Пик осенней аллергии: специалист рассказала, когда станет легче

В Алматы в сентябре 2026 года зафиксировали рекордный уровень пыльцы полыни и амброзии. Аллергия атаковала буквально каждого второго жителя города. Когда закончится пик осенней аллергии и как пережить этот период, разбирался Zakon.kz.

Почему этой осенью аллергикам особенно тяжело

В этом году в городе зафиксировали очень высокие показатели пыльцы. Особенно активными оказались полынь и амброзия – растения, которые могут вызывать выраженные симптомы сезонной аллергии. По данным пыльцевого мониторинга, в сентябре 2026 года в Алматы концентрация этих аллергенов в воздухе неоднократно превышала критические значения.

"Осень – наиболее неблагоприятный период для людей с пыльцевой аллергией в Алматы. Аэропалинологические исследования, которые проводились в Казахстане около 20 лет назад при Институте эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, показали, что в воздухе присутствует пыльца сорных растений: полыни, амброзии, конопли, лебеды", – говорит заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии, доктор медицинских наук, профессор Аллергоцентра профессорской клиники Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Жанат Испаева.

По словам врача, это одни из наиболее агрессивных осенних растений, способных вызывать аллергические реакции и поллиноз.

Заболевание может проявляться:

ринитом,

конъюнктивитом,

астмой,

другими аллергическими симптомами.

Наиболее часто встречается риноконъюнктивит, а примерно у 30% пациентов развивается пыльцевая астма.

"Аэропалинологические исследования проводились по всему Казахстану. Специалисты не только определяли виды пыльцы, но и изучали ее концентрацию в воздухе. Эти данные позволяли оценивать распространение и интенсивность пыления в разных регионах страны. Интересно, что в экологически неблагоприятных регионах – Кызылординской области и Приуралье – исследования показали большее количество пыльцы спор и меньшее количество пыльцы трав. В Алматы, напротив, преобладала пыльца трав", – говорит Жанат Испаева.

Осенний период начинается с активного цветения растений. Они начинают появляться примерно с середины августа и могут сохраняться до октября и даже ноября, вплоть до первого мокрого снега.

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Поэтому расслабляться аллергикам пока рано. При обострении важно соблюдать назначенное лечение, принимать антигистаминные препараты и наблюдаться у аллерголога. Не стоит ждать, пока симптомы усилятся: контролировать состояние лучше заранее.

"С появлением мокрого снега к пыльце сорных трав добавляются споры грибов. Их сочетание с пыльцой может вызывать более тяжелые аллергические реакции, в том числе пыльцевую бронхиальную астму. В некоторых случаях она может переходить в круглогодичные проявления аллергических заболеваний". Аллерголог Жанат Испаева

Пик пыления: почему симптомы усиливаются

Пыльца – один из главных сезонных аллергенов. Ее концентрация в воздухе меняется в зависимости от периода цветения растений и погодных условий. Сезонная аллергия может проявляться по-разному. Заложенный нос, приступы чихания, зуд и слезотечение – симптомы, которые многие привыкли воспринимать как обычную простуду.

Но есть важное отличие: при аллергии температура и общее состояние организма обычно не соответствуют типичной картине вирусной инфекции.

"В период обострения применяются антигистаминные препараты в сочетании с топическими кортикостероидами. Лечение зависит от проявлений заболевания: отдельные препараты используются при рините, бронхиальной астме и кожных симптомах. При обострении рекомендую не откладывать обращение к аллергологу и не заниматься самолечением", – говорит врач.

Как уменьшить симптоматику

Не забывайте о влажной уборке. Пыль собирает частицы пыльцы и другие раздражители. Регулярная влажная уборка поможет уменьшить их количество в квартире.

После улицы сразу в душ. Пыльца легко оседает на волосах, коже и одежде. Поэтому после прогулки лучше принять душ, умыться и переодеться, не стоит приносить аллерген с собой домой.

Проветривайте с умом. В разгар сезона цветения открытые окна могут впустить в дом новую порцию пыльцы. Лучше проветривать после дождя или в периоды, когда ее концентрация в воздухе ниже.

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Высокий уровень пыльцы – это не повод паниковать, но хороший сигнал для людей с сезонной аллергией: внимательнее относиться к своему состоянию. Если симптомы становятся выраженными, мешают спать, работать или заниматься обычными делами, а особенно если появляются проблемы с дыханием, важно обратиться к врачу.

Пыльца пока не сдается, но и аллергикам не стоит пускать ситуацию на самотек. Следите за своим состоянием, не игнорируйте симптомы и вовремя обращайтесь к врачу, чтобы сезон аллергии не закончился больничной палатой.