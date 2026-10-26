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Общество

Подросток на высоте 3 332 метра: спасатели помогли спуститься с горы в Алматы

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 09:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Несовершеннолетний турист не смог самостоятельно спуститься с гор в Алматы. На помощь вызывали спасателей, сообщает Zakon.kz.

В горах Алматы сотрудники ДЧС помогли 16-летнему путешественнику спуститься с высоты более 3 300 метров. Подросток находился в районе пика Скалистый и нуждался в сопровождении при спуске.

Как сообщили в МЧС, спасатели установили местонахождение подростка 2010 года рождения с помощью геолокации. Его нашли на высоте 3 332 метра и сопроводили до шлагбаума "Эдельвейс", где передали родственникам.

Медицинская помощь подростку не потребовалась.

Ранее стало известно, что мужчине стало плохо на горе в Бурабае. Также потребовалась помощь спасателей.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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