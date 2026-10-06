Бывшие могут вернуться: ретроградная Венера и Меркурий готовят испытания для любви и денег

Осень 2026 года обещает стать временем неожиданных встреч, возвращения бывших возлюбленных и пересмотра финансовых решений. Ретроградная Венера уже вступила в свои права, а вскоре к ней присоединится Меркурий. Чего стоит опасаться и какие решения лучше отложить, – в материале Zakon.kz.

С октября начинается период, который астрологи связывают с серьезными переменами в личной жизни, финансах и даже отношении человека к самому себе. С 3 октября Венера перешла в ретроградное движение, а в конце месяца к ней присоединится Меркурий. По мнению сторонников астрологии и нумерологии, такое сочетание способно заставить людей вернуться к нерешенным вопросам, пересмотреть привычные ценности и по-новому взглянуть на отношения.

Известный казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова рассказала, почему в ближайшие недели стоит внимательнее относиться к любовным признаниям, семейным конфликтам, финансовым обязательствам и даже желанию кардинально изменить внешность.

При этом важно учитывать, что ретроградное движение планет – наблюдаемый астрономический эффект, при котором с Земли кажется, будто планета движется в обратном направлении. Научных доказательств того, что оно влияет на отношения, здоровье, финансовые решения или количество дорожно-транспортных происшествий, нет. Приведенные ниже прогнозы отражают астрологические трактовки и личные рекомендации эксперта.

Любовь из прошлого: почему бывшие могут снова появиться в вашей жизни

Одной из главных тем ретроградной Венеры, согласно астрологическим представлениям, становится переоценка отношений. Причем речь идет не только о действующих союзах, но и о романтических историях, которые, казалось бы, давно остались в прошлом.

Венера в западной астрологии символизирует любовь, партнерство, красоту, материальные ценности и внутреннюю гармонию. Ее ретроградный период принято считать временем, когда человек начинает сомневаться в прежних решениях и возвращаться к незавершенным эмоциональным историям.

По словам Айсулу Ахимовой, именно сейчас некоторые люди могут неожиданно получить сообщение от бывшего или сами почувствовать желание восстановить прерванное общение.

"Возможно возвращение прошлых отношений или бывших партнеров. Могут возобновиться старые переписки, у кого-то появится желание выяснить, что осталось незавершенным. Я обычно не рекомендую вступать в новые отношения в период ретроградной Венеры, потому что они иногда могут оказаться ошибочными либо у людей могут возникнуть определенные иллюзии", – объясняет нумеролог.

Ситуацию может дополнительно осложнить ретроградный Меркурий, который связывают с общением, перепиской, информацией и документами.

По мнению эксперта, сочетание двух ретроградных планет символически усиливает тему возвращения к прошлому. Однако возобновление общения далеко не всегда означает, что отношения действительно стоит восстанавливать.

Старые чувства могут напомнить о себе, а нерешенные проблемы – вновь оказаться в центре внимания. Поэтому прежде чем давать отношениям второй, третий или даже десятый шанс, специалист советует разобраться, что именно заставляет человека возвращаться к прошлому.

Свадьбы и разводы: какие испытания могут ждать семейные пары

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Не менее серьезные вопросы, по мнению нумеролога, могут возникнуть и у людей, которые уже состоят в отношениях или браке.

В этот период партнеры могут иначе взглянуть друг на друга, начать замечать проблемы, на которые прежде закрывали глаза, и задуматься о том, насколько их ожидания совпадают с реальностью. Причиной разногласий способны стать накопленные обиды, нехватка внимания, неравномерное распределение семейных обязанностей или несовпадение жизненных ценностей.

При этом эксперт подчеркивает, что астрологические представления не следует воспринимать как доказанный прогноз семейных конфликтов.

"Нет у нас научных доказательств того, что во время ретроградной Венеры статистически возрастает количество разводов. Но в астрологической символике это время пересмотра отношений", – отмечает она.

По ее словам, такой период можно использовать для честного разговора с партнером, обсуждения взаимных ожиданий и поиска решений давно существующих проблем.

Если самостоятельно справиться с разногласиями не получается, одним из вариантов может стать семейная терапия. А если отношения окончательно исчерпали себя, расставание иногда оказывается наиболее приемлемым выходом для обоих партнеров.

Отдельного внимания заслуживает вопрос заключения брака.

Казахстанский нумеролог советует не принимать решение о свадьбе под влиянием эмоций и не пытаться с ее помощью разрешить существующий кризис. Однако тем, у кого торжество уже запланировано, отменять его исключительно из-за ретроградности планет не стоит.

