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В гости к соседям: стоит ли ехать на южный берег Иссык-Куля и что там посмотреть

Иссык-куль, Кыргызстан, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:49 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Алматинцы часто выбирают озеро Иссык-Куль для своего летнего отдыха. Это недалеко, доступно и интересно. Чаще всего едут в популярные туристические места: Чолпон-Ата, Балыкчи и Бостери. Корреспондент Zakon.kz поехал совсем в другую сторону – на южный берег.

Ехать было решено не со стороны Бишкека, а со стороны Каркары. В соцсетях стали популярными ролики о том, что именно там на границе вообще нет очередей, а дорога настолько идеальная, что путешествовать по ней – одно удовольствие.

До границы мы действительно добрались очень быстро и по очень хорошей дороге. Приехали к открытию. Очередь была, но небольшая. Ждали около часа, а само прохождение границы заняло порядка 30 минут.

Иссык-куль, Кыргызстан, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:49

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Желающим ехать по этому маршруту важно знать: пограничный пункт работает только с 08.00 до 17.00.

Иссык-куль, Кыргызстан, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:49

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Состояние дороги

Далее некоторое время дорога шла действительно хорошая, но от Каракола до поселка Тосор, куда мы направлялись, на расстоянии 100 километров почти не было асфальта. В итоге тот путь, который должен был занять у нас пару часов, занял почти пять в пыли и постоянной тряске.

Путешественникам стоит учитывать этот момент и выбрать или другой берег, или другой путь. Или, как вариант, подождать. Новая дорога обещает быть широкой и ровной, так что в 2027 туристы будут ехать по ней и любоваться видами, а не мучиться, как мы.

Иссык-куль, Кыргызстан, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:49

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Виды в дороге поистине потрясающие. Если Казахстан провожает нас степями и каньонами, то Кыргызстан встречает живописными зелеными долинами и цветущими лугами. Дорога сначала идет между рапсовыми полями, садами и предгорьями, а потом выходит к побережью Иссык-Куля и далее уже пролегает вдоль побережья.

Южный или северный берег: что выбрать?

Южный берег озера мало популярен у алматинских туристов. Из Алматы чаще едут на северное побережье – там теплее, больше развита инфраструктура и много развлечений. На южный берег едут совсем за другим. За атмосферой, тишиной и перезагрузкой. Там с трудом можно найти хороший кофе, но зато можно наслаждаться пустынными пляжами, слушать пение птиц в садах.

Иссык-куль, Кыргызстан, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:49

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

За все время пребывания мы не встретили соотечественников. Зато много гостей из дальнего зарубежья (Франции, Германии, США и Италии). Также на южное побережье приезжают отдыхать сами кыргызстанцы.

Вода здесь заметно холоднее и температура воздуха в начале июля была около 25 градусов (блаженство после алматинских 36-ти). Зато очень мало народу. Намного ниже цены на размещение и вода кристально чистая.

Что посмотреть на берегу Иссык-Куля

Из-за ремонта дороги мы не смогли посетить некоторые места из запланированных. На горячие источники и скалы Джеты-Огуз без дороги ехать было бы слишком тяжело. Зато всего в 11 километрах от села Тосор есть удивительный каньон "Сказка".

Иссык-куль, Кыргызстан, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:49

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Доехать туда очень просто. Дорога от трассы занимает всего три километра. Она грунтовая, но довольно ровная. Сами красоты каньона находятся друг от друга на небольшом расстоянии, так что вы сможете посмотреть скалу "Замок", разноцветные холмы, "китайскую стену" и подняться на смотровую площадку без изнурительных долгих переходов.

Иссык-куль, Кыргызстан, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:49

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Стоимость посещения – 50 сомов с человека. Лучше брать наличку, так как мобильный интернет там недоступен. На территории есть фотозона, сувенирный магазин, указатели и туалет.

Иссык-куль, Кыргызстан, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:49

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:49
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Советы туристам:

· По возможности не используйте оффлайн-навигатор. Несколько популярных навигаторов, работающих без интернета, упорно вели нас по грунтовке через горы, хотя этот маршрут оказался далеко не лучшим при наличии хорошей дороги через поселки. Лучше потратить немного денег на роуминг и включить навигатор с интернетом.

· Не пренебрегайте солнцезащитными кремами. Солнце на Иссык-Куле очень опасное, и ожоги на коже появляются даже при малом пребывании на солнце и даже в пасмурную погоду.

· Приезжайте на границу заранее. Очередь может быть, а может и не быть. Если не успеете до 17:00, ночевать придется в поле, либо возвращаться.

· Будьте осторожны со скоростным режимом. Далеко не везде есть указатели начала и конца населенных пунктов на трассе.

· Не забудьте оформить ОГПО на машину. Сделать полис можно онлайн на 15, 30 или более дней. Для этого просто забейте в поисковике "Страховка на машину в Кыргызстане онлайн", и он вам выдаст прямые ссылки на сервисы.

Ранее мы рассказывали об отдыхе на Алаколе и о том, как за последние годы преобразилась "жемчужина Казахстана".

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Фото Ксения Калашникова
Ксения Калашникова
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