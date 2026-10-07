Казахстан и его инвестиционная привлекательность за пределами сырьевого сектора – зарубежная оценка

Международные эксперты в своих публикациях продолжают отмечать, что благодаря активному развитию промышленности и привлекаемым инвестициям Казахстану удается сохранять статус первой экономики Центрально-Азиатского региона, сообщает Zakon.kz.

С момента обретения независимости Казахстан прошел путь от страны с постсоветской экономической моделью до крупнейшей экономики Центральной Азии. Богатые природные ресурсы сыграли важную роль в этом развитии. Нефтегазовый сектор привлекал иностранный капитал, увеличивал экспортные доходы и обеспечивал финансирование масштабных инфраструктурных проектов.

Однако у сырьевой модели развития была и обратная сторона: на протяжении десятилетий экономические показатели страны были тесно связаны с мировыми ценами на сырье, а зависимость от нефтяных доходов ограничивала возможности для диверсификации.

Курс на диверсификацию и промежуточные итоги

Касым-Жомарт Токаев обозначил экономическую диверсификацию одним из центральных направлений государственной политики.

Развитие обрабатывающей промышленности, модернизация инфраструктуры и расширение частного предпринимательства призваны сформировать новые источники роста и постепенно снизить зависимость страны от сырьевых рынков.

Результаты этих изменений уже отражаются в экономических показателях. По итогам 2025 года ВВП на душу населения превысил 15 000 долларов, увеличившись за семь лет на 52,9%. В 2021-2025 годах валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 114,2 млрд долларов, а за семь лет – с 2019 по 2025 год – достиг 155,8 млрд.

Дополнительным фактором становится изменение структуры внешних обязательств экономики. За пять лет отношение внешнего долга к ВВП снизилось с 83,1% до 59,4%, что свидетельствует о снижении относительной долговой нагрузки.

Повышение инвестиционной привлекательности

Экономические перспективы Казахстана отражаются в оценках международных финансовых институтов и ведущих рейтинговых агентств.

В сентябре 2026 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Казахстана на уровне 4,7% в 2026 году и 4,5% в 2027 году. При этом банк указывает на риски, связанные с перебоями в экспорте нефти, внешним спросом и динамикой сырьевых рынков. Азиатский банк развития (АБР) также ожидает сохранения положительной динамики экономики. Согласно его прогнозу, ВВП Казахстана вырастет на 4,8% в 2026 году и на 4,5% в 2027 году.

В совокупности оценки двух международных институтов указывают на экономический рост примерно на уровне 4,5-5% в течение ближайших двух лет.

Суверенные кредитные рейтинги Казахстана являются еще одним фактором, важным для международных инвесторов.

В августе 2026 года S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный рейтинг страны с BBB− до BBB со стабильным прогнозом. Агентство отметило устойчивость экономики Казахстана в условиях глобальной неопределенности. Fitch Ratings также подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом.

Среди факторов, поддерживающих кредитоспособность страны, оба агентства отмечают значительный объем чистых внешних активов и относительно низкий уровень государственного долга.

Развитие промышленности

Одним из наиболее заметных направлений экономических изменений является развитие обрабатывающей промышленности. Ее доля в экономике Казахстана уже превысила долю горнодобывающей отрасли, что свидетельствует о постепенном изменении структуры производства.

За последние семь лет в стране было запущено 625 новых промышленных предприятий, создано почти 62 000 рабочих мест.

Развитие обрабатывающего сектора создает дополнительные возможности для международных компаний, заинтересованных в локализации производства, поставках оборудования и интеграции в региональные производственные цепочки.

Автомобильная промышленность стала показательным примером промышленной трансформации. За семь лет в Казахстане было произведено почти 800 000 автомобилей. Расширение производственных мощностей поддерживалось запуском крупных проектов Kia Qazaqstan и Astana Motors Manufacturing Kazakhstan. Развитие автомобильной отрасли в свою очередь создает условия для привлечения производителей комплектующих, поставщиков оборудования и технологических компаний.

Значительным потенциалом для международного бизнеса обладает и агропромышленный сектор. За семь лет валовая продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства выросла в реальном выражении на 24%, а в денежном выражении – с 5,2 трлн до 9,8 трлн тенге.

Рост производства расширяет возможности для инвестиций в переработку сельскохозяйственной продукции, хранение, логистику, сельскохозяйственную технику и внедрение современных технологий.

Внутренний рынок и предпринимательство

Одновременно с модернизацией промышленности расширяются внутренний рынок и предпринимательская база. За последние семь лет занятость в малом и среднем бизнесе увеличилась на 31,3%, достигнув 4,5 млн человек в 2025 году. Этот рост был обеспечен увеличением числа индивидуальных предпринимателей и малых компаний.

Развитие предпринимательского сектора означает больше возможностей для формирования локальных цепочек поставок, поиска партнеров и выхода на внутренний рынок. А увеличение масштабов экономики создает дополнительный спрос на оборудование, технологии, финансовые и профессиональные услуги.

Строительная отрасль является одним из показателей развития внутреннего рынка. За семь лет в Казахстане было введено в эксплуатацию 118,3 млн квадратных метров жилья. Расширение строительства формирует спрос на строительные материалы, инженерное оборудование, современные технологии и сопутствующие услуги.

Транспортная инфраструктура

Расположение Казахстана между крупнейшими экономическими центрами Евразии приобретает все большее значение по мере развития транспортной инфраструктуры и расширения внешнеторговых связей.

За последние семь лет в стране было построено и отремонтировано 36 300 км автомобильных дорог, а также построено и модернизировано около 5 000 км железнодорожных путей. Кроме того, завершены строительно-монтажные работы на 110 железнодорожных станциях.

Развитие транспортной сети укрепляет роль Казахстана как транзитно-логистического хаба. Для международных компаний это создает условия для размещения распределительных центров, организации региональных поставок и интеграции казахстанского производства в международные цепочки создания стоимости.

Расширение внешнеэкономических связей

Инфраструктурные изменения сопровождаются расширением внешнеэкономической деятельности. В 2025 году внешнеторговый оборот Казахстана товарами и услугами превысил 170 млрд долларов, увеличившись за пять лет на 40,5%.

Кроме того, в 2026 году Казахстан и ЕБРР подписали новое пятилетнее соглашение, рассчитанное до 2030 года. Оно предусматривает совместную работу по развитию частного сектора, устойчивой инфраструктуры, цифровизации, финансового рынка и укреплению роли Казахстана как регионального торгово-логистического хаба.

Сочетание развивающейся транспортной инфраструктуры и растущих торговых потоков открывает возможности в сфере логистики, складирования, транспортных услуг и экспортно-ориентированного производства.

Цифровизация

Наряду с промышленностью и инфраструктурой Казахстан развивает цифровую среду и систему подготовки кадров. Эти направления становятся все более важными для международных компаний, заинтересованных в размещении технологических производств, сервисных центров и других проектов, требующих квалифицированных специалистов.

В стране более 90,3% государственных услуг предоставляются в электронном виде. Число видов электронных услуг увеличилось с 657 в 2021 году до 1 333 в 2026 году. Доступ к интернету имеют 97,5% населения.

Прорыв Казахстана в сфере цифровизации стал хорошим примером для других стран: Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) поставила Казахстан на 10-е место в мире по показателю "онлайн-сервисы правительства" в рейтинге "Global Innovation Index 2025". ВОИС относит цифровые государственные услуги к числу наиболее сильных инновационных показателей страны.

Человеческий капитал

Экономическая модернизация также требует качественного обновления человеческого капитала. Новая стратегия развития Казахстана учитывает этот фактор, делая его одним из приоритетов. Страна увеличивает инвестиции в образование и научные исследования. Внутренние расходы на НИОКР выросли с 42,3 млрд тенге в 2019 году до 252,5 млрд тенге в 2025 году.

Развивается и международное сотрудничество в сфере высшего образования – в стране открыто 32 филиала зарубежных университетов и реализуются другие формы стратегического партнерства с иностранными вузами.

Конечно, переход к более диверсифицированной экономической модели остается долгосрочной задачей, от качественного выполнения которой будет зависеть то, насколько эффективно наша страна сможет использовать накопленный ресурсный и инвестиционный потенциал для развития новых отраслей, повышения конкурентоспособности и расширения международного экономического сотрудничества.