набив мешок конфетами. Ей 67 лет, дважды бабушка. И только в прошлом, 2025 году, она передала свое амплуа вместе с костюмом старшему племяннику. Теперь он продолжает праздничную традицию села.

В праздники улицы Карамурзы наполняются музыкой, поздравлениями и жителями в ярких костюмах. Люди ходят в гости к соседям, поздравляют друг друга. И сельские дети здесь до сих пор верят в чудо.

Из клуба в коворкинг

Сестры Гульнар и Нуриля оказались скромными женщинами. О себе говорят мало, но друг о друге – с гордостью. Нуриля Ромазанова рассказала, что ее старшая сестра пишет стихи, сама оформляет стенды в клубе, а еще обшивает девочек из танцевальной группы "Гульдер", которую сама же и ведет.

Эту группу бесплатно посещают 10 девочек в возрасте от 12 до 16 лет. Они выступают с народными танцами на районных и сельских мероприятиях. Недавно сестры сложились деньгами и купили оверлок.

"Однажды пришел момент, когда мне захотелось шить. И вот уже несколько лет я создаю для своих воспитанниц сценические костюмы. Сами покупаем с сестрой ткани и придумываем наряды", – говорит Гульнар Цепневская.

А недавно появился еще один клуб "Акбота", который стал для малышей от 4 до 8 лет дошкольным коворкингом. На своих встречах они рисуют, читают книги, обсуждают сюжеты сказок. И, конечно, готовят концертные номера. А взрослые читают книги, пока ждут своих детей.

"Наши дети приходят развиваться. А за ними идут их взрослые родственники. Заходят в клуб, интересуются книгами, а потом приходят посмотреть на выступления малышей. Еще и сами участвуют, чтобы поддержать внуков и детей. Так мы собираем здесь постоянное сообщество сельчан", – говорят сестры.

Особое место в клубе занимает стенд, обтянутый бордовым плюшем. Он посвящен 80-летию Победы. Для сельчан это не просто лица из прошлого – на снимках они узнают своих родных, соседей и знакомых.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Четверть века назад жители Карамурзы остановили трактор, который уже начал ломать клуб. Потом сами топили печь, привозили уголь и воду, ремонтировали здание и сохраняли библиотеку. А сегодня им уже не приходится бороться за стены. Теперь главное – чтобы сюда продолжали приходить люди. Пока дети репетируют танцы, взрослые берут книги, а на праздники здесь собирается все село – клуб остается тем, ради чего его когда-то и отстояли.