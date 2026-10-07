#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
Статьи

Сколько тратят на питание вне дома по миру и в Казахстане

Сколько тратят на еду в Казахстане и в мире , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 10:16 Фото: pixabay
Согласно последним оценкам, Казахстан по дороговизне затрат на питание вне дома занимает 40-е место в мире, сообщает Zakon.kz.

Канадская аналитическая онлайн-платформа Visual Capitalist провела исследование, целью которого было определить, насколько дорого или дешево в среднем по миру питаться вне дома.

Для получения максимально объективной картины в расчетах учитывалась средняя цена обеда одного человека в недорогом ресторане быстрого питания, в том числе и уличных кафе с местной кухней или в обычных столовых.

Затем полученные результаты ранжировались по принципу от самого дорогого к самому дешевому. Всего в этом исследовании использовались показатели 98-ми стран мира, в числе которых не оказались данные по России, Таджикистану, Израилю и Люксембургу.

Наша страна в 2026 году по степени дороговизны обеда на одного человека, согласно используемым критериям оценки в этом исследовании, заняла 40-е место в мире, что в свою очередь является вторым показателем среди стран СНГ.

Где дороже всего

Больше всего в мире на питание вне дома, согласно данным этого рейтинга, тратят жители Швейцарии. Там сегодня обед на одного в недорогом ресторане или уличном кафе обходится в 31,20 доллара США, или 14 193 тенге по курсу НБ РК на 6.10.2026 года.

Второе место по самой высокой стоимости одного обеда в мире занимает Норвегия (23,60 доллара, или 10 735 тенге), а третьеДания (23,43 доллара, или 10 658 тенге).

В топ-10 самых дорогих стран для питания вне дома также вошли Бельгия (23,36 доллара, или 10 626 тенге), Нидерланды (23,36 доллара, или 10 626 тенге), Ирландия (23,35 доллара, или 10 622 тенге), Великобритания (21,82 доллара, или 9 926 тенге), Италия (20,19 доллара, или 9 184 тенге), Соединенные Штаты Америки (20 долларов, или 9 098 тенге) и Австрия (18,68 доллара, или 8 497 тенге).

При этом стоит отметить, что общемировая средняя стоимость обеда на одного человека в недорогом ресторане, по версии авторов данного исследования, сегодня составляет всего 9,35 доллара, или 4 253 тенге.

Оценка Казахстана

Сегодня пообедать одному человеку в недорогом ресторане, по данным составителей этого рейтинга, жителям и гостям нашей страны можно в среднем на 10,85 доллара, или 4 935 тенге.

К слову, это прилично дешевле, чем в Аргентине (14,34 доллара, или 6 523 тенге), Венгрии (12,88 доллара, или 5 859 тенге), Болгарии (11,94 доллара, или 5 431 тенге), Мексике (11,83 доллара, или 5 381 тенге), Сингапуре (11,82 доллара, или 5 377 тенге), Черногории (11,68 доллара, или 5 313 тенге) и Армении (10,98 доллара, или 4 994 тенге).

Примерно так же, как и в нашей стране, пообедать одному человеку в недорогом ресторане сегодня можно в Польше (10,83 доллара, или 4 926 тенге), Грузии (10,56 доллара, или 4 803 тенге), Беларуси (10,02 доллара, или 4 558 тенге), Молдове (9,88 доллара, или 4 494 тенге) и Турции (9,36 доллара, или 4 257 тенге).

Однако дороже, чем в Азербайджане (8,82 доллара, или 4 012 тенге), Узбекистане (5,90 доллара, или 2 683 тенге) и Кыргызстане (5,72 доллара, или 2 602 тенге).

Где дешевле, чем у всех

Самая низкая цена в мире на обед для одного человека в недорогом ресторане зафиксирована в Бангладеш. Там его жителям можно в среднем пообедать за 1,63 доллара, или 741 тенге.

Чуть дороже, чем в Бангладеш, при таких же условиях обед обойдется гражданам и гостям Индонезии (1,70 доллара, или 773 тенге), Боливии (1,73 доллара, или 786 тенге), Нигерии (1,85 доллара, или 841 тенге), Вьетнама (1,91 доллара, или 868 тенге), Непала (1,96 доллара, или 891 тенге), Индии (2,09 доллара, или 950 тенге) и Пакистана (2,16 доллара, или 982 тенге).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
Читайте также
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
17:01, 27 августа 2026
Демографический разрыв: доля пожилого населения в мире и в Казахстане
Биржевая торговля, ценные бумаги, торговля ценными бумагами, акция, акции, фондовая биржа, фондовый рынок, график, графики
13:25, 19 июня 2026
Сколько тратят на научно-технические исследования в мире и Казахстане
Алтын-Эмель, Алтын Эмель, государственный национальный природный парк Алтын-Эмель, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане
17:55, 17 сентября 2026
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в мире и Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Айдос Тастаев
10:52, Сегодня
Казахстанский боксёр Айдос Тастаев победил брутальным нокаутом в Индии
Никита Михайлис
10:35, Сегодня
КХЛ отметила Никиту Михайлиса перед матчем "Металлург" - "Адмирал"
Форвард &quot;Окжетпеса&quot; Оралхан Омиртаев с врачами на койке
10:18, Сегодня
Форвард "Окжетпеса" Оралхан Омиртаев прооперирован в Германии
Лидер &quot;Астаны&quot; Иван Башич пропустит матч &quot;Астаны&quot; с &quot;Тобылом&quot; из-за дисквалификации
10:02, Сегодня
Лидер "Астаны" Иван Башич пропустит матч "Астаны" с "Тобылом" из-за дисквалификации
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: