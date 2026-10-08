Не лечите успокоительными: как справляться со стрессом без последствий для здоровья

Стресс сопровождает нас на протяжении всей жизни: от рабочих дедлайнов до личных кризисов. Он перегружает нас, наполняет ощущением усталости и даже сказывается на здоровье. Zakon.kz узнал, как побороть внутреннее напряжение.

Врач-нефролог Майра Кагазбаева объяснила, что стресс – это естественная реакция организма на ситуацию, которую человек воспринимает как опасную, сложную или эмоционально тяжелую. В этот момент организм буквально переходит в режим повышенной готовности: учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, дыхание становится более частым, мышцы напрягаются. В кровь выбрасываются такие гормоны, как адреналин и кортизол.

"Такая реакция не является патологией. Она нужна человеку, чтобы быстро мобилизовать силы и справиться с угрозой. Проблема возникает тогда, когда стресс становится постоянным и организм практически не получает возможности вернуться в спокойное состояние. При хроническом стрессе повышенный уровень гормонов начинает влиять на разные системы организма. Человек может сталкиваться с нарушением сна, повышенной утомляемостью, головными болями, учащенным сердцебиением, перепадами давления, проблемами с пищеварением, снижением концентрации внимания, эмоциональным истощением, выпадением волос, ожирением или похудением". Майра Кагазбаева

Интересно, что к вечеру человек может стать примерно на два сантиметра ниже, чем утром. А связано это с тем, что усыхают межпозвоночные хрящи и перенапрягаются мышцы плечевого пояса и спины. Исследования показывают, что рабочий стресс также может усиливать этот эффект.

Если говорить о почках, то длительный стресс также может оказывать на них косвенное влияние. Повышение артериального давления и нарушения обменных процессов увеличивают нагрузку на сосуды и почечную ткань. Особенно это важно для людей, у которых уже есть заболевания почек, гипертония, сахарный диабет или другие хронические заболевания, отметила врач-нефролог.

"Сам по себе стресс обычно не является единственной причиной серьезного заболевания. Но длительное стрессовое состояние может способствовать ухудшению уже имеющихся проблем со здоровьем и создавать условия, при которых повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, нарушений обмена веществ и других состояний". Майра Кагазбаева

Поэтому важно научиться не столько полностью исключить стресс из жизни – это практически невозможно, – сколько правильно на него реагировать. Майра Кагазбаева рекомендует в первую очередь наладить сон, соблюдать режим питания, поддерживать физическую активность, больше находиться на свежем воздухе и давать организму время на восстановление. Хорошо помогают дыхательные упражнения, прогулки, умеренная физическая нагрузка, общение с близкими и переключение внимания.

"Важно не пытаться постоянно "лечить" последствия стресса самостоятельно лекарствами или успокоительными средствами. Если человек длительное время чувствует тревогу, раздражительность, бессонницу, постоянную усталость, ощущает учащенное сердцебиение или замечает повышение давления, стоит обратиться к врачу и разобраться в причине. Контролировать стресс возможно. Это навык, который формируется постепенно. Самое главное – своевременно замечать сигналы организма и не доводить себя до состояния полного истощения. Забота о своем психологическом состоянии – это не менее важная часть профилактики заболеваний, чем контроль давления, правильное питание и регулярные медицинские обследования". Майра Кагазбаева

Стрессовое состояние негативно влияет не только на физическое здоровье, но и на психику. По этому поводу свое мнение выразил практикующий психолог, гештальт-терапевт Артур Жумашев. Он пояснил, что стресс – естественная реакция организма на ситуацию, которую человек воспринимает как значимую, опасную или требующую мобилизации.

"Поэтому резкая реакция не всегда означает, что человек не умеет себя контролировать. Особенно если напряжение копилось долго: тогда даже небольшое недовольство может стать последней каплей. Я бы не советовал бороться с эмоциями или пытаться их подавлять. Важно сначала заметить: что со мной сейчас происходит, что я чувствую, что происходит с телом? Можно буквально назвать свое состояние: "я злюсь", "мне страшно", "я раздражен". Это помогает немного отделить эмоцию от импульсивного действия. Если чувствуете, что вас захватывает реакция, лучше сделать паузу: не отвечать сразу, выйти из разговора, переключить внимание на дыхание и тело, немного пройтись. Сначала вернуть себе способность выбирать, а уже потом действовать". Артур Жумашев

Психолог согласился с врачом, что выйти из состояния стресса помогают простые вещи, которые возвращают ощущение безопасности и дают нервной системе восстановиться: сон, движение, прогулка, полноценное питание, снижение информационной нагрузки, время без рабочих задач и гаджетов.

"И, пожалуй, главное – не спрашивать себя только о том, как быстрее успокоиться. Важнее, на мой взгляд, озадачиться: "что именно в моей жизни заставляет меня так долго находиться в напряжении?". Потому что хронический стресс нередко говорит не только о нашей реакции, но и о ситуации, в которой мы живем".

Артур Жумашев

Вот что может помочь отвлечься от стресса:

Занятие, которое приносит удовольствие. Пусть это будет даже просмотр фильма, чтение, рисование, спорт или общение с природой.

Объятия и разговоры с близкими на отвлеченные темы, чтобы почувствовать себя нужным.

Проживание эмоций: хочется поплакать – поплачьте.

Умение дать компенсацию: побалуйте себя покупкой или съешьте вкусненького, но не заедайте стресс, знайте меру.

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Важно не игнорировать тревожные сигналы, а искать способы, как снять эмоциональное давление, избавиться от навязчивых мыслей. Иногда стресс – это лишь слой глубинных переживаний, с которыми стоит научиться работать, а не позволять ему превращаться в плохую привычку. Если стресс длится долго, мешает повседневной жизни или сопровождается сильными симптомами, стоит обратиться к психологу или к врачу.