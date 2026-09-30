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Статьи

Выбирайте себя: история невероятной трансформации 70-летней алматинки

Раиса Мамбетова, модель , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 17:17 Фото: Zakon.kz
Глядя на стройное тело, бодрость и красоту Раисы Мамбетовой, никто не даст ей 70 лет. Она разрушает стереотипы о старости и стремится к вечной молодости, доказывая, что возраст только в нашей голове. Zakon.kz поделится историей трансформации пенсионерки из Алматы.

Но стоит начать с того, что Раиса Мамбетова не всегда выглядела настолько потрясающе. До 65 лет она была самой обыкновенной женщиной, которая совмещала работу, быт, семью. Страдала от лишнего веса и часто жаловалась на здоровье.

"Живу с любимым супругом на протяжении 47 лет. У нас трое детей, двое внуков. По профессии я инженер, долгое время работала по специальности. А когда вышла замуж, совмещала уют в доме, поддержку мужа, воспитание детей. Супруг был прокурором, он редко приходил домой, часто был в командировке. Думала, если я буду заниматься своим творчеством, кто будет следить за семьей. Хоть и была активной, но всегда откладывала свои мечты на потом. Молодость стала для меня вовсе не ошибкой, а большим опытом, которым я хочу сейчас воспользоваться".Раиса Мамбетова

Только с рождением первой внучки она решила пересмотреть отношение к себе. Впервые серьезно занялась спортом, отучилась на актерское мастерство и вышла на подиум.

"В 53 года я впервые стала бабушкой и по-настоящему полюбила детей. К своим детям я не так относилась, потому что нужно было все успевать и прочувствовать материнство так глубоко не смогла. А с внучкой все было по-другому: я ее водила в разные кружки, заодно сама просвещалась. И жить для себя начала в старости. Бросила вызов своему возрасту. Занялась спортом в 65 лет, в 66 лет окончила актерские курсы, а после начала сниматься в рекламах, кино, клипах и стала моделью".Раиса Мамбетова

Теперь занятия спортом для женщины – ежедневная привычка. Она отлично подтянула тело. Сесть на шпагат, подтянуться на турнике и сделать пару крутых трюков на брусьях – для нее легко.

"Каждый день я рано встаю. Начинаю свой день с пробежки, силовых упражнений и растяжки. Отказалась от вредной еды. Забочусь о своем здоровье и красоте, люблю одеваться стильно и участвовать в разных проектах в качестве модели".Раиса Мамбетова

Также алматинке удалось воплотить еще одну заветную мечту – стать обладательницей короны конкурса красоты.

"В этом году я приняла участие в конкурсе красоту "Миссис Казахстан". Он проходил в Алматы. На нем собрались 27 красавиц. Я была самой возрастной. Я всегда мечтала стать моделью. Как-то дочь рассказала про этот конкурс и сказала: "Мама, если не сейчас, то когда? Идите осуществлять свою мечту". Я научилась дефилировать, позировать и просто быть собой. Там были молодые, харизматичные, красивые девушки. Среди них я тоже смогла почувствовать себя такой. Многому от них научилась. И завоевала титул Miss Grand Kazakhstan".Раиса Мамбетова

Вскоре ее примеру последовал даже супруг, который стал напарником в спорте. Пара даст фору многим молодым. А главное – они пример того, насколько брак может быть крепким и счастливым.

"Когда я супругу рассказала о своих планах, в частности о том, что хочу стать моделью, он с радостью поддержал. Мы всегда держимся друг за друга и радуемся нашим успехам. Также все благодаря детям. Например, продюсером является моя дочь, которая видит мои потенциалы и ведет к мечте".Раиса Мамбетова

Секрет молодости алматинки прост – это регулярные занятия спортом, правильное питание, жизнелюбие и здоровые отношения в семье.

"Я люблю жизнь. Не хочу сидеть дома. Если у человека есть цель, то надо идти к ней. Возраст – не повод отказываться от своих желаний, наоборот, на пенсии целый вагон свободного времени, можно больше заботиться о себе, заниматься любимым делом, читать книги. Хочу людям показывать свое красивое тело и доказать, что возраст тут вообще ни при чем. Я строю свое тело каждый день и выглядеть так – ежедневный труд".Раиса Мамбетова

Молодежи алматинка рекомендует заботиться о своем здоровье, не откладывать свою мечту на потом и постоянно учиться, а ровесницам советует не ставить на себе крест, долго не засиживаться дома с внуками, продолжать мечтать и добиваться целей.

"Никогда не поздно начать с нуля, заниматься спортом и мечтать. Когда люди видят меня и узнают, что мне 70 лет, они восхищаются. Говорят, что я прекрасно выгляжу и мотивирую их на занятия спортом. Признаются, что хотели бы в старости тоже так выглядеть. И мне это приятно слышать, такое вдохновляет двигаться дальше".Раиса Мамбетова

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Раиса Мамбетова продолжает мечтать по-крупному и строит на жизнь грандиозные планы. Она верит, что сумеет всего достичь, главное – идти вперед, не теряя попросту время. Ее цель – стать всемирной моделью, рекламировать известный бренд белья с крыльями ангела.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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