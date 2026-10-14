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От новых заводов до крупных производств: чего достиг Казахстан за семь лет

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 11:18 Фото: Zakon.kz
За прошедший семилетний период в Казахстане активно запускались предприятия, расширялась производственная база, создавались новые возможности для регионов и привлекались иностранные инвестиции. О наиболее значимых достижениях нашей страны – в материале Zakon.kz.

Как отмечают аналитики Ranking.kz, в стране реализуются новые инфраструктурные и промышленные проекты, расширяются действующие производства, создаются дополнительные рабочие места.

Параллельно принимаются меры по улучшению инвестиционного климата, привлечению частного капитала и модернизации экономики. Все это формирует основу для дальнейшего экономического роста, повышения производственного потенциала и укрепления позиций отечественных предприятий.

Положительная динамика отражается и в статистике инвестиций в основной капитал. По итогам восьми месяцев 2026 года их объем увеличился на 17%. При этом индекс физического объема (ИФО) составил 108,1%, что свидетельствует о реальном росте инвестиций на 8,1% с учетом изменения цен.

Драйверы инвестиционной активности

Ведущую роль в инвестиционной активности продолжает играть промышленность. По итогам января-августа 2026 года капвложения в отрасли составили чуть более 40% всех инвестиций в основной капитал по экономике. В том числе:

  • 14,1%, или 1,9 трлн тенге пришлось на обрабатывающую промышленность;
  • 13,9%, или 1,87 трлн тенге – на горнодобывающую промышленность;
  • 9,7%, или 1,3 трлн тенге – на снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом;
  • 2,9%, или 388,2 млрд тенге – на водоснабжение, сбор, обработку и удаление отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений.

Особенно заметная динамика наблюдается в обрабатывающей промышленности и энергетическом секторе. В первом случае реальный рост капиталовложений составил 39,9%, что существенно превышает средний показатель по стране. Инвестиции в снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом увеличились на 49,3%.

Эти показатели свидетельствуют об усилении инвестиционной активности в секторах, имеющих важное значение для расширения промышленного производства, развития энергетической инфраструктуры и укрепления производственной базы страны.

При этом речь идет не об отдельном краткосрочном всплеске. Высокая инвестиционная активность наблюдается на протяжении всех последних лет, если не учитывать "коронакризисный" 2020 год.

Более того, рекордный за рассматриваемый период рост капиталовложений был зафиксирован в 2025 году: по уточненным годовым данным, показатель увеличился на 16,7%. Существенный вклад в эту динамику внесла промышленность.

Рост производства и рабочих мест

Одним из факторов роста инвестиционной активности становится последовательная реализация новых промышленных проектов. За период с 2019 по 2026 год в Казахстане было реализовано 1 226 проектов общей стоимостью 8,7 трлн тенге. Благодаря запуску новых предприятий создано 106,8 тыс. постоянных рабочих мест.

Среди ключевых проектов – расширение производства автомобилей и автокомпонентов, полипропилена, шин, стекла, ферросплавов, бытовой техники, строительных материалов и другой промышленной продукции. Таким образом, инвестиции обеспечивают не только увеличение производственных мощностей, но и рост занятости, развитие смежных отраслей и укрепление промышленного потенциала регионов.

Основная часть реализованных инициатив пришлась на обрабатывающую промышленность. В отрасли было запущено 1 072 проекта, привлечено более 6,1 трлн тенге инвестиций, создано 93,7 тыс. рабочих мест.

В разрезе отдельных направлений выделяются:

  • машиностроение – 187 проектов;
  • пищевая промышленность – 265 проектов;
  • производство строительных материалов – 242 проекта;
  • химическая промышленность – 57 проектов.

Развитие этих отраслей способствует расширению ассортимента отечественной продукции, формированию новых производственных цепочек и укреплению возможностей внутреннего рынка.

Реализация крупных проектов

За последние годы в разных регионах Казахстана введены в эксплуатацию предприятия, формирующие новые производственные мощности и расширяющие промышленную специализацию страны.

В Шымкенте заработало производство силовых трансформаторов, а в Костанайской области – тракторов. В Карагандинской области запущено производство автобусов, карьерной и дорожно-строительной техники, а также автомобильных шин. В Кызылординской – предприятие по производству и обработке листового стекла, а в Атырауской – завод по изготовлению полипропилена.

Параллельно расширялись металлургические и перерабатывающие мощности. В стране запускались ферросплавные производства, проекты по переработке золотосодержащей руды, выпуску спецкокса, чугунного литья, серной кислоты, насосно-компрессорных труб и насосных штанг.

Реализация таких инициатив позволяет развивать не только конечное производство, но и смежные направления – от выпуска комплектующих и промышленного оборудования до переработки сырья и производства материалов для других отраслей экономики.

Развитие автомобилестроения

Отдельное направление промышленного развития – автопром. В последние годы в Казахстане последовательно расширяются мощности выпуска автомобилей и комплектующих.

За указанный выше период в Алматы и Костанайской области реализованы проекты по запуску производства китайских и корейских автомобилей, которые, в свою очередь, обеспечили в общей сложности создание 5,1 тыс. рабочих мест.

Стоит отметить, что развитие автомобильной промышленности не только создает дополнительные возможности для локализации производства, формирования цепочек поставок и развития смежных предприятий, но и способствует расширению промышленной специализации регионов страны.

Промышленное развитие регионов

Инвестиционные инициативы реализуются по всему Казахстану, способствуя развитию региональной экономики и формированию новых центров промышленного производства.

По количеству реализованных проектов среди регионов выделяются Шымкент (130 проектов), Астана (91 проект), Акмолинская и Алматинская области (по 81 проекту), Жамбылская область (76 проектов) и Алматы (71 проект).

Динамика сохранялась на протяжении всего рассматриваемого периода. Если в 2019 году был реализован 81 проект, то в 2025-м – уже 190. На 2025 год также пришлось наибольшее количество созданных постоянных рабочих мест: 22 531.

Работа продолжается и в текущем году: планируется реализация 200 промышленных проектов общей стоимостью около 1,7 трлн тенге. Ожидается, что их запуск позволит создать около 17,3 тыс. постоянных рабочих мест.

Таким образом, промышленное развитие приобретает последовательный характер: новые предприятия формируют производственную базу, расширяют возможности регионов и создают условия для дальнейшего привлечения инвестиций.

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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