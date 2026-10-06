Золотая осень на озере Иссык: фоторепортаж из одного из самых живописных мест близ Алматы

Как только в городе начинают желтеть листья, алматинцы едут на озеро Иссык. И не зря. Это одно из самых красивых мест в окрестностях города в осеннюю пору. Корреспондент Zakon.kz тоже отправился полюбоваться бирюзовой жемчужиной в окружении золотой листвы.

Как добраться

Озеро находится в 40 минутах к востоку от Алматы. Без пробок можно доехать примерно за час с небольшим. Сначала нужно добраться до города Есик, а затем по серпантину подняться до паркинга чуть ниже озера.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Дорога туда сейчас хорошая. В отличие от многих туристических маршрутов, она практически не затронута ремонтными работами.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Народу, конечно, много, и припарковаться в выходные непросто. От парковки можно доехать до площадки перед озером на открытых электрических машинах (стоимость 500 тенге с человека в одну сторону) либо дойти пешком. Это недалеко и крутых подъемов по пути нет.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Страницы истории

У прекрасного озера долгая и местами грустная история. Оно образовалось около 10 тысяч лет назад в результате горного обвала, который создал естественную плотину, и просуществовало так до 1963 года. Уже тогда озеро было излюбленным местом отдыха. В окрестностях были санатории и пионерские лагеря. Однако 7 июля 1963 года в результате страшного землетрясения естественная плотина была разрушена. Трагедия унесла почти тысячу жизней.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

К девяностым годам плотину восстановили. Озеро вернуло былой объем и красоту и снова стало центром притяжения местных жителей и иностранных туристов. Множество людей приезжает полюбоваться пейзажами ежедневно и на берегу слышна речь на самых разных языках мира.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Купание в озере запрещено. Да и не особо хочется, ведь вода в нем ледяная даже в самый жаркий летний день. Несколько лет назад по озеру было разрешено катание на моторных лодках, но жители и туристы жаловались на шум и запах бензина, и лодки убрали. Так что сейчас слушать пение птиц и шелест осенней листвы ничего не мешает.

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Куда заехать по дороге

Если вы интересуетесь историей, то по пути на озеро Иссык можно заехать на Иссыкские курганы. Это знаменитый археологический памятник сакской культуры. Именно там был обнаружен один главных из символов Алматы – Алтын адам (Золотой человек). Найденные в кургане сокровища датируются V-IV веками до н. э. Все это хранится в музейном комплексе прямо по дороге на озеро (между поворотом с Кульджинского тракта и въездом в город Есик).

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Поездку на осеннее озеро однозначно стоит совместить с посещением музея туристам и семьям с детьми, ведь там хранится древнее оружие, украшения и элементы одежды с золотыми пластинами. Тогда отдых выйдет не только приятным, но и познавательным. Музей работает ежедневно с 9:00 до 18:00. Стоимость билетов от 200 до 500 тенге.