"Если даты уже назначены, конечно, выходите замуж, женитесь. Но будьте бережнее друг к другу. Важно, чтобы партнеры были зрелыми в своем решении и не использовали свадьбу как способ разрешить кризис или закрыть свои финансовые ожидания", – рекомендует специалист.

Деньги под контролем: почему советуют повременить с кредитами и дорогими покупками

Венеру также связывают не только с любовью и красотой, но и с деньгами, материальными ценностями и финансовыми решениями. Поэтому, по словам Айсулу Ахимовой, до середины ноября стоит особенно внимательно относиться к крупным тратам.

"Я бы рекомендовала воздержаться от кредитов, рискованных ипотечных решений, долговых обязательств, импульсивных покупок и крупных непросчитанных расходов до середины ноября", – говорит нумеролог.

Вместо этого эксперт советует пересмотреть бюджет, оценить реальные расходы и внимательно изучать условия финансовых договоров. Особенно это касается кредитов, покупок в рассрочку и других обязательств, которые могут повлиять на семейный бюджет.

"В этот период хорошо пересматривать рациональность трат, внимательно читать договоры, условия возврата, кредитные обязательства, проверять стоимость и качество приобретаемого товара", – отмечает она.

Красота без экспериментов: почему не стоит спешить с переменами

Еще одна сфера, которую связывают с Венерой, – внешность и эстетика. Поэтому в период ее ретроградного движения эксперт рекомендует не принимать решения о кардинальном изменении внешности на эмоциях.

Речь идет прежде всего о пластических операциях, серьезных косметологических процедурах, радикальной смене прически, ярком окрашивании или других изменениях, о которых человек может впоследствии пожалеть.

"Если вы давно хотели сделать пластическую операцию, связанную с изменением внешности, я бы рекомендовала либо отложить ее, либо очень внимательно подойти к этому решению. Не стоит менять внешность из-за эмоционального кризиса – лишь потому, что сегодня вы встали и решили перекрасить волосы или сделать татуировку", – отметила нумеролог.

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По мнению собеседницы, период можно использовать не для кардинальных перемен, а для того, чтобы разобраться в причинах недовольства собой.

"Очень много внутренней неудовлетворенности может выходить на первый план. Поэтому важно разобраться в себе: почему возникают такие реакции, откуда появляется это недовольство", – считает Айсулу Ахимова.

При этом эксперт подчеркивает, что медицинские и косметологические процедуры, особенно хирургические, необходимо планировать исходя из рекомендаций специалистов и состояния здоровья, а не астрологических прогнозов.

Ретроградный Меркурий: внимательнее с документами, техникой и покупками

С 24 октября, согласно астрологическому календарю, начнется ретроградное движение Меркурия. Этот период связан с информацией, общением, документами, электроникой и поездками. Поэтому эксперт советует в октябре и начале ноября внимательнее относиться к подписанию бумаг, банковским операциям, покупке гаджетов и автомобилей.

"Аккуратнее нужно быть с покупкой техники и гаджетов, а также автомобиля и в целом на дорогах. Документы необходимо внимательно проверять перед подписанием, банковские операции тоже проводить более осмотрительно", – говорит нумеролог.

Еще один момент, на который она советует обратить внимание, – интернет-мошенничество, и еще с более серьезной опаской относиться к телефонным звонкам от незнакомцев.

"Нужно быть осторожнее со звонками и онлайн-покупками. Не стоит действовать на эмоциях и переходить по сомнительным ссылкам", – предупреждает нумеролог.

Что делать вместо спешки

Несмотря на все ограничения, эксперт считает этот период подходящим для завершения старых дел и возвращения к вопросам, которые долго откладывались. В отношениях она советует не избегать сложных разговоров, а спокойно обсудить накопившиеся обиды, границы и ожидания.

В финансах будет не лишним пересмотреть бюджет и обязательства. А вместо кардинальных изменений внешности уделить внимание привычному уходу за собой.

"В отношениях я бы рекомендовала возвращаться к нерешенным разговорам, к тому, на что раньше не хватало смелости. Обсудить границы, ожидания. В финансах – пересмотреть бюджет, оценить реальные расходы, перечитать документы и точно избегать необдуманных покупок", – говорит специалист.

По ее мнению, особенно полезным будет вернуться к творчеству и занятиям, которые приносят удовольствие и помогают восстановить эмоциональное равновесие.

Таким образом, если следовать астрологической трактовке, ближайшие недели лучше посвятить не резким переменам, а переосмыслению уже принятых решений. А возвращение бывших, крупные покупки, свадьбы или кардинальная смена имиджа – как минимум повод остановиться и еще раз спросить себя, действительно ли этого хочется.