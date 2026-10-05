Мы не ИИ, не маска, не эффект: брат и сестра удивили Казнет редкой внешностью

Не так давно в Казнете появились новые блогеры – родные брат и сестра альбиносы из села в Туркестанской области. Их посты стремительно набирают просмотры и подписчиков благодаря невероятной истории и редкой внешности. Zakon.kz расскажет, как живет необычная семья.

На первый взгляд, это среднестатическая казахская семья из аула, которая живет в частном доме и разводит лошадей. Но если познакомиться ближе, можно узнать, что они гордость поселка Танатар, – ведь в ней все спортсмены с большими достижениями. Еще один удивительный факт – родные брат и сестра альбиносы.

Самый старший из шести детей – Бекасыл Әжіқабыл. Ему сейчас 23 года, он работает тренером по дзюдо. У парня белые волосы, брови и ресницы, а глаза переливаются в четыре цвета.

"Глядя на других, о своей внешности стал задумываться в 10 лет, а про альбинизм узнал ближе к 14 годам. Когда поинтересовался у родителей, почему я особенный, они сказали, что я такой в прадедушку, – он был альбиносом и, судя по всему, гены передались. Как и другие дети, часто хотел играть на улице, но меня не пускали, прятали от солнца, потому что в моем организме есть нехватка меланина – специального пигмента, который защищает организм от ультрафиолетовых лучей. Как и у всех альбиносов, у меня слабое зрение и светобоязнь. Например, в 20 метрах не могу распознать человека: женщина это или мужчина. Глаза меняются в четыре цвета, в зависимости от погоды и времени суток". Бекасыл Әжіқабыл

Но молодой человек сумел реализовать себя в жизни и выявить свои сильные стороны.

"В детстве я совсем не мог играть с мячом. Зато любил шахматы, шашки, тогызкумалак. Хорошо знал математику. Умею рисовать. Отец – мастер спорта по самбо и дзюдо, он был и тренером, поэтому наша вся семья спортивная. Его путь продолжили все дети. Чтобы я смог за себя постоять, папа усиленно меня тренировал. Теперь у меня есть свои ученики, которым я преподаю дзюдо". Бекасыл Әжіқабыл

Несмотря на то что альбинос живет в глубинке, его необычная внешность заинтересовала даже звезд. Благодаря ей три года назад ему удалось сняться в клипе певцов Мираса Жугунусова и Nazima на казахскую песню "Таптым", съемки которой проходили в Алматы.

"В клипе главный герой и парень, который держит цветы, – это я. Это была единственная съемка, в которой я принял участие. После этого меня никуда не звали, но попробовать себя еще раз в качестве актера или модели мне очень хотелось бы". Бекасыл Әжіқабыл

Парень отметил, что окружающие к нему всегда относились хорошо, но все равно он по сей день продолжает задавать себе много вопросов. Хотя и у незнакомцев их возникает не меньше. Поэтому с недавних пор житель Туркестанской области решил вести блог, чтобы больше рассказывать о своей жизни и узнавать, как живут другие альбиносы.

"Чаще спрашивают, кто я по национальности, поэтому, когда захожу в незнакомые здания или магазины, первым делом здороваюсь на казахском языке, чтобы они знали, что я казах. И все равно иногда умудряются спросить: "Как тебе, русскому, удалось так хорошо выучить казахский?" Даже было так, что после моего объяснения мне говорили: "Если в организме не хватает меланина, его нельзя прокапать или получить?" Я отвечаю, что не все так легко, это непоправимо и неизлечимо. Однако мне самому нравится быть таким". Бекасыл Әжіқабыл

Настоящей сенсацией стало то, что Бекасыл Әжіқабыл представил своей аудитории родную сестренку Казыну, которая тоже оказалась альбиносом.

"Удивительно, но вот так мы с Казыной похожи на отца нашего дедушки, который был альбиносом. Когда я завел блог, не стал сразу показывать свою сестренку, хотел сначала посмотреть на реакцию людей. Они достаточно тепло и с поддержкой отнеслись ко мне, поэтому со мной в эфир вышла Казына. Многие сомневались, что мы реальные, и тогда мы заявили: "Мы не ИИ, не маска, не эффект. Мы настоящие казахи". За день наш дуэт собрал больше одного миллиона просмотров. После этого наш дайрект завалили сообщения. Много комплиментов. Пишут даже сами альбиносы и их родители, просят совета или просто выражают восхищение нашей смелостью. Хочу отметить, что Казыне 15 лет. Она очень разносторонняя: играет на домбре, самоучка, не зная нот и не посещая занятий музыкой, научилась сама на слух играть. Также она уже семь лет занимается дзюдо и борьбой". Бекасыл Әжіқабыл

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Брат и его младшая сестра поделились, что у них большие планы по поводу создания контента. Их видео за несколько месяцев уже завлекли 39,9 тыс. подписчиков, теперь цель – 100 тыс. Семья показывает в Сети свою жизнь в ауле, подписчиков познакомили с остальными родными, и Бекасыл впервые за все это время даже оседлал домашнего коня ради контента, хоть и признаваясь, что очень боялся этого.

В дальнейшем спортсмены намерены показывать свои тренировки. Как следствие популярности, альбиносам стали поступать деловые предложения и реклама. Они подчеркнули, что все в жизни возможно, главное – иметь чистые намерения и уметь довольствоваться тем, что есть.