Подросток на высоте 3 332 метра: спасатели помогли спуститься с горы в Алматы

Несовершеннолетний турист не смог самостоятельно спуститься с гор в Алматы. На помощь вызывали спасателей, сообщает Zakon.kz.

В горах Алматы сотрудники ДЧС помогли 16-летнему путешественнику спуститься с высоты более 3 300 метров. Подросток находился в районе пика Скалистый и нуждался в сопровождении при спуске.

Как сообщили в МЧС, спасатели установили местонахождение подростка 2010 года рождения с помощью геолокации. Его нашли на высоте 3 332 метра и сопроводили до шлагбаума "Эдельвейс", где передали родственникам.

Медицинская помощь подростку не потребовалась.

Ранее стало известно, что мужчине стало плохо на горе в Бурабае. Также потребовалась помощь спасателей.