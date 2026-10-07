Сколько тратят на питание вне дома по миру и в Казахстане

Согласно последним оценкам, Казахстан по дороговизне затрат на питание вне дома занимает 40-е место в мире, сообщает Zakon.kz.

Канадская аналитическая онлайн-платформа Visual Capitalist провела исследование, целью которого было определить, насколько дорого или дешево в среднем по миру питаться вне дома.

Для получения максимально объективной картины в расчетах учитывалась средняя цена обеда одного человека в недорогом ресторане быстрого питания, в том числе и уличных кафе с местной кухней или в обычных столовых.

Затем полученные результаты ранжировались по принципу от самого дорогого к самому дешевому. Всего в этом исследовании использовались показатели 98-ми стран мира, в числе которых не оказались данные по России, Таджикистану, Израилю и Люксембургу.

Наша страна в 2026 году по степени дороговизны обеда на одного человека, согласно используемым критериям оценки в этом исследовании, заняла 40-е место в мире, что в свою очередь является вторым показателем среди стран СНГ.

Где дороже всего

Больше всего в мире на питание вне дома, согласно данным этого рейтинга, тратят жители Швейцарии. Там сегодня обед на одного в недорогом ресторане или уличном кафе обходится в 31,20 доллара США, или 14 193 тенге по курсу НБ РК на 6.10.2026 года.

Второе место по самой высокой стоимости одного обеда в мире занимает Норвегия (23,60 доллара, или 10 735 тенге), а третье – Дания (23,43 доллара, или 10 658 тенге).

В топ-10 самых дорогих стран для питания вне дома также вошли Бельгия (23,36 доллара, или 10 626 тенге), Нидерланды (23,36 доллара, или 10 626 тенге), Ирландия (23,35 доллара, или 10 622 тенге), Великобритания (21,82 доллара, или 9 926 тенге), Италия (20,19 доллара, или 9 184 тенге), Соединенные Штаты Америки (20 долларов, или 9 098 тенге) и Австрия (18,68 доллара, или 8 497 тенге).

При этом стоит отметить, что общемировая средняя стоимость обеда на одного человека в недорогом ресторане, по версии авторов данного исследования, сегодня составляет всего 9,35 доллара, или 4 253 тенге.

Оценка Казахстана

Сегодня пообедать одному человеку в недорогом ресторане, по данным составителей этого рейтинга, жителям и гостям нашей страны можно в среднем на 10,85 доллара, или 4 935 тенге.

К слову, это прилично дешевле, чем в Аргентине (14,34 доллара, или 6 523 тенге), Венгрии (12,88 доллара, или 5 859 тенге), Болгарии (11,94 доллара, или 5 431 тенге), Мексике (11,83 доллара, или 5 381 тенге), Сингапуре (11,82 доллара, или 5 377 тенге), Черногории (11,68 доллара, или 5 313 тенге) и Армении (10,98 доллара, или 4 994 тенге).

Примерно так же, как и в нашей стране, пообедать одному человеку в недорогом ресторане сегодня можно в Польше (10,83 доллара, или 4 926 тенге), Грузии (10,56 доллара, или 4 803 тенге), Беларуси (10,02 доллара, или 4 558 тенге), Молдове (9,88 доллара, или 4 494 тенге) и Турции (9,36 доллара, или 4 257 тенге).

Однако дороже, чем в Азербайджане (8,82 доллара, или 4 012 тенге), Узбекистане (5,90 доллара, или 2 683 тенге) и Кыргызстане (5,72 доллара, или 2 602 тенге).

Где дешевле, чем у всех

Самая низкая цена в мире на обед для одного человека в недорогом ресторане зафиксирована в Бангладеш. Там его жителям можно в среднем пообедать за 1,63 доллара, или 741 тенге.

Чуть дороже, чем в Бангладеш, при таких же условиях обед обойдется гражданам и гостям Индонезии (1,70 доллара, или 773 тенге), Боливии (1,73 доллара, или 786 тенге), Нигерии (1,85 доллара, или 841 тенге), Вьетнама (1,91 доллара, или 868 тенге), Непала (1,96 доллара, или 891 тенге), Индии (2,09 доллара, или 950 тенге) и Пакистана (2,16 доллара, или 982 тенге).