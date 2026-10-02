Выходные с видом на горы: три новых места для отдыха в области Жетысу

Петроглифы у горы Черепаха, огромные белые валуны у реки и прогулки у подножия гор. В области Жетысу появились три бесплатных экопарка, каждый из которых может стать отдельным маршрутом на выходные. Что посмотреть в Талдыкоргане, Саркане и Текели – в материале Zakon.kz.

Жителям области Жетысу теперь необязательно далеко ехать, чтобы провести выходной на природе всей семьей и в комфортных условиях. Здесь открыты сразу три экопарка – "Тасбақа" в Талдыкоргане, "Серкесай" в Текели и "Қойтас" в Саркане. Посещение новых природных зон отдыха бесплатное.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Три экопарка общей площадью 84 га созданы в области в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан". Главный принцип проектов – не менять природный ландшафт, а сделать его более доступным и комфортным для отдыха. Всего же в Жетысу насчитывается 132 парка, скверов и аллей общей площадью 296,3 га.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Қойтас" – парк среди белых камней

Необычное место – экопарк "Қойтас" в поселке Саркан. Его особенность – сохраненный естественный ландшафт с огромными камнями, которые давно стали визитной карточкой этой местности. Про расположение валунов люди говорят, что это "футуристический пейзаж".

Территорию благоустроили, здесь появились прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, зоны для стрит-воркаута и скейтборда, небольшой теннисный корт, беседки и фонтан. Для проведения культурных мероприятий построена сцена с амфитеатром на 400 мест. Перед входом в парк обустроена набережная "Денсаулық", а вдоль реки Саркан проложено около километра пешеходных дорожек.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Фишкой "Қойтаса" стала также "наглядная картина". В экопарке высажены деревья и установлены фигуры животных, характерных для национального природного парка "Жонгар-Алатау".

"Особенно важно, что давно знакомое природное место не перестроили до неузнаваемости, а аккуратно благоустроили. Здесь и раньше было очень красиво, и люди приходили отдыхать. Хорошо, что территорию облагородили и сделали полноценным парком, при этом сохранили природу. Теперь сюда приятно прийти с детьми, прогуляться, посидеть у реки. Думаю, "Қойтас" станет одним из любимых мест отдыха не только жителей Саркана, но и наших гостей". Житель Сарканского района Ильяс Назаров

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Тасбақа" – петроглифы у горы Черепаха

У экопарка "Тасбақа" с горой Черепаха своя история.

Гора Черепаха в урочище Кызылтас близ Талдыкоргана давно известна горожанам благодаря необычному природному ландшафту и расположенным здесь петроглифам, предположительно относящимся к железному веку.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Несколько лет назад судьба территории горы оказалась в центре внимания общественности из-за добычи в этих местах диорита. За сохранение горы и наскальных изображений выступили экоактивисты и жители Талдыкоргана, тему неоднократно поднимали средства массовой информации.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Впоследствии освоение карьера было прекращено, а гора и находящиеся рядом петроглифы были сохранены для дальнейшего изучения. Сегодня здесь создан экопарк для прогулок и семейного отдыха.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Для нас "Тасбақа" – действительно уникальное место. За Черепаху в свое время дружно вступились жители города, активисты, все переживали, чтобы эту местность сохранили для истории. Поэтому особенно приятно видеть, что теперь сюда приходят семьями, гуляют с детьми, отдыхают. И главное – сохранилась сама суть этого места". Жительница Талдыкоргана Марина Амелькина

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Серкесай" – отдых с видом на горы

Третий экопарк – "Серкесай" – открыт совсем недавно в легендарном туристическом Текели. Уже в первый день после открытия новое пространство у подножия гор посетили тысячи человек. Парк задуман не как обычная городская зона отдыха, а как отправная точка для прогулок, активного досуга и знакомства с туристическими маршрутами горного города.

Житель Текели Иван Наумов считает, что такие пространства могут стать еще и хорошим стимулом для развития массового спорта.

"Движение и спортивный образ жизни продлевают активную жизнь человека. Но для того, чтобы люди больше двигались, нужны доступные и удобные места. Экопарк "Серкесай" как раз дает такую возможность. Можно ходить пешком, заниматься скандинавской ходьбой, тренироваться, отправляться на маршруты. Причем все это на свежем воздухе и бесплатно". Житель Текели Иван Наумов

У каждого из трех экопарков области Жетысу свой характер. "Тасбақа" объединяет природный отдых с историко-культурным наследием, "Қойтас" знакомит с природой Жонгар-Алатау, а "Серкесай" делает ставку на горные маршруты и активный образ жизни.

Но объединяет их возможность провести свободное время на природе, не покупая путевку и не отправляясь в дальнюю поездку. Для семейного выходного теперь достаточно выбрать направление – Талдыкорган, Саркан или Текели.