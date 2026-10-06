Где в мире сегодня безопаснее всего и что говорят о Казахстане

По данным проводимых исследований, Казахстан входит в число самых безопасных стран СНГ – как для своих граждан, так и для приезжих иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Аналитики онлайн-сервиса World population review, объединив результаты исследований за 2026 год сразу нескольких центров и отдельных специализированных платформ, составили глобальный рейтинг стран по уровню безопасности.

В своих расчетах они использовали данные австралийского международного Института экономики и мира (глобальный индекс миролюбия и индекс террористических угроз), а также аналитических онлайн-платформ Travel Safe Abroad и U.S. News and World Report (в исследованиях опираются на материалы международных отчетов об уровне преступности, криминогенной обстановки, социальной терпимости в отдельно взятых государствах и на результаты проводимых опросов общественного мнения).

Итоговая оценка степени безопасности стран мира выставлялась по шкале от 0 до 100, где 100 стало наивысшим показателем.

Самые безопасные страны

Мировым лидером по уровню безопасности для своих граждан и приезжих иностранцев, по версии специалистов World population review, в 2026 году продолжила оставаться Исландия. Ее итоговый индекс составил 95 баллов.

На втором месте этого рейтинга с оценкой степени безопасности в 94 балла разместилась Дания. Третье место с показателем 92 балла заняла Австрия.

В топ-10 самых безопасных сегодня стран мира также вошли: Французская Полинезия (92 балла), Сингапур, Новая Зеландия, нидерландский остров Аруба, Бермудские острова, Гибралтар (все – 90 баллов) и Швейцария (89 баллов).

Оценка Казахстана и ситуация в СНГ

Как уже указывалось выше, Казахстан вошел в число самых безопасных стран на пространстве СНГ, уступив по этому показателю в 2026 году только Беларуси, которая занимает 51-е место в мире с итоговым индексом 77 баллов.

В этом ключе, согласно опубликованным данным, наша страна разместилась на 63-й строчке глобального рейтинга из 194 возможных с итоговым индексом безопасности 72 балла.

К слову, уровень безопасности Казахстана составители этого рейтинга оценили гораздо выше, чем в Черногории (70-е место и 70 баллов), Соединенных Штатах Америки (81-е место и 68 баллов), Молдове (84-е место и 67 баллов), Китае (85-е место и 66 баллов), Франции (89-е место и 64 балла) и Грузии (91-е место и 63 балла).

На пространстве СНГ более низкими показателями в этом аспекте, чем у Казахстана и Беларуси, отметились: Армения (95-е место и 60 баллов), Азербайджан (114-е место и 51 балл), Узбекистан (157-е место и 40 баллов), Таджикистан (161-е место и 38 баллов), Кыргызстан (162-е место и 38 баллов) и Россия (172-е место и 34 балла).

Самые небезопасные государства

Самым небезопасным государством в мире – как для местных граждан, так и для иностранцев, – согласно данным международных исследований, продолжает считаться Палестина.

Чуть лучше дела в этом аспекте сегодня обстоят в Малави, Танзании, Южном Судане, Сирии, Йемене (все –10 баллов), Афганистане, Ираке (14 баллов), Сомали (16 баллов), Ливии и Северной Корее (21 балл